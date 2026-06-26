Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi

·44·Dunyo
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi

Turkiyaning markaziy qismida joylashgan Konya viloyatida so‘nggi yillarda kuzatilayotgan qo‘rqinchli geologik hodisa olimlar va mahalliy aholini jiddiy xavotirga solmoqda. Mamlakatning asosiy qishloq xo‘jaligi hududlaridan biri sanalgan ushbu mintaqada qurg‘oqchilik va yer osti suvlarining keskin kamayishi natijasida yuzlab ulkan o‘pqonlar hosil bo‘lmoqda.

Mutaxassislar ma’lumotiga ko‘ra, Konya havzasida hozirgacha 684 ta katta o‘pqon qayd etilgan. Ularning eng yiriklaridan biri 228 metr kenglik va 171 metr chuqurlikka ega. Ilgari bu kabi o‘pqonlar tabiiy ravishda yuzaga kelgan bo‘lsa, bugungi kunda ularning tez ko‘payishiga asosan inson faoliyati sabab bo‘layotgani ta’kidlanmoqda.

Olimlarning tushuntirishicha, uzoq davom etayotgan qurg‘oqchilik tufayli fermerlar yer osti suvlaridan ortiqcha foydalanmoqda. Hududda minglab qonuniy va noqonuniy quduqlar qazilgan bo‘lib, bu suv zaxiralarining tez tugashiga olib kelgan. Yer ostidagi suv qatlamlari kamaygach, yer ostidagi tog‘ jinslari mustahkamligini yo‘qotib, yer yuzasi kutilmaganda cho‘kib ketmoqda.

Dala o‘rtasidagi ulkan chuqurlik yoqasida bir kishi turibdi.

WWF Türkiye ma’lumotlariga ko‘ra, Konya havzasidagi quduqlarning katta qismi noqonuniy hisoblanadi. Mutaxassislar bu holat nafaqat geologik xavfni kuchaytirishi, balki Turkiyaning oziq-ovqat xavfsizligiga ham salbiy ta’sir ko‘rsatishi mumkinligini ta’kidlamoqda.

Geologlar aytishicha, ayrim fermerlar paydo bo‘lgan o‘pqonlarni o‘zboshimchalik bilan to‘ldirishga harakat qilmoqda. Biroq bunday yondashuv xavfli bo‘lib, yer ostidagi bo‘shliq saqlanib qolgani uchun cho‘kish yana takrorlanishi mumkin.

Mutaxassislar muammoning asosiy yechimi sifatida suv resurslaridan oqilona foydalanish, suvni ko‘p talab qiluvchi ekinlar o‘rniga iqlimga mos qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini ekish va zamonaviy suv tejovchi texnologiyalarni joriy etishni taklif qilmoqda.

Quruq dalada katta chuqurliklar yonida traktor ishlamoqda.

Ekspertlar ogohlantirishicha, agar yer osti suvlaridan ortiqcha foydalanish davom etsa, Konya havzasida o‘pqonlar soni yanada ortishi, bu esa qishloq xo‘jaligi va butun mintaqa kelajagi uchun jiddiy xavf tug‘dirishi mumkin.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Qo‘shma Shtatlar eshiklari boshpana so‘rovchilar uchun butunlay yopiq” - Stiven Miller“Qo‘shma Shtatlar eshiklari boshpana so‘rovchilar uchun butunlay yopiq” - Stiven MillerBugun, 22:59Qozog‘istonliklar ham Qirg‘iziston daryosida oqib ketgan 6 yoshli bolani qidirishga kirishishdiQozog‘istonliklar ham Qirg‘iziston daryosida oqib ketgan 6 yoshli bolani qidirishga kirishishdiBugun, 22:34Florida tarixiga kirgan qatl: eng keksa mahkum qatl etildi!Florida tarixiga kirgan qatl: eng keksa mahkum qatl etildi!Bugun, 22:26Qirg‘izistonda daryoga cho‘kkan o‘zbekistonlik ayolning jasadi topildiQirg‘izistonda daryoga cho‘kkan o‘zbekistonlik ayolning jasadi topildiBugun, 22:10Farzandi uchun jonini bergan onaning hikoyasi ko‘pchilikni yig‘latdiFarzandi uchun jonini bergan onaning hikoyasi ko‘pchilikni yig‘latdiBugun, 21:55Bayroqni tozalagan Perihan xonim taqdirlandi (video)Bayroqni tozalagan Perihan xonim taqdirlandi (video)Bugun, 21:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda