Barselona Lautaro Martinez transferi uchun jiddiy harakatni boshladi
Barselona Julian Alvares transferi amalga oshmagach, Inter sardori Lautaro Martinezni hujum chizig'ini kuchaytirish uchun birinchi raqamli maqsad qilib belgiladi. Madridda Barselona sport direktori Deko va futbolchining agenti Alexandro Kamano o'rtasida uchrashuv bo'lib o'tdi, Lautaro Martinez vakillari esa Kataloniya klubiga o'tish ehtimoliga ijobiy munosabat bildirdi.
Ispaniyaning Barselona klubi transfer oynasining soʻnggi haftalarida oʻz hujum chizigʻini kuchaytirish maqsadida Italiyaning Inter jamoasi sardori Lautaro Martinezga asosiy nishon sifatida eʼtibor qaratdi. Ushbu qadam kataloniyaliklar uchun yozgi transfer davridagi muhim burilish nuqtasi boʻlishi kutilmoqda, chunki jamoa avvalroq boshqa hujumchini oʻz safiga qoʻshib ololmagan edi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com nashri va taniqli insayder Jerar Romeroning xabar berishicha, Barselona rahbariyati yoz davomida Atletiko Madrid hujumchisi Julian Alvaresni transfer qilishga uringan, biroq poytaxt klubidan rad javobini olgan. Shundan soʻng Blaugrana sport rahbariyati boshqa variantlarni koʻrib chiqib, milanliklar hujumchisi Lautaro Martinez nomzodini birinchi raqamli maqsad sifatida belgilagan.
Madridda boʻlib oʻtgan maxfiy uchrashuvMaʼlum boʻlishicha, yaqinda Madrid shahrida Barselona sport direktori Deko va argentinalik hujumchining agenti Alexandro Kamano oʻrtasida uchrashuv boʻlib oʻtgan. Ushbu muzokaralar davomida futbolchining vakillari Kataloniya klubiga oʻtish ehtimoliga ijobiy munosabat bildirgani xabar qilinmoqda.
Klub bosh murabbiyi Xans-Diter Flik va rahbariyat jamoaga raqobatbardosh, harakatchan markaziy hujumchi kerakligini yaxshi tushunadi. Julian Alvares transferi amalga oshmagach, bor eʼtibor aynan Argentina terma jamoasi aʼzosi Lautaroga qaratilgan.
Inter va transfer shartlariBiroq bu muzokaralar Barselona uchun oson kechishi dargumon. Inter klubi oʻz sardorini sotish niyatida emas va xuddi Atletiko Madrid oʻz futbolchisini qoʻyib yubormagani kabi, milanliklar ham qiyin muzokaralarni boshlashga tayyorlanmoqda.
Soʻnggi shartnoma yangilanishiga koʻra, Lautaro Martinez va Inter shartnomadagi 120 million yevrolik tovvon puli (lekin maʼlum muddatdagina amal qiladigan) bandini olib tashlagan edilar. Shu bois, futbolchini oʻz safiga qoʻshmoqchi boʻlgan har qanday klub bevosita Italiya klubi rahbariyati bilan kelishib olishiga toʻgʻri keladi.
Hammasi taklif etiladigan summaga bogʻliq boʻlib qolmoqda. Agar Barselona tomonidan juda yuqori va bozor qiymatidan ancha yuqori boʻlgan taklif kelib tushsa, uni klubni moliyalashtiruvchi fond vakillari koʻrib chiqishi mumkin, biroq Italiya sport menejmenti oʻz sardorini qoʻyib yuborishni hozircha rejalashtirmayapti.
…