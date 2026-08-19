Harri Keyn Angliya Premyer-ligasiga qaytish fikridan qaytdi

·15·Sport
Harri Keyn Angliya Premyer-ligasiga qaytish fikridan qaytdi
Qisqacha

Bavariya hujumchisi Harri Keyn Germaniyadagi faoliyatidan so'ng Angliya Premyer-ligasiga qaytish istagi ancha susayganini aytdi. U Myunxenda o'zini baxtli his qilayotganini va Alan Shirerning 260 ta golli rekordini yangilash uchun ortiq shoshilmayotganini bildirdi. 33 yoshli futbolchi o'tgan mavsum barcha musobaqalarda 51 ta o'yinda 61 ta gol urdi va Bavariya bilan yangi shartnoma imzolash bo'yicha muzokaralar olib bormoqda.

Myunxenning Bavariya klubi hujumchisi Harri Keyn Germaniyadagi faoliyatidan soʻng Angliya Premyer-ligasiga qaytish istagi ancha susayganini maʼlum qildi. Goal.com xabar berishicha, Angliya terma jamoasi sardori Alan Shirerning tarixiy rekordini yangilash uchun ortiq shoshilmayotganini vamyunxenliklar safida yangi shartnoma imzolashga yaqin turganini tan oldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Eslatib oʻtamiz, 2023-yilda hujumchi Tottenxem safidan 86,4 million funt sterling evaziga Bavariya klubiga koʻchib oʻtgandi. Oʻshanda koʻpchilik futbolchi Angliya chempionatidagi 213 ta goliga yana gol qoʻshib, Alan Shirerning 260 ta golli rekordini yangilashi va Premyer-ligaga albatta qaytishini taxmin qilgan edi.

Myunxendagi hayot va yangi qarashlar

Chorshanba kuni Yevropa "Oltin butsasi" sovrinini qabul qilib olgach, Harri Keyn oʻzining kelajakdagi rejalari haqida ochiq gapirdi. Uning soʻzlariga koʻra, dastlab Germaniyaga kelganida qachonlardir ortga qaytishini oʻylagan, biroq vaqt oʻtib bu istar butunlay oʻzgargan.

“Dastlab ketganimda, albatta, qachondir qaytaman deb oʻylagandim. Ammo endi bu ishtiyoq unchalik yoʻq. Myunxenda oʻzimni juda baxtli hisaplayapman. Bu yer menga Angliyadan tashqaridagi boshqa futbol olamini ochib berdi va Yevropa futbolini yanada koʻproq qadrlashimga sabab boʻldi”, — dedi futbolchi.

Vensan Kompani qoʻl ostidagi yuksalish

Oʻtgan mavsum Vensan Kompani boshchiligidagi jamoa safida barcha musobaqalarda 51 ta oʻyinda 61 ta gol urgan 33 yoshli hujumchi nafaqat individual natijalari, balki Myunxendagi oilaviy muhiti bilan ham mamnunligini bildirdi. Dastlabki toʻrt yillik shartnomasining oxirgi yiliga qadam qoʻygan futbolchi Bavariya bilan hamkorlikni uzaytirish boʻyicha muzokaralarga kirishgani aytilmoqda.

Keyn bosh murabbiy Vensan Kompani uning oʻyinini yangi bosqichga olib chiqqanini taʼkidladi. Himoya va hujumdagi taktik intizom, shuningdek, futbolchilarga maydonda keng erkinlik berilish uning faoliyatidagi eng samarali davrni boshlab bergan.

“Oʻylaymanki, bu mening faoliyatimimdagi shubhasiz eng yaxshi versiya. Oʻtgan mavsum buni yaqqol koʻrsatib turibdi”, — deya yakunladi futbolchi.

Harri KeynBavariyaPremyer-ligaVensan KompaniGermaniya chempionati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rodri va boshqalar: Barselonani tanlagan mashhur futbolchilarRodri va boshqalar: Barselonani tanlagan mashhur futbolchilarKecha, 22:37Barselona Lautaro Martines transferiga jiddiy kirishdiBarselona Lautaro Martines transferiga jiddiy kirishdiKecha, 22:15Inter Liverpul yarimhimoyachisi Curtis Jones transferini yakunladiInter Liverpul yarimhimoyachisi Curtis Jones transferini yakunladiKecha, 21:33Nyukasl va Liverpul Kevin Kigan xotirasiga hurmat bajo keltiradiNyukasl va Liverpul Kevin Kigan xotirasiga hurmat bajo keltiradiKecha, 21:31Curtis Jones Liverpulni tark etib, Inter safiga oʻtishi mumkinCurtis Jones Liverpulni tark etib, Inter safiga oʻtishi mumkinKecha, 20:30Yuventus yetakchisi fanning hujumidan soʻng alohida shugʻullandiYuventus yetakchisi fanning hujumidan soʻng alohida shugʻullandiKecha, 19:38
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi