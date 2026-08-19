Barselona Lautaro Martines transferiga jiddiy kirishdi

·5·Sport
Barselona Lautaro Martines transferiga jiddiy kirishdi
Qisqacha

Barselona Inter sardori Lautaro Martinesni hujum chizig'iga qo'shib olish uchun muzokaralarni boshladi. Klub Julian Alvares transferi rad etilgach, argentinalik hujumchini asosiy maqsad sifatida belgilagan. Sport direktori Deko Madridda Lautaro Martinesning agenti Alexandro Kamano bilan uchrashgan va futbolchi vakillari uning Barselonaga o'tish ehtimoliga ijobiy munosabat bildirgan.

Ispaniyaning Barselona klubi hujum chizigʻini kuchaytirish yoʻlida keskin qadamlar tashlay boshladi va Inter sardori Lautaro Martinesni oʻz safiga qoʻshib olish uchun muzokaralarga kirishdi. Kataloniyaliklar yozgi transfer oynasida Atletiko Madrid safida toʻp suruvchi Julian Alvaresni qoʻlga kiritishni maqsad qilgan edi, biroq madridliklar bu taklifni qatʼiyan rad etishdi. Shundan soʻng Blaugrana rahbariyati eʼtiborini argentinalik boshqa bir hujumchiga qaratdi va bu joriy transfer mavsumining eng shov-shuvli voqealaridan biriga aylanishi mumkin. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Mashhur insayder hamda Jijantes podkasti boshlovchisi Jerar Romeroning xabar berishicha, Barselona rahbariyati hujum chizigʻi uchun yangi nomzod ustida ish boshlagan. Julian Alvares transferi amalga oshmagach, klub sport direktori Deko va bosh murabbiy Xans-Ditter Flik uchun asosiy maqsad sifatida Lautaro Martines belgilandi. Soʻnggi kunlarda tomonlar oʻrtasida dastlabki qadamlar tashlanib, muzokaralar boshlangani maʼlum qilindi.

Transfer boʻyicha jarayonlar allaqachon amaliy bosqichga oʻtgan boʻlib, insayder maʼlumotiga koʻra, Deko yaqinda Madrid shahrida Lautaro Martinesning agenti Alexandro Kamano bilan uchrashuv oʻtkazgan. Ushbu muloqot chogʻida futbolchining vakillari argentinalik hujumchining Barselonaga koʻchib oʻtish ehtimoliga ijobiy munosabatda ekanligini bildirishgan. Bu esa kataloniyaliklarga transfer oynasining soʻnggi haftalarida muzokaralarni yanada faollashtirish uchun umid bermoqda.

Inter pozitsiyasi va shartnoma shartlari

Biroq, bu transferni amalga oshirish oson kechmaydi, chunki Milan klubi oʻz sardorini qoʻyib yuborish niyatida emas. Lautaro Martines yaqinda Inter bilan amaldagi shartnomasini uzaytirgan edi. Ushbu kelishuvga koʻra, avvalroq amal qilib kelgan va muayyan muddat uchungina moʻljallangan 120 million yevrolik tovvon puli (lavozim sharti) olib tashlandi. Endilikda oʻyinchini qoʻlga kiritmoqchi boʻlgan har qanday klub bevosita Inter rahbariyati bilan muzokara oʻtkazishga majbur.

Xuddi Atletiko Madrid Julian Alvares borasida qattiq turgani kabi, Inter ham oʻz sardorini sotishni istamayapti. Shunga qaramay, futbol olamidagi moliyaviy voqeliklar har doim ham oʻzgarib turishi mumkin. Manbaga koʻra, barchasi kelib tushadigan taklifning miqdoriga bogʻliq boʻladi. Agar taklif bozor qiymatidan sezilarli darajada yuqori boʻlsa, klub rahbariyati va ayniqsa moliyaviy fondlar bu masalani jiddiy koʻrib chiqishga majbur boʻlishi mumkin.

Transfer oynasining yakunlanishiga oz vaqt qolgan bir paytda, Barselona va Inter oʻrtasidagi muzokaralar butun Yevropa futbol jamoatchiligi eʼtiborida qolmoqda. Kataloniya klubi hujum chizigʻidagi muammolarni bartaraf etish uchun soʻnggi urinishlarni amalga oshirmoqda. Lautaro Martinesning Italiyani tark etib, Ispaniya chempionatiga yoʻl olishi mavsumning eng shov-shuvli transferiga aylanishi ehtimoli yuqori.

BarselonaLautaro MartinesInterTransferLa Ligas
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Inter Liverpul yarimhimoyachisi Curtis Jones transferini yakunladiInter Liverpul yarimhimoyachisi Curtis Jones transferini yakunladiBugun, 21:33Nyukasl va Liverpul Kevin Kigan xotirasiga hurmat bajo keltiradiNyukasl va Liverpul Kevin Kigan xotirasiga hurmat bajo keltiradiBugun, 21:31Curtis Jones Liverpulni tark etib, Inter safiga oʻtishi mumkinCurtis Jones Liverpulni tark etib, Inter safiga oʻtishi mumkinBugun, 20:30Yuventus yetakchisi fanning hujumidan soʻng alohida shugʻullandiYuventus yetakchisi fanning hujumidan soʻng alohida shugʻullandiBugun, 19:38Yangi sardor: Flik «Barselona»dagi sardorlik bog‘ichi masalasiga nuqta qo‘ydiYangi sardor: Flik «Barselona»dagi sardorlik bog‘ichi masalasiga nuqta qo‘ydiBugun, 19:25Mourinio Rodrining «Real»ga emas, «Barselona»ga o‘tishi sababini ochiqladiMourinio Rodrining «Real»ga emas, «Barselona»ga o‘tishi sababini ochiqladiBugun, 19:19
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi