Oltin butsa poygasi: Lionel Messi, Kylian Mbappe va Erling Xoland oʻrtasidagi tarixiy raqobat
Futbol olamida jamoaviy yutuqlar har doim birinchi oʻringa qoʻyilsa-da, individual sovrinlar uchun kurash muxlislar va mutaxassislar eʼtiborini doimo oʻziga tortib kelgan. 2026-yilgi Jahon chempionati doirasidagi "Oltin butsa" uchun poyga esa futbol tarixidagi eng qiziqarli va shiddatli bahslardan biriga aylanishi kutilmoqda. Lionel Messi, Kylian Mbappe va Erling Xoland kabi yulduzlarning toʻpurarlik qobiliyati nafaqat turnir taqdirini, balki navbatdagi "Oltin toʻp" sohibini ham belgilab berishi mumkin. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Argentina terma jamoasining Iordaniyaga qarshi oʻyinida Lionel Messi zaxiradan maydonga tushganiga qaramay, uchrashuvning borishini butunlay oʻzgartirib yubordi. Goal.com nashrining yozishicha, Lionel Scaloni shogirdlari ikki toʻp farqi bilan oldinda borayotgan boʻlsa-da, raqib hisobni qisqartirganidan soʻng maydonda biroz tushunmovchilik yuzaga keldi. Aynan Messi maydonga tushishi bilan oʻyin surʼati va jamoa ruhiyati oʻzgardi. Uning 80-daqiqada jarima zarbasidan kiritgan goli Argentinaga guruh bosqichini mukammal natija bilan yakunlash imkonini berdi.
Tarixga nazar tashlaydigan boʻlsak, "Oltin butsa" sohibi boʻlish har doim ham jamoaning chempionligini anglatmaydi. Oxirgi uchta Jahon chempionatida gʻolib chiqqan terma jamoalar tarkibida turnirning eng yaxshi toʻpurari boʻlmagan. Biroq, zamonaviy futbolda individual natijalar futbolchining nufuzi va uning jahon arenasidagi oʻrnini belgilashda muhim benchmark boʻlib xizmat qilmoqda.
Toʻpurarlar poygasidagi uch xil motivatsiyaHozirgi poygada har bir daʼvogarning oʻz maqsadi bor. Lionel Messi oʻzining soʻnggi yirik turnirlaridan birida yana bir bor dunyo taxtini egallashni istasa, Kylian Mbappe Fransiya terma jamoasi bilan yana bir bor choʻqqiga chiqishni va oʻzining toʻpurarlik rekordlarini yangilashni koʻzlagan. Erling Xoland esa Norvegiya bilan katta sahnaga chiqib, oʻzining fenomenal gol sezish qobiliyatini butun dunyoga namoyish etishga intilmoqda.
Jahon chempionatlari tarixi bunday yorqin individual lahzalar bilan boyitilgan. Masalan, 2014-yilgi Braziliyadagi turnir Germaniyaning gʻalabasi bilan yakunlangan boʻlsa-da, koʻpchilikning xotirasida James Rodriguezning Urugvay darvozasiga yoʻllagan ajoyib goli muhrlanib qolgan. Oʻshanda kolumbiyalik futbolchi toʻpni koʻkragi bilan toʻxtatib, 25 metrlardan darvoza toʻsinining ostiga joylab qoʻygan edi. Bu gol keyinchalik Puskas mukofotiga loyiq koʻrilgan.
Bugungi kunda gol urish nafaqat hisobdagi ustunlik, balki katta bayonot berish bilan tenglashtirilmoqda. Messi, Mbappe va Haaland oʻrtasidagi bu raqobat futbol muxlislari uchun haqiqiy zavq bagʻishlaydi. Chunki har bir gol futbolchini futbol tarixidagi eng buyuklar qatoriga yaqinlashtiradi. Ayniqsa, Erling Xoland kabi "gol mashinasi"ning bu poygaga qoʻshilishi raqobatni yangi bosqichga olib chiqdi.
Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, 2026-yilgi turnir nafaqat jamoaviy taktika, balki individual mahoratning ham tantanasi boʻladi. Lionel Messining zaxiradan tushib koʻrsatgan natijasi esa yosh futbolchilar uchun oʻziga xos dars boʻlib xizmat qiladi. "Oltin butsa" poygasi hali uzoq davom etadi va undagi har bir gol oltin qiymatiga ega boʻlishi shubhasiz.
…