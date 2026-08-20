Milan Strasburg vingeri Diyego Moreirani oʻz safiga qoʻshib oldi

·6·Sport
Milan Strasburg vingeri Diyego Moreirani oʻz safiga qoʻshib oldi
Qisqacha

Milan Strasburg vingeri Diyego Moreiraning transferini rasman e'lon qilib, u bilan 2031-yilning 30-iyuniga qadar shartnoma imzoladi. 2004-yilning 6-avgustida Belgiyaning Lyej shahrida tug'ilgan futbolchi yangi jamoasida Kaká kiygan 22-raqamda o'ynaydi. Moreira Standard Lyej va Benfika akademiyalarida tarbiya topgan, shuningdek, Chelsi, Olimpik Lion va Strasburg safida to'p surgan. U 2025-yildan beri Belgiya milliy terma jamoasi sharafini himoya qilmoqda.

Italiyaning Milan klubi transfer bozoridagi faoliyatini davom ettirib, oʻz tarkibini yana bir iqtidorli futbolchi bilan kuchaytirdi. Goal.com xabar berishicha, Italiya grandi Strasburg jamoasi vingeri Diyego Moreiraning transferini rasman eʼlon qildi va tomonlar uzoq muddatli shartnoma imzolashdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Belgiyalik va kelib chiqishi portugaliyalik boʻlgan yosh futbolchi soʻnggi kunlarda Milanga kelib, tibbiy koʻrikdan muvaffaqiyatli oʻtdi. Shundan soʻng Casa Milan qarorgohida barcha rasmiyatchiliklar yakuniga yetkazildi. Ushbu bitim klubning kelajakdagi rejalarida muhim moliyaviy va sport ahamiyatiga ega qadam sifatida baholanmoqda.

Uzoq muddatli shartnoma va afsonaviy raqam

Qabul qilingan rasmiy bayonotga koʻra, Diyego Moreira Milan bilan 2031-yilning 30-iyuniga qadar moʻljallangan uzoq muddatli bitim imzolagan. Qizil-qorachilar safida u klub afsonasi Kaká kiygan mashhur 22-raqamda harakat qilishi maʼlum boʻldi. Bu esa yosh futbolchiga klub rahbariyati va murabbiylar shtabi tomonidan katta ishonch bildirilayotganidan dalolat beradi.

Maʼlumot oʻrnida, Diyego Moreira 2004-yilning 6-avgustida Belgiyaning Lyej shahrida tugʻilgan. U futbol sirlarini Standard Lyej hamda Benfika akademiyalarida oʻrgangan. Portugaliya klubining yoshlar jamoasi safida u 2021/22-yilgi mavsumda UEFA Yoshlar ligasi va U-20 Qitqalararo kubogini qoʻlga kiritgan.

Boy futbol yoʻli va xalqaro tajriba

Faoliyati davomida bir nechta top-klublarda toʻp surishga ulgurgan vinger 2023-yilning yozida Chelsi safiga oʻtgan va London klubi safida debyut qilgan. Shuningdek, u Fransiyaning Olimpik Lion va Strasburg jamoalarida ham oʻynab, Fransiya chempionatining eng porlab kelayotgan yosh oʻyinchilaridan biriga aylandi. Uning maydondagi tezligi, texnikasi va taktik jihatdan moslashuvchanligi Milan skautlarining eʼtiboridan chetda qolmadi.

Xalqaro miqyosda esa Moreira dastlab Portugaliya yoshlar terma jamoalarida toʻp surgan boʻlsa, 2025-yildan boshlab Belgiya milliy terma jamoasi sharafini himoya qila boshladi. U JCh-2026 saralash oʻyinlarida ishtirok etib, oʻzining milliy jamoadagi oʻrnini mustahkamlashga ulgurdi. Milan muxlislari yangi transferdan katta umidlar kutmoqda va futbolchi jamoaning hujum chizigʻiga jiddiy raqobat olib kirishi kutilmoqda.

AC MilanDiego MoreiraStrasburgtransferItaliya A seriyasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Barselona Lautaro Martinez transferi uchun jiddiy harakatni boshladiBarselona Lautaro Martinez transferi uchun jiddiy harakatni boshladiBugun, 00:50Harri Keyn Angliya Premyer-ligasiga qaytish fikridan qaytdiHarri Keyn Angliya Premyer-ligasiga qaytish fikridan qaytdiKecha, 23:12Rodri va boshqalar: Barselonani tanlagan mashhur futbolchilarRodri va boshqalar: Barselonani tanlagan mashhur futbolchilarKecha, 22:37Barselona Lautaro Martines transferiga jiddiy kirishdiBarselona Lautaro Martines transferiga jiddiy kirishdiKecha, 22:15Inter Liverpul yarimhimoyachisi Curtis Jones transferini yakunladiInter Liverpul yarimhimoyachisi Curtis Jones transferini yakunladiKecha, 21:33Nyukasl va Liverpul Kevin Kigan xotirasiga hurmat bajo keltiradiNyukasl va Liverpul Kevin Kigan xotirasiga hurmat bajo keltiradiKecha, 21:31
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi