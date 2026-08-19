Barselona Lautaro Martines transferiga jiddiy kirishdi
Barselona Inter sardori Lautaro Martinesni hujum chizig'iga qo'shib olish uchun muzokaralarni boshladi. Klub Julian Alvares transferi rad etilgach, argentinalik hujumchini asosiy maqsad sifatida belgilagan. Sport direktori Deko Madridda Lautaro Martinesning agenti Alexandro Kamano bilan uchrashgan va futbolchi vakillari uning Barselonaga o'tish ehtimoliga ijobiy munosabat bildirgan.
Ispaniyaning Barselona klubi hujum chizigʻini kuchaytirish yoʻlida keskin qadamlar tashlay boshladi va Inter sardori Lautaro Martinesni oʻz safiga qoʻshib olish uchun muzokaralarga kirishdi. Kataloniyaliklar yozgi transfer oynasida Atletiko Madrid safida toʻp suruvchi Julian Alvaresni qoʻlga kiritishni maqsad qilgan edi, biroq madridliklar bu taklifni qatʼiyan rad etishdi. Shundan soʻng Blaugrana rahbariyati eʼtiborini argentinalik boshqa bir hujumchiga qaratdi va bu joriy transfer mavsumining eng shov-shuvli voqealaridan biriga aylanishi mumkin. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Mashhur insayder hamda Jijantes podkasti boshlovchisi Jerar Romeroning xabar berishicha, Barselona rahbariyati hujum chizigʻi uchun yangi nomzod ustida ish boshlagan. Julian Alvares transferi amalga oshmagach, klub sport direktori Deko va bosh murabbiy Xans-Ditter Flik uchun asosiy maqsad sifatida Lautaro Martines belgilandi. Soʻnggi kunlarda tomonlar oʻrtasida dastlabki qadamlar tashlanib, muzokaralar boshlangani maʼlum qilindi.
Transfer boʻyicha jarayonlar allaqachon amaliy bosqichga oʻtgan boʻlib, insayder maʼlumotiga koʻra, Deko yaqinda Madrid shahrida Lautaro Martinesning agenti Alexandro Kamano bilan uchrashuv oʻtkazgan. Ushbu muloqot chogʻida futbolchining vakillari argentinalik hujumchining Barselonaga koʻchib oʻtish ehtimoliga ijobiy munosabatda ekanligini bildirishgan. Bu esa kataloniyaliklarga transfer oynasining soʻnggi haftalarida muzokaralarni yanada faollashtirish uchun umid bermoqda.
Inter pozitsiyasi va shartnoma shartlariBiroq, bu transferni amalga oshirish oson kechmaydi, chunki Milan klubi oʻz sardorini qoʻyib yuborish niyatida emas. Lautaro Martines yaqinda Inter bilan amaldagi shartnomasini uzaytirgan edi. Ushbu kelishuvga koʻra, avvalroq amal qilib kelgan va muayyan muddat uchungina moʻljallangan 120 million yevrolik tovvon puli (lavozim sharti) olib tashlandi. Endilikda oʻyinchini qoʻlga kiritmoqchi boʻlgan har qanday klub bevosita Inter rahbariyati bilan muzokara oʻtkazishga majbur.
Xuddi Atletiko Madrid Julian Alvares borasida qattiq turgani kabi, Inter ham oʻz sardorini sotishni istamayapti. Shunga qaramay, futbol olamidagi moliyaviy voqeliklar har doim ham oʻzgarib turishi mumkin. Manbaga koʻra, barchasi kelib tushadigan taklifning miqdoriga bogʻliq boʻladi. Agar taklif bozor qiymatidan sezilarli darajada yuqori boʻlsa, klub rahbariyati va ayniqsa moliyaviy fondlar bu masalani jiddiy koʻrib chiqishga majbur boʻlishi mumkin.
Transfer oynasining yakunlanishiga oz vaqt qolgan bir paytda, Barselona va Inter oʻrtasidagi muzokaralar butun Yevropa futbol jamoatchiligi eʼtiborida qolmoqda. Kataloniya klubi hujum chizigʻidagi muammolarni bartaraf etish uchun soʻnggi urinishlarni amalga oshirmoqda. Lautaro Martinesning Italiyani tark etib, Ispaniya chempionatiga yoʻl olishi mavsumning eng shov-shuvli transferiga aylanishi ehtimoli yuqori.
…