Milan Strasburg vingeri Diyego Moreirani oʻz safiga qoʻshib oldi
Milan Strasburg vingeri Diyego Moreiraning transferini rasman e'lon qilib, u bilan 2031-yilning 30-iyuniga qadar shartnoma imzoladi. 2004-yilning 6-avgustida Belgiyaning Lyej shahrida tug'ilgan futbolchi yangi jamoasida Kaká kiygan 22-raqamda o'ynaydi. Moreira Standard Lyej va Benfika akademiyalarida tarbiya topgan, shuningdek, Chelsi, Olimpik Lion va Strasburg safida to'p surgan. U 2025-yildan beri Belgiya milliy terma jamoasi sharafini himoya qilmoqda.
Italiyaning Milan klubi transfer bozoridagi faoliyatini davom ettirib, oʻz tarkibini yana bir iqtidorli futbolchi bilan kuchaytirdi. Goal.com xabar berishicha, Italiya grandi Strasburg jamoasi vingeri Diyego Moreiraning transferini rasman eʼlon qildi va tomonlar uzoq muddatli shartnoma imzolashdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Belgiyalik va kelib chiqishi portugaliyalik boʻlgan yosh futbolchi soʻnggi kunlarda Milanga kelib, tibbiy koʻrikdan muvaffaqiyatli oʻtdi. Shundan soʻng Casa Milan qarorgohida barcha rasmiyatchiliklar yakuniga yetkazildi. Ushbu bitim klubning kelajakdagi rejalarida muhim moliyaviy va sport ahamiyatiga ega qadam sifatida baholanmoqda.
Uzoq muddatli shartnoma va afsonaviy raqamQabul qilingan rasmiy bayonotga koʻra, Diyego Moreira Milan bilan 2031-yilning 30-iyuniga qadar moʻljallangan uzoq muddatli bitim imzolagan. Qizil-qorachilar safida u klub afsonasi Kaká kiygan mashhur 22-raqamda harakat qilishi maʼlum boʻldi. Bu esa yosh futbolchiga klub rahbariyati va murabbiylar shtabi tomonidan katta ishonch bildirilayotganidan dalolat beradi.
Maʼlumot oʻrnida, Diyego Moreira 2004-yilning 6-avgustida Belgiyaning Lyej shahrida tugʻilgan. U futbol sirlarini Standard Lyej hamda Benfika akademiyalarida oʻrgangan. Portugaliya klubining yoshlar jamoasi safida u 2021/22-yilgi mavsumda UEFA Yoshlar ligasi va U-20 Qitqalararo kubogini qoʻlga kiritgan.
Boy futbol yoʻli va xalqaro tajribaFaoliyati davomida bir nechta top-klublarda toʻp surishga ulgurgan vinger 2023-yilning yozida Chelsi safiga oʻtgan va London klubi safida debyut qilgan. Shuningdek, u Fransiyaning Olimpik Lion va Strasburg jamoalarida ham oʻynab, Fransiya chempionatining eng porlab kelayotgan yosh oʻyinchilaridan biriga aylandi. Uning maydondagi tezligi, texnikasi va taktik jihatdan moslashuvchanligi Milan skautlarining eʼtiboridan chetda qolmadi.
Xalqaro miqyosda esa Moreira dastlab Portugaliya yoshlar terma jamoalarida toʻp surgan boʻlsa, 2025-yildan boshlab Belgiya milliy terma jamoasi sharafini himoya qila boshladi. U JCh-2026 saralash oʻyinlarida ishtirok etib, oʻzining milliy jamoadagi oʻrnini mustahkamlashga ulgurdi. Milan muxlislari yangi transferdan katta umidlar kutmoqda va futbolchi jamoaning hujum chizigʻiga jiddiy raqobat olib kirishi kutilmoqda.
…