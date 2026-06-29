Oltin butsa poygasi: Lionel Messi, Kylian Mbappe va Erling Xoland oʻrtasidagi tarixiy raqobat

·39·Sport
Oltin butsa poygasi: Lionel Messi, Kylian Mbappe va Erling Xoland oʻrtasidagi tarixiy raqobat

Futbol olamida jamoaviy yutuqlar har doim birinchi oʻringa qoʻyilsa-da, individual sovrinlar uchun kurash muxlislar va mutaxassislar eʼtiborini doimo oʻziga tortib kelgan. 2026-yilgi Jahon chempionati doirasidagi "Oltin butsa" uchun poyga esa futbol tarixidagi eng qiziqarli va shiddatli bahslardan biriga aylanishi kutilmoqda. Lionel Messi, Kylian Mbappe va Erling Xoland kabi yulduzlarning toʻpurarlik qobiliyati nafaqat turnir taqdirini, balki navbatdagi "Oltin toʻp" sohibini ham belgilab berishi mumkin. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Argentina terma jamoasining Iordaniyaga qarshi oʻyinida Lionel Messi zaxiradan maydonga tushganiga qaramay, uchrashuvning borishini butunlay oʻzgartirib yubordi. Goal.com nashrining yozishicha, Lionel Scaloni shogirdlari ikki toʻp farqi bilan oldinda borayotgan boʻlsa-da, raqib hisobni qisqartirganidan soʻng maydonda biroz tushunmovchilik yuzaga keldi. Aynan Messi maydonga tushishi bilan oʻyin surʼati va jamoa ruhiyati oʻzgardi. Uning 80-daqiqada jarima zarbasidan kiritgan goli Argentinaga guruh bosqichini mukammal natija bilan yakunlash imkonini berdi.

Tarixga nazar tashlaydigan boʻlsak, "Oltin butsa" sohibi boʻlish har doim ham jamoaning chempionligini anglatmaydi. Oxirgi uchta Jahon chempionatida gʻolib chiqqan terma jamoalar tarkibida turnirning eng yaxshi toʻpurari boʻlmagan. Biroq, zamonaviy futbolda individual natijalar futbolchining nufuzi va uning jahon arenasidagi oʻrnini belgilashda muhim benchmark boʻlib xizmat qilmoqda.

Toʻpurarlar poygasidagi uch xil motivatsiya

Hozirgi poygada har bir daʼvogarning oʻz maqsadi bor. Lionel Messi oʻzining soʻnggi yirik turnirlaridan birida yana bir bor dunyo taxtini egallashni istasa, Kylian Mbappe Fransiya terma jamoasi bilan yana bir bor choʻqqiga chiqishni va oʻzining toʻpurarlik rekordlarini yangilashni koʻzlagan. Erling Xoland esa Norvegiya bilan katta sahnaga chiqib, oʻzining fenomenal gol sezish qobiliyatini butun dunyoga namoyish etishga intilmoqda.

Jahon chempionatlari tarixi bunday yorqin individual lahzalar bilan boyitilgan. Masalan, 2014-yilgi Braziliyadagi turnir Germaniyaning gʻalabasi bilan yakunlangan boʻlsa-da, koʻpchilikning xotirasida James Rodriguezning Urugvay darvozasiga yoʻllagan ajoyib goli muhrlanib qolgan. Oʻshanda kolumbiyalik futbolchi toʻpni koʻkragi bilan toʻxtatib, 25 metrlardan darvoza toʻsinining ostiga joylab qoʻygan edi. Bu gol keyinchalik Puskas mukofotiga loyiq koʻrilgan.

Bugungi kunda gol urish nafaqat hisobdagi ustunlik, balki katta bayonot berish bilan tenglashtirilmoqda. Messi, Mbappe va Haaland oʻrtasidagi bu raqobat futbol muxlislari uchun haqiqiy zavq bagʻishlaydi. Chunki har bir gol futbolchini futbol tarixidagi eng buyuklar qatoriga yaqinlashtiradi. Ayniqsa, Erling Xoland kabi "gol mashinasi"ning bu poygaga qoʻshilishi raqobatni yangi bosqichga olib chiqdi.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, 2026-yilgi turnir nafaqat jamoaviy taktika, balki individual mahoratning ham tantanasi boʻladi. Lionel Messining zaxiradan tushib koʻrsatgan natijasi esa yosh futbolchilar uchun oʻziga xos dars boʻlib xizmat qiladi. "Oltin butsa" poygasi hali uzoq davom etadi va undagi har bir gol oltin qiymatiga ega boʻlishi shubhasiz.

Jahon ChempionatiLionel MessiKylian MbappeErling HaalandOltin Butsa
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Manchester Siti»da yangi davr: Enso Mareska Gvardiolani almashtirdi«Manchester Siti»da yangi davr: Enso Mareska Gvardiolani almashtirdiBugun, 19:48Rossiyalik murabbiy O‘zbekistonning asosiy muammosini ochiq aytdiRossiyalik murabbiy O‘zbekistonning asosiy muammosini ochiq aytdiBugun, 19:42Shomurodovning goli — Jahon chempionatlari tarixidagi noyob rekord (video)Shomurodovning goli — Jahon chempionatlari tarixidagi noyob rekord (video)Bugun, 19:42JCH-2026. Niderlandiya–Marokash: Qanotlardagi dahshatli jang...JCH-2026. Niderlandiya–Marokash: Qanotlardagi dahshatli jang...Bugun, 19:10Aleksander Isak Liverpulda oʻzining 125 million funtlik qiymatini isbotlay oladimi?Aleksander Isak Liverpulda oʻzining 125 million funtlik qiymatini isbotlay oladimi?Bugun, 18:53Chelsi va Enzo Maresca oʻrtasidagi nizo: London klubi sobiq murabbiyini ayblab chiqdiChelsi va Enzo Maresca oʻrtasidagi nizo: London klubi sobiq murabbiyini ayblab chiqdiBugun, 18:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi