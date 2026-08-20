MagicOS 11 xotirani tozalash boʻyicha yangi texnologiyani taqdim etdi
Honor MagicOS 11 interfeysida Storage Space Optimization Technology 2.0 texnologiyasini joriy etib, smartfon xotirasidagi bo'sh joyni 50 gigabaytdan ortiq kengaytirish imkonini beradi. Yangi yechim tizim va ilovalar foydalanadigan flesh-xotirani chuqur optimizatsiya qiladi, biroq bo'shatiladigan joy hajmi qurilmadagi ilovalar, kesh-fayllar va shaxsiy ma'lumotlarga bog'liq bo'ladi.
Honor kompaniyasi oʻzining yangi dasturiy taʼminoti — MagicOS 11 interfeysida smartfon ichki xotirasini sezilarli darajada tejash imkonini beruvchi texnologiyani joriy etishini maʼlum qildi. Ixbt.com xabar berishicha, Storage Space Optimization Technology 2.0 deb nomlangan ushbu yechim foydalanuvchilarga qurilmadagi boʻsh joyni 50 gigabaytdan ortiq hajmda kengaytirish imkonini beradi va ayniqsa eskirgan gadjetlarning xizmat muddatini uzaytirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Hozirgi kunda flesh-xotira narxining qimmatlashuvi sharoitida bunday funksiyalarning ahamiyati yanada oshmoqda. Honor mahsulotlarini qoʻllab-quvvatlash va yangilash jamoasi vakilining soʻzlariga koʻra, yangi versiyaga oʻtgandan soʻng foydalanuvchilar oʻrnatish jarayonidagiga qaraganda koʻproq boʻsh joyga ega boʻlishlari mumkin. Tizim va ilovalar ishlatadigan flesh-xotirani chuqur optimizatsiya qilish evaziga shunday natijaga erishiladi.
Xotirani optimizatsiya qilish imkoniyatlariEslatib oʻtamiz, oʻtgan yili taqdim etilgan MagicOS 10 interfeysidagi shunga oʻxshash funksiya ayrim stsenariylarda 50 GB dan ziyod xotirani boʻshatish imkonini bergan edi. Kompaniyaning ichki sinov natijalariga tayanib maʼlum qilishicha, yangi avlod Storage Space Optimization Technology 2.0 texnologiyasi yanada yuqori samaradorlik koʻrsatkichlarini qayd etgan.
Shu bilan birga, har bir qurilma uchun olinadigan aniq boʻsh joy hajmi foydalanuvchining shaxsiy maʼlumotlariga bogʻliq boʻladi. Bunda gadjetdagi oʻrnatilgan ilovalar soni, tizim kesh-fayllari va toʻplangan maʼlumotlarning umumiy hajmi asosiy rol oʻynaydi. Har qanday holatda ham bu yondashuv zamonaviy smartfon egalari uchun qoʻshimcha qulayliklar yaratadi.
Kam ishlatiladigan ilovalar bilan ishlashDasturiy taʼminotda kamdan-kam foydalaniladigan ilovalar uchun maxsus mexanizm ham koʻzda tutilgan. Tozalash boʻlimida tizim bunday ilovalar egallab turgan hajmni ularning ishlash qobiliyatini saqlab qolgan holda avtomatik ravishda qisqartirishi mumkin.
Honor taqdim etgan namoyish jarayonida shunday ilovalardan birining hajmi 220 megabaytga qisqargani yaqqol koʻrsatib berildi. Yangi funksiya, asosan, vaqt oʻtishi bilan tizim yangilanishlari, ilovalar kesh-xotirasi va shaxsiy maʼlumotlar sababli boʻsh joyi qisqarib borayotgan eski smartfonlar egalari uchun juda foydali boʻlishi kutilmoqda.
…