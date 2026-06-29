Viktor Gyokeres Arsenalni tark etadimi: Shvetsiyalik hujumchi oʻz kelajagi haqida gapirdi
Londonning Arsenal klubi hujumchisi Viktor Gyokeres transfer bozoridagi mish-mishlar va uning Madridning Atletiko Madrid klubiga ketishi borasidagi xabarlarga ilk bor munosabat bildirdi. Shvetsiyalik futbolchi oʻtgan mavsumda jamoa bilan chempionlikni qoʻlga kiritgan boʻlsa-da, Mikel Arteta hujum chizigʻini kuchaytirish maqsadida uni sotib yuborishi mumkinligi haqidagi xabarlar koʻpaymoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Arsenal rahbariyati Atletiko Madrid yulduzi Julian Alvarezni oʻz safiga qoʻshib olish uchun Gyokeresdan almashuv vositasi sifatida foydalanishni rejalashtirmoqda. Bu esa shvetsiyalik forvardning Emirates Stadiumdagi kelajagini soʻroq ostida qoldirdi. Sporting CP klubidan katta umidlar bilan kelgan futbolchi oʻtgan mavsumning bir qismini Kai Havertzning soyasida oʻtkazishga majbur boʻlgan edi.
Gyokeresning transfer borasidagi pozitsiyasiHozirda Shvetsiya terma jamoasi safida boʻlib turgan Viktor Gyokeres oʻz kelajagi haqidagi savollarga javob berar ekan, London klubida baxtli ekanini taʼkidladi. "Boshqa klublarning qiziqishi, albatta, kishiga yoqadi, lekin men Arsenalda oʻzimni juda qulay his qilyapman. Biz oʻtkazgan ajoyib mavsumdan soʻng menda faqat ijobiy his-tuygʻular bor", — deya qayd etdi hujumchi.
Shunga qaramay, Mikel Arteta hujum chizigʻida koʻproq universallikni xohlamoqda. Gyokeres barcha musobaqalarda 21 ta gol urishga muvaffaq boʻlgan boʻlsa-da, Angliya Premer-ligasining jismoniy kurashlarga boy muhitida Portugaliyadagi kabi barqarorlikni namoyish eta olmadi. Julian Alvarezning kelishi esa Arsenal uchun taktik jihatdan yangi bosqich boʻlishi kutilmoqda.
Xalqaro maydondagi toʻqnashuvHozirda futbolchining bor eʼtibori Graham Potter boshqaruvidagi Shvetsiya terma jamoasiga qaratilgan. Skandinaviyaliklar Jahon chempionatining pley-off bosqichida Fransiya bilan toʻqnash kelishadi. Qizigʻi shundaki, ushbu bahsda Gyokeres oʻzining Arsenal dagi jamoadoshi, dunyoning eng kuchli himoyachilaridan biri William Saliba bilan yuzma-yuz keladi.
"Unga qarshi oʻynash qiziqarli boʻladi. Biz himoyada deyarli mukammal tartib oʻrnatishimiz va yuzaga keladigan imkoniyatlardan maksimal darajada foydalanishimiz kerak", — deydi shvetsiyalik forvard boʻlajak oʻyin haqida. Agar Arsenal Julian Alvarez transferini amalga oshirsa, bu London klubining yangi mavsumda oʻz unvonini himoya qilish yoʻlidagi eng yirik yurishlaridan biri boʻladi.
…