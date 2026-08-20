MagicOS 11 xotirani tozalash boʻyicha yangi texnologiyani taqdim etdi

·19·Texno
MagicOS 11 xotirani tozalash boʻyicha yangi texnologiyani taqdim etdi
Qisqacha

Honor MagicOS 11 interfeysida Storage Space Optimization Technology 2.0 texnologiyasini joriy etib, smartfon xotirasidagi bo'sh joyni 50 gigabaytdan ortiq kengaytirish imkonini beradi. Yangi yechim tizim va ilovalar foydalanadigan flesh-xotirani chuqur optimizatsiya qiladi, biroq bo'shatiladigan joy hajmi qurilmadagi ilovalar, kesh-fayllar va shaxsiy ma'lumotlarga bog'liq bo'ladi.

Honor kompaniyasi oʻzining yangi dasturiy taʼminoti — MagicOS 11 interfeysida smartfon ichki xotirasini sezilarli darajada tejash imkonini beruvchi texnologiyani joriy etishini maʼlum qildi. Ixbt.com xabar berishicha, Storage Space Optimization Technology 2.0 deb nomlangan ushbu yechim foydalanuvchilarga qurilmadagi boʻsh joyni 50 gigabaytdan ortiq hajmda kengaytirish imkonini beradi va ayniqsa eskirgan gadjetlarning xizmat muddatini uzaytirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hozirgi kunda flesh-xotira narxining qimmatlashuvi sharoitida bunday funksiyalarning ahamiyati yanada oshmoqda. Honor mahsulotlarini qoʻllab-quvvatlash va yangilash jamoasi vakilining soʻzlariga koʻra, yangi versiyaga oʻtgandan soʻng foydalanuvchilar oʻrnatish jarayonidagiga qaraganda koʻproq boʻsh joyga ega boʻlishlari mumkin. Tizim va ilovalar ishlatadigan flesh-xotirani chuqur optimizatsiya qilish evaziga shunday natijaga erishiladi.

Xotirani optimizatsiya qilish imkoniyatlari

Eslatib oʻtamiz, oʻtgan yili taqdim etilgan MagicOS 10 interfeysidagi shunga oʻxshash funksiya ayrim stsenariylarda 50 GB dan ziyod xotirani boʻshatish imkonini bergan edi. Kompaniyaning ichki sinov natijalariga tayanib maʼlum qilishicha, yangi avlod Storage Space Optimization Technology 2.0 texnologiyasi yanada yuqori samaradorlik koʻrsatkichlarini qayd etgan.

Shu bilan birga, har bir qurilma uchun olinadigan aniq boʻsh joy hajmi foydalanuvchining shaxsiy maʼlumotlariga bogʻliq boʻladi. Bunda gadjetdagi oʻrnatilgan ilovalar soni, tizim kesh-fayllari va toʻplangan maʼlumotlarning umumiy hajmi asosiy rol oʻynaydi. Har qanday holatda ham bu yondashuv zamonaviy smartfon egalari uchun qoʻshimcha qulayliklar yaratadi.

Kam ishlatiladigan ilovalar bilan ishlash

Dasturiy taʼminotda kamdan-kam foydalaniladigan ilovalar uchun maxsus mexanizm ham koʻzda tutilgan. Tozalash boʻlimida tizim bunday ilovalar egallab turgan hajmni ularning ishlash qobiliyatini saqlab qolgan holda avtomatik ravishda qisqartirishi mumkin.

Honor taqdim etgan namoyish jarayonida shunday ilovalardan birining hajmi 220 megabaytga qisqargani yaqqol koʻrsatib berildi. Yangi funksiya, asosan, vaqt oʻtishi bilan tizim yangilanishlari, ilovalar kesh-xotirasi va shaxsiy maʼlumotlar sababli boʻsh joyi qisqarib borayotgan eski smartfonlar egalari uchun juda foydali boʻlishi kutilmoqda.

HonorMagicOS 11Smartfon xotirasiTexnologiyaYangilanish
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Gwyneth Paltrow Sam Altman sharafiga maxfiy kechki ovqat uyushtirmoqdaGwyneth Paltrow Sam Altman sharafiga maxfiy kechki ovqat uyushtirmoqdaBugun, 01:28OpenAI kiberxavfsizlik tadqiqotchilari ruxsatini texnik xato sabab blokladiOpenAI kiberxavfsizlik tadqiqotchilari ruxsatini texnik xato sabab blokladiKecha, 23:50Avstraliyada kraxmal asosidagi «vechniy» batareya yaratildiAvstraliyada kraxmal asosidagi «vechniy» batareya yaratildiKecha, 23:24AQSh kosmik yadro energetikasi yoqilgʻi taqchilligiga duch keldiAQSh kosmik yadro energetikasi yoqilgʻi taqchilligiga duch keldiKecha, 22:56Xiaomi sakkiz qatlam ipakni tesha oladigan yangi dazmollash tizimini chiqardiXiaomi sakkiz qatlam ipakni tesha oladigan yangi dazmollash tizimini chiqardiKecha, 22:2228 avgust kuni qizil Oy bilan kechadigan xususiy oy tutilishi kuzatiladi28 avgust kuni qizil Oy bilan kechadigan xususiy oy tutilishi kuzatiladiKecha, 21:22
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Smartfonlar bozorida misli koʻrilmagan raqobat: 2026-yil sentyabrida 5 ta flagman chiqadi
Smartfonlar bozorida misli koʻrilmagan raqobat: 2026-yil sentyabrida 5 ta flagman chiqadi