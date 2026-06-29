Viktor Gyokeres Arsenalni tark etadimi: Shvetsiyalik hujumchi oʻz kelajagi haqida gapirdi

·0·Sport
Viktor Gyokeres Arsenalni tark etadimi: Shvetsiyalik hujumchi oʻz kelajagi haqida gapirdi

Londonning Arsenal klubi hujumchisi Viktor Gyokeres transfer bozoridagi mish-mishlar va uning Madridning Atletiko Madrid klubiga ketishi borasidagi xabarlarga ilk bor munosabat bildirdi. Shvetsiyalik futbolchi oʻtgan mavsumda jamoa bilan chempionlikni qoʻlga kiritgan boʻlsa-da, Mikel Arteta hujum chizigʻini kuchaytirish maqsadida uni sotib yuborishi mumkinligi haqidagi xabarlar koʻpaymoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Arsenal rahbariyati Atletiko Madrid yulduzi Julian Alvarezni oʻz safiga qoʻshib olish uchun Gyokeresdan almashuv vositasi sifatida foydalanishni rejalashtirmoqda. Bu esa shvetsiyalik forvardning Emirates Stadiumdagi kelajagini soʻroq ostida qoldirdi. Sporting CP klubidan katta umidlar bilan kelgan futbolchi oʻtgan mavsumning bir qismini Kai Havertzning soyasida oʻtkazishga majbur boʻlgan edi.

Gyokeresning transfer borasidagi pozitsiyasi

Hozirda Shvetsiya terma jamoasi safida boʻlib turgan Viktor Gyokeres oʻz kelajagi haqidagi savollarga javob berar ekan, London klubida baxtli ekanini taʼkidladi. "Boshqa klublarning qiziqishi, albatta, kishiga yoqadi, lekin men Arsenalda oʻzimni juda qulay his qilyapman. Biz oʻtkazgan ajoyib mavsumdan soʻng menda faqat ijobiy his-tuygʻular bor", — deya qayd etdi hujumchi.

Shunga qaramay, Mikel Arteta hujum chizigʻida koʻproq universallikni xohlamoqda. Gyokeres barcha musobaqalarda 21 ta gol urishga muvaffaq boʻlgan boʻlsa-da, Angliya Premer-ligasining jismoniy kurashlarga boy muhitida Portugaliyadagi kabi barqarorlikni namoyish eta olmadi. Julian Alvarezning kelishi esa Arsenal uchun taktik jihatdan yangi bosqich boʻlishi kutilmoqda.

Xalqaro maydondagi toʻqnashuv

Hozirda futbolchining bor eʼtibori Graham Potter boshqaruvidagi Shvetsiya terma jamoasiga qaratilgan. Skandinaviyaliklar Jahon chempionatining pley-off bosqichida Fransiya bilan toʻqnash kelishadi. Qizigʻi shundaki, ushbu bahsda Gyokeres oʻzining Arsenal dagi jamoadoshi, dunyoning eng kuchli himoyachilaridan biri William Saliba bilan yuzma-yuz keladi.

"Unga qarshi oʻynash qiziqarli boʻladi. Biz himoyada deyarli mukammal tartib oʻrnatishimiz va yuzaga keladigan imkoniyatlardan maksimal darajada foydalanishimiz kerak", — deydi shvetsiyalik forvard boʻlajak oʻyin haqida. Agar Arsenal Julian Alvarez transferini amalga oshirsa, bu London klubining yangi mavsumda oʻz unvonini himoya qilish yoʻlidagi eng yirik yurishlaridan biri boʻladi.

ArsenalViktor GyokeresJulian AlvarezTransferFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rossiyalik murabbiy O‘zbekistondagi murabbiy almashinuvini keskin tanqid qildiRossiyalik murabbiy O‘zbekistondagi murabbiy almashinuvini keskin tanqid qildiBugun, 17:57Julian Alvarez va Atletiko Madrid oʻrtasidagi aloqalar uzildi: Simeone transferga ruxsat berdiJulian Alvarez va Atletiko Madrid oʻrtasidagi aloqalar uzildi: Simeone transferga ruxsat berdiBugun, 17:11Ekvador termasida yangi davr: Moises Caicedo sardorlik bogʻichini qabul qilib oldiEkvador termasida yangi davr: Moises Caicedo sardorlik bogʻichini qabul qilib oldiBugun, 16:39Rossiyalik murabbiy O‘zbekistonning asosiy muammosini ochiq aytdiRossiyalik murabbiy O‘zbekistonning asosiy muammosini ochiq aytdiBugun, 16:15Diego Forlan: Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasining oʻyiniga xalaqit bermoqdaDiego Forlan: Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasining oʻyiniga xalaqit bermoqdaBugun, 16:13Shomurodovning goli — Jahon chempionatlari tarixidagi noyob rekord (video)Shomurodovning goli — Jahon chempionatlari tarixidagi noyob rekord (video)Bugun, 16:12
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi