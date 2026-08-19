Rodri va boshqalar: Barselonani tanlagan mashhur futbolchilar
Ispaniyaning ikki grand klubi — Barselona va Real Madrid oʻrtasidagi raqobat hech qachon faqat yashil maydon bilan cheklanib qolmagan. Oʻnlab yillar davomida bu qarama-qarshilik transfer bozorida va muzokaralar stolida ham davom etib kelmoqda. Jahon futbolining eng yorqin yulduzlari uchun kurash koʻpincha tomonlardan birining gʻalabasi va raqib uchun ogʻir zarba bilan yakunlangan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
AS nashri eʼlon qilgan maʼlumotlarga koʻra, oxirgi yillarda Madrid klubining rejalariga kiritilgan yoki poytaxt jamoasi bilan muzokara oʻtkazgan koʻplab mashhur futbolchilar oxir-oqibat Kataloniya klubini tanlagan. Bunday shov-shuvli transferlar sirasiga Ronaldinyo, Neymar, Luis Suares va Sesk Fabregas kabi futbol afsonalari kiradi.
Rodri tanlovi va transfer bozoriIspaniyalik yarimhimoyachi Rodri oʻz kelajagi borasidagi uzoq davom etgan taxminlarga nuqta qoʻyib, Barselona safiga qoʻshildi. Real Madrid rahbariyati maydon markazidagi muvozanatni tiklash va hujum chizigʻidagi yulduzlarga qulaylik yaratish uchun aynan Rodrini asosiy nomzod sifatida koʻrib chiqqan edi.
Madridliklar tajribali yarimhimoyachining toʻp bilan muomala qilish mahorati va oʻyinni tashkil etish qobiliyatini yuqori baholagan. Biroq, koʻpchilikni hayratda qoldirgan holda, futbolchi uzoq davom etgan muzokaralardan soʻng Kamp Nou tomon yoʻl olishga qaror qildi va transfer poygasida kataloniyaliklar gʻolib chiqdi.
Tarixiy qarama-qarshilik anʼanasiTransfer bozoridagi bunday burilishlar futbol tarixida koʻp bor kuzatilgan. Real Madrid va Barselona oʻrtasidagi kurash koʻpincha futbolchining shaxsiy tanlovi va klublar loyihasining jozibadorligiga borib taqaladi. Rodrining bu qadami ham ikki jamoa oʻrtasidagi azaliy raqobat sahifasiga yana bir yorqin voqea sifatida yozildi.
Klublar oʻrtasidagi bunday kurashlar nafaqat muxlislar, balki mutaxassislar eʼtiborini ham doim oʻziga tortib kelgan. Rodrining Barselonani tanlashi jamoaning markaziy chizigʻini yanada kuchaytirishi va kelgusi mavsumdagi natijalarga ijobiy taʼsir koʻrsatishi kutilmoqda.
…