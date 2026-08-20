Tog‘ sheri hujumida ayol halok bo‘ldi: 1999 yildan beri ilk fojia

·34·Dunyo
Tog‘ sheri hujumida ayol halok bo‘ldi: 1999 yildan beri ilk fojia
Qisqacha

AQSHning Kolorado shtatida tabiat qo'ynida sayr qilgan ayol tog' sherining kamyob hujumi oqibatida halok bo'ldi. Hodisa Larimer okrugidagi Krozer-Mauntin sayr yo'lida Yangi yil kuni soat 12:15 atrofida sodir bo'lgan. Hujumga aloqador bo'lishi mumkin bo'lgan ikki tog' sheri topilib, aholi xavfsizligini ta'minlash maqsadida yo'q qilingan. Mutaxassislar ikki sherdan faqat biri hujumda ishtirok etgan bo'lishi ehtimolini ham inkor qilmayapti.

AQSHning Kolorado shtatida tabiat qo‘ynida sayr qilgan ayol tog‘ sherining kamyob hujumi oqibatida halok bo‘ldi. Mazkur fojia shtatda so‘nggi o‘nlab yillarda kuzatilgan eng jiddiy voqealardan biri sifatida qayd etilmoqda.

Hodisa Larimer okrugidagi Krozer-Mauntin sayr yo‘lida sodir bo‘lgan. Yangi yil kuni soat 12:15 atrofida yo‘ldan o‘tayotgan sayyohlar yerda harakatsiz yotgan odam va uning yaqinida turgan tog‘ sherini ko‘rib qolgan.

Guvohlar hayvonga yaqinlashib, uni tosh otib qo‘rqitishga uringan. Shundan so‘ng yirtqich hududni tark etgan. Ulardan biri shifokor bo‘lgani uchun jabrlanuvchini tekshirgan, ammo uning yurak urishini aniqlay olmagan.

Shundan keyin hodisa joyiga Kolorado Parklar va Yovvoyi tabiat xizmati xodimlari, politsiya, park qo‘riqchilari hamda ko‘ngilli o‘t o‘chiruvchilar yetib kelgan. Qidiruv ishlariga vertolyotda hududni o‘rganayotgan shtat biologi ham jalb qilingan.

Mutaxassislar tog‘ sherlarini aniqlashda maxsus itlardan ham foydalangan. Natijada hujumga aloqador bo‘lishi mumkin bo‘lgan ikki tog‘ sheri topilib, yo‘q qilingan.

Yovvoyi tabiat mutasaddilari hayvonlarning biri hodisa joyida otilganidan keyin qochib ketganini, keyinroq topilib, qayta otilganini ma’lum qildi. Ikkinchi tog‘ sheri esa voqea joyiga yaqin hududdan aniqlangan.

Qoidalarga ko‘ra, insonga hujum qilgan deb gumon qilingan yovvoyi hayvonlar aholi xavfsizligini ta’minlash maqsadida yo‘q qilinadi. Shu bilan birga, mutaxassislar ikki sherdan faqat biri hujumda ishtirok etgan bo‘lishi ehtimolini ham inkor qilmayapti.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ferrari elektromobili 40 million dollarga sotilib rekord qo‘ydiFerrari elektromobili 40 million dollarga sotilib rekord qo‘ydiKecha, 23:11Xitoy bahsli hududda yirik sun’iy orol barpo etmoqdaXitoy bahsli hududda yirik sun’iy orol barpo etmoqdaKecha, 23:04Singapurda erkak qizining boshini silagan qariyaga tashlandiSingapurda erkak qizining boshini silagan qariyaga tashlandiKecha, 19:24Kubik Rubik ko‘zi bog‘liq holda 11,56 soniyada yechildiKubik Rubik ko‘zi bog‘liq holda 11,56 soniyada yechildiKecha, 18:41Garnacho xotini va 3 yoshli o‘g‘lini ko‘chaga haydab, katta janjal markazida qoldiGarnacho xotini va 3 yoshli o‘g‘lini ko‘chaga haydab, katta janjal markazida qoldiKecha, 15:45Vogue jurnali 2026 yilning eng zamonaviy itini tanladiVogue jurnali 2026 yilning eng zamonaviy itini tanladiKecha, 15:35
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi