Ferrari elektromobili 40 million dollarga sotilib rekord qo‘ydi

·21·Dunyo
Ferrari elektromobili 40 million dollarga sotilib rekord qo‘ydi
Qisqacha

Ferrari brendining ilk elektromobili Luce'ning nolinchi seriya raqamli nusxasi auksionda 40 million dollarga sotildi. Bu narx avtomobilning rasmiy qiymatidan qariyb 62 baravar yuqori bo'lib, xaridor 87 yoshli milliarder Herbert Vertxaym bo'ldi. Uning buyurtmasi asosida tayyorlangan avtomobil Madreperla tusiga va oq-qora rangdagi salonga ega. Kompaniya ma'lumotlariga ko'ra, 2026 yilda ishlab chiqarilishi rejalashtirilgan barcha Luce avtomobillari allaqachon sotib bo'lingan.

Ferrari brendining tarixida yangi sahifa ochildi. Kompaniyaning ilk elektromobili Luce'ning birinchi seriyali nusxasi auksionda kutilganidan ancha yuqori narxga sotilib, e’tibor markaziga chiqdi.

Avtomobil savdoda 40 million dollarga baholangan. Bu uning rasmiy narxidan qariyb 62 baravar qimmat degani. Shu tariqa Ferrari'ning yangi elektromobili auksiondagi rekord darajadagi narxi bilan avtomobil ishqibozlarini hayratga soldi.

Qizil kostyumli kishi oq rangli Ferrari Luce avtomobili yonida turibdi.

Nolinchi seriya raqamiga ega bo‘lgan eksklyuziv avtomobilni 87 yoshli milliarder Herbert Vertxaym xarid qilgan. Uning buyurtmasi asosida tayyorlangan Luce o‘ziga xos Madreperla tusi va oq-qora rangdagi saloni bilan ajralib turadi.

Ferrari Luce bir necha oy avval keng jamoatchilikka namoyish etilgan edi. Yangi modelning tashqi ko‘rinishi avtomobil muxlislari o‘rtasida turli fikrlar va bahslarga sabab bo‘lgan.

Qora fonda oq rangli Ferrari sport avtomobili turibdi.

Shunga qaramay, modelga bo‘lgan qiziqish juda yuqori bo‘lib chiqdi. Kompaniya ma’lumotlariga ko‘ra, 2026 yilda ishlab chiqarilishi rejalashtirilgan barcha Luce avtomobillari allaqachon sotib bo‘lingan.

Shunday qilib, Ferrari'ning elektr davrini boshlab bergan Luce nafaqat yangi texnologiyalari, balki auksiondagi fantastik narxi bilan ham tarixga kirdi. 40 million dollarlik savdo esa ushbu avtomobilni oddiy yangi model emas, haqiqiy kolleksion buyumga aylantirdi.

FerrariLuceHerbert Wertheim
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoy bahsli hududda yirik sun’iy orol barpo etmoqdaXitoy bahsli hududda yirik sun’iy orol barpo etmoqdaKecha, 23:04Singapurda erkak qizining boshini silagan qariyaga tashlandiSingapurda erkak qizining boshini silagan qariyaga tashlandiKecha, 19:24Kubik Rubik ko‘zi bog‘liq holda 11,56 soniyada yechildiKubik Rubik ko‘zi bog‘liq holda 11,56 soniyada yechildiKecha, 18:41Garnacho xotini va 3 yoshli o‘g‘lini ko‘chaga haydab, katta janjal markazida qoldiGarnacho xotini va 3 yoshli o‘g‘lini ko‘chaga haydab, katta janjal markazida qoldiKecha, 15:45Vogue jurnali 2026 yilning eng zamonaviy itini tanladiVogue jurnali 2026 yilning eng zamonaviy itini tanladiKecha, 15:35Xitoyda loy ichida cho‘chqa tutish musobaqasi o‘tkazildiXitoyda loy ichida cho‘chqa tutish musobaqasi o‘tkazildiKecha, 15:13
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi