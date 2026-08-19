Xitoy bahsli hududda yirik sun’iy orol barpo etmoqda

·27·Dunyo
Xitoy bahsli hududda yirik sun’iy orol barpo etmoqda
Qisqacha

Xitoy Parasel arxipelagidagi Antelop rifida sun'iy orol qurish ishlarining birinchi bosqichini yakunladi. Tahlilchilar obyekt kelajakda Xitoyning mintaqadagi eng yirik harbiy bazalaridan biriga aylanishi mumkinligini aytmoqda. Yangi orolning uzunligi qariyb 6 kilometr bo'lib, hududda 680 metrli chuqur suv porti qurilgan, shuningdek, 3 kilometrdan ortiq qirg'oq qismida uchish-qo'nish yo'lagi barpo etilishi ehtimoli bor.

Xitoy Parasel arxipelagida joylashgan Antelop rifida sun’iy orol qurish ishlarining birinchi bosqichini yakunladi. Tahlilchilar fikricha, mazkur obyekt kelajakda mamlakatning mintaqadagi eng yirik harbiy bazalaridan biriga aylanishi mumkin. Bu haqda Reuters xabar berdi.

Nashr tomonidan ko‘rib chiqilgan sun’iy yo‘ldosh tasvirlariga ko‘ra, qariyb olti oy davom etgan qurilish ishlaridan keyin hududda ishlagan kemalar va dredjerlar — suv tubidagi loy, qum, shag‘al hamda tuproqni kavlab olish va tozalashga mo‘ljallangan maxsus texnika vositalari — obyektni tark etgan.

Vantor kompaniyasi tomonidan 19 iyul kuni olingan tasvirlarda esa orolning janubi-sharqiy qismida vertolyot maydonchasi va boshqa inshootlarni barpo etish ishlari boshlangani ko‘rinadi.

Xitoy Mudofaa vazirligi mazkur qurilish ishlari yuzasidan hozircha rasmiy izoh bermagan. Xitoy davlat OAVlarida tarqatilgan ma’lumotlarga ko‘ra, obyekt ob-havoni kuzatish va prognoz qilish, ilmiy tadqiqotlar hamda boshqa fuqarolik ehtiyojlariga xizmat qilishi ko‘zda tutilgan.

Biroq xalqaro ekspertlar bu hudud Xitoyning Janubiy Xitoy dengizidagi harbiy mavqeyini yanada mustahkamlashi mumkin, degan fikrda.

Orolda uchish-qo‘nish yo‘lagi qurilishi mumkin

Ma’lumotlarga ko‘ra, yangi sun’iy orolning uzunligi qariyb 6 kilometrni tashkil etadi. Uning 3 kilometrdan ortiq to‘g‘ri qirg‘oq qismida samolyotlar uchun uchish-qo‘nish yo‘lagi barpo etilishi ehtimoli bor.

Bundan tashqari, hududda uzunligi 680 metr bo‘lgan chuqur suv porti ham qurilgan. Bu esa orolga yirik kemalarning kirib kelishini ta’minlashi mumkin.

Mutaxassislar Antelop rifining strategik ahamiyati yuqori ekanini ta’kidlamoqda. Ayniqsa, Tayvan bilan bog‘liq mojaro yuzaga kelgan taqdirda, ushbu hudud Xitoy uchun muhim strategik nuqtaga aylanishi mumkin.

Mutaxassis Ben Lyuisning fikricha, Antelop rifi yaqin atrofdagi Vudi orolidan ham kattaroq bo‘lib, mudofaa nuqtayi nazaridan qulayroq joylashgan.

Vetnam qurilishga keskin qarshi

Xitoylik olim Din Duo esa Antelop rifidagi ishlar tinchliksevar va fuqarolik maqsadlarida amalga oshirilayotganini ta’kidlagan.

Shu bilan birga, Vetnam Parasel orollari ustidan o‘z suverenitetini da’vo qiladi va Xitoyning mazkur hududdagi qurilish ishlariga keskin qarshilik bildirmoqda.

Ekspertlar esa yangi orol Xitoyga nafaqat harbiy infratuzilmani kengaytirish, balki hududdagi harakatlarni nazorat qilish imkonini ham berishi mumkinligini aytmoqda.

Jumladan, orol Xitoyga suvosti kemalari harakatini va atrofdagi harbiy faollikni kuzatishda sezilarli ustunlik berishi mumkin.

Avstraliyalik professor Karl Tayerning ta’kidlashicha, mazkur obyektlar tinchlik davrida AQSH va uning ittifoqchilari harakatlarini kuzatishni osonlashtiradi. Ehtimoliy qurolli to‘qnashuv yuzaga kelgan holatda esa yangi infratuzilma mintaqada qo‘shimcha strategik murakkabliklarni keltirib chiqarishi mumkin.

XitoyParasel orollariJanubiy Xitoy dengiziTayvanVyetnam
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ferrari elektromobili 40 million dollarga sotilib rekord qo‘ydiFerrari elektromobili 40 million dollarga sotilib rekord qo‘ydiKecha, 23:11Singapurda erkak qizining boshini silagan qariyaga tashlandiSingapurda erkak qizining boshini silagan qariyaga tashlandiKecha, 19:24Kubik Rubik ko‘zi bog‘liq holda 11,56 soniyada yechildiKubik Rubik ko‘zi bog‘liq holda 11,56 soniyada yechildiKecha, 18:41Garnacho xotini va 3 yoshli o‘g‘lini ko‘chaga haydab, katta janjal markazida qoldiGarnacho xotini va 3 yoshli o‘g‘lini ko‘chaga haydab, katta janjal markazida qoldiKecha, 15:45Vogue jurnali 2026 yilning eng zamonaviy itini tanladiVogue jurnali 2026 yilning eng zamonaviy itini tanladiKecha, 15:35Xitoyda loy ichida cho‘chqa tutish musobaqasi o‘tkazildiXitoyda loy ichida cho‘chqa tutish musobaqasi o‘tkazildiKecha, 15:13
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi