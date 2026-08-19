Rodri va boshqalar: Barselonani tanlagan mashhur futbolchilar

·0·Sport
Rodri va boshqalar: Barselonani tanlagan mashhur futbolchilar

Ispaniyaning ikki grand klubi — Barselona va Real Madrid oʻrtasidagi raqobat hech qachon faqat yashil maydon bilan cheklanib qolmagan. Oʻnlab yillar davomida bu qarama-qarshilik transfer bozorida va muzokaralar stolida ham davom etib kelmoqda. Jahon futbolining eng yorqin yulduzlari uchun kurash koʻpincha tomonlardan birining gʻalabasi va raqib uchun ogʻir zarba bilan yakunlangan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

AS nashri eʼlon qilgan maʼlumotlarga koʻra, oxirgi yillarda Madrid klubining rejalariga kiritilgan yoki poytaxt jamoasi bilan muzokara oʻtkazgan koʻplab mashhur futbolchilar oxir-oqibat Kataloniya klubini tanlagan. Bunday shov-shuvli transferlar sirasiga Ronaldinyo, Neymar, Luis Suares va Sesk Fabregas kabi futbol afsonalari kiradi.

Rodri tanlovi va transfer bozori

Ispaniyalik yarimhimoyachi Rodri oʻz kelajagi borasidagi uzoq davom etgan taxminlarga nuqta qoʻyib, Barselona safiga qoʻshildi. Real Madrid rahbariyati maydon markazidagi muvozanatni tiklash va hujum chizigʻidagi yulduzlarga qulaylik yaratish uchun aynan Rodrini asosiy nomzod sifatida koʻrib chiqqan edi.

Madridliklar tajribali yarimhimoyachining toʻp bilan muomala qilish mahorati va oʻyinni tashkil etish qobiliyatini yuqori baholagan. Biroq, koʻpchilikni hayratda qoldirgan holda, futbolchi uzoq davom etgan muzokaralardan soʻng Kamp Nou tomon yoʻl olishga qaror qildi va transfer poygasida kataloniyaliklar gʻolib chiqdi.

Tarixiy qarama-qarshilik anʼanasi

Transfer bozoridagi bunday burilishlar futbol tarixida koʻp bor kuzatilgan. Real Madrid va Barselona oʻrtasidagi kurash koʻpincha futbolchining shaxsiy tanlovi va klublar loyihasining jozibadorligiga borib taqaladi. Rodrining bu qadami ham ikki jamoa oʻrtasidagi azaliy raqobat sahifasiga yana bir yorqin voqea sifatida yozildi.

Klublar oʻrtasidagi bunday kurashlar nafaqat muxlislar, balki mutaxassislar eʼtiborini ham doim oʻziga tortib kelgan. Rodrining Barselonani tanlashi jamoaning markaziy chizigʻini yanada kuchaytirishi va kelgusi mavsumdagi natijalarga ijobiy taʼsir koʻrsatishi kutilmoqda.

RodriBarselonaReal MadridTransferlarIspaniya futboli
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Barselona Lautaro Martines transferiga jiddiy kirishdiBarselona Lautaro Martines transferiga jiddiy kirishdiBugun, 22:15Inter Liverpul yarimhimoyachisi Curtis Jones transferini yakunladiInter Liverpul yarimhimoyachisi Curtis Jones transferini yakunladiBugun, 21:33Nyukasl va Liverpul Kevin Kigan xotirasiga hurmat bajo keltiradiNyukasl va Liverpul Kevin Kigan xotirasiga hurmat bajo keltiradiBugun, 21:31Curtis Jones Liverpulni tark etib, Inter safiga oʻtishi mumkinCurtis Jones Liverpulni tark etib, Inter safiga oʻtishi mumkinBugun, 20:30Yuventus yetakchisi fanning hujumidan soʻng alohida shugʻullandiYuventus yetakchisi fanning hujumidan soʻng alohida shugʻullandiBugun, 19:38Yangi sardor: Flik «Barselona»dagi sardorlik bog‘ichi masalasiga nuqta qo‘ydiYangi sardor: Flik «Barselona»dagi sardorlik bog‘ichi masalasiga nuqta qo‘ydiBugun, 19:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi