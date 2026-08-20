Barselona Lautaro Martinez transferi uchun jiddiy harakatni boshladi

·11·Sport
Barselona Lautaro Martinez transferi uchun jiddiy harakatni boshladi
Qisqacha

Barselona Julian Alvares transferi amalga oshmagach, Inter sardori Lautaro Martinezni hujum chizig'ini kuchaytirish uchun birinchi raqamli maqsad qilib belgiladi. Madridda Barselona sport direktori Deko va futbolchining agenti Alexandro Kamano o'rtasida uchrashuv bo'lib o'tdi, Lautaro Martinez vakillari esa Kataloniya klubiga o'tish ehtimoliga ijobiy munosabat bildirdi.

Ispaniyaning Barselona klubi transfer oynasining soʻnggi haftalarida oʻz hujum chizigʻini kuchaytirish maqsadida Italiyaning Inter jamoasi sardori Lautaro Martinezga asosiy nishon sifatida eʼtibor qaratdi. Ushbu qadam kataloniyaliklar uchun yozgi transfer davridagi muhim burilish nuqtasi boʻlishi kutilmoqda, chunki jamoa avvalroq boshqa hujumchini oʻz safiga qoʻshib ololmagan edi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com nashri va taniqli insayder Jerar Romeroning xabar berishicha, Barselona rahbariyati yoz davomida Atletiko Madrid hujumchisi Julian Alvaresni transfer qilishga uringan, biroq poytaxt klubidan rad javobini olgan. Shundan soʻng Blaugrana sport rahbariyati boshqa variantlarni koʻrib chiqib, milanliklar hujumchisi Lautaro Martinez nomzodini birinchi raqamli maqsad sifatida belgilagan.

Madridda boʻlib oʻtgan maxfiy uchrashuv

Maʼlum boʻlishicha, yaqinda Madrid shahrida Barselona sport direktori Deko va argentinalik hujumchining agenti Alexandro Kamano oʻrtasida uchrashuv boʻlib oʻtgan. Ushbu muzokaralar davomida futbolchining vakillari Kataloniya klubiga oʻtish ehtimoliga ijobiy munosabat bildirgani xabar qilinmoqda.

Klub bosh murabbiyi Xans-Diter Flik va rahbariyat jamoaga raqobatbardosh, harakatchan markaziy hujumchi kerakligini yaxshi tushunadi. Julian Alvares transferi amalga oshmagach, bor eʼtibor aynan Argentina terma jamoasi aʼzosi Lautaroga qaratilgan.

Inter va transfer shartlari

Biroq bu muzokaralar Barselona uchun oson kechishi dargumon. Inter klubi oʻz sardorini sotish niyatida emas va xuddi Atletiko Madrid oʻz futbolchisini qoʻyib yubormagani kabi, milanliklar ham qiyin muzokaralarni boshlashga tayyorlanmoqda.

Soʻnggi shartnoma yangilanishiga koʻra, Lautaro Martinez va Inter shartnomadagi 120 million yevrolik tovvon puli (lekin maʼlum muddatdagina amal qiladigan) bandini olib tashlagan edilar. Shu bois, futbolchini oʻz safiga qoʻshmoqchi boʻlgan har qanday klub bevosita Italiya klubi rahbariyati bilan kelishib olishiga toʻgʻri keladi.

Hammasi taklif etiladigan summaga bogʻliq boʻlib qolmoqda. Agar Barselona tomonidan juda yuqori va bozor qiymatidan ancha yuqori boʻlgan taklif kelib tushsa, uni klubni moliyalashtiruvchi fond vakillari koʻrib chiqishi mumkin, biroq Italiya sport menejmenti oʻz sardorini qoʻyib yuborishni hozircha rejalashtirmayapti.

BarcelonaLautaro MartinezInterJulian AlvarezTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Milan Strasburg vingeri Diyego Moreirani oʻz safiga qoʻshib oldiMilan Strasburg vingeri Diyego Moreirani oʻz safiga qoʻshib oldiBugun, 01:19Harri Keyn Angliya Premyer-ligasiga qaytish fikridan qaytdiHarri Keyn Angliya Premyer-ligasiga qaytish fikridan qaytdiKecha, 23:12Rodri va boshqalar: Barselonani tanlagan mashhur futbolchilarRodri va boshqalar: Barselonani tanlagan mashhur futbolchilarKecha, 22:37Barselona Lautaro Martines transferiga jiddiy kirishdiBarselona Lautaro Martines transferiga jiddiy kirishdiKecha, 22:15Inter Liverpul yarimhimoyachisi Curtis Jones transferini yakunladiInter Liverpul yarimhimoyachisi Curtis Jones transferini yakunladiKecha, 21:33Nyukasl va Liverpul Kevin Kigan xotirasiga hurmat bajo keltiradiNyukasl va Liverpul Kevin Kigan xotirasiga hurmat bajo keltiradiKecha, 21:31
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi