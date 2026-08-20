Gwyneth Paltrow Sam Altman sharafiga maxfiy kechki ovqat uyushtirmoqda

·1·Texno
Gwyneth Paltrow Sam Altman sharafiga maxfiy kechki ovqat uyushtirmoqda
Qisqacha

Gwyneth Paltrow 29-avgust kuni Xemptonsdagi uyida OpenAI rahbari Sam Altman sharafiga tor doiradagi mehmonlar uchun maxfiy kechki ovqat uyushtirishni rejalashtirmoqda. Tadbir ommaviy axborot vositalaridan yopiq, "off-the-record" rejimida o'tkazilishi kutilmoqda. Paltrow 2021-yilda Moj Mahdara bilan asos solgan Kinship Ventures fondi orqali texnologik startaplarga sarmoya kiritadi va fond 2023-yildayoq OpenAI kompaniyasiga mablag' yo'naltirgan.

Puck nashrining xabar berishicha, Gollivud aktrisasi va tadbirkor Gwyneth Paltrow sunʼiy intellekt olamining yetakchi figuralaridan biri, OpenAI rahbari Sam Altmanni taqdirlash uchun maxsus yopiq kechki ovqat tashkil etishni rejalashtirmoqda. Mazkur tadbir 29-avgust kuni taniqli aktrisaning Xemptonsdagi uyida boʻlib oʻtishi va unda faqat tor doiradagi mehmonlar ishtirok etishi kutilmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Maʼlumotlarga koʻra, mazkur kecha ommaviy axborot vositalari uchun yopiq tarzda, yaʼni «off-the-record» rejimida oʻtkaziladi. Gwyneth Paltrow nafaqat mashhur kino yulduzi, balki Goop salomatlik brendi asoschisi, shuningdek, faol venchur investor sifatida ham tanilgan. U 2021-yilda Moj Mahdara bilan birgalikda asos solgan Kinship Ventures fondi orqali texnologik startaplarga sarmoya kiritib kelmoqda.

Sunʼiy intellekt va venchur biznesi

Qimmatli qogʻozlar va birjalar komissiyasi (SEC) maʼlumotlariga asosan, Paltrow asos solgan fond 2023-yildayoq ChatGPT yaratuvchisi boʻlgan OpenAI kompaniyasiga sarmoya kiritgan. Shuningdek, Kinship Ventures Lovable kod yozish vositasi va Nectar Social sunʼiy intellektga asoslangan marketing platformasi kabi boshqa ilgʻor AI loyihalarini ham qoʻllab-quvvatlab kelmoqda.

Soʻnggi yillarda Gollivud aktrisasi sunʼiy intellekt texnologiyalariga boʻlgan qiziqishini ochiq namoyon etib kelmoqda. U oʻzining Goop kompaniyasini boshqarishda zamonaviy AI vositalaridan faol foydalanishini bir necha bor taʼkidlagan. Bundan tashqari, uning Goop Kitchen loyihasi San-Fransiskodagi Anthropic kompaniyasining bosh qarorgohi binosida joy ijaraga olgani ham bu ikki soha oʻrtasidagi aloqalar tobora mustahkamlanib borayotganidan dalolat beradi.

Kadrlar almashinuvi va aloqalar

Texnologik gigantlar va Gollivud elitasi oʻrtasidagi yaqinlashuv faqatgina shu tadbirlar bilan cheklanib qolmaydi. Joriy yil boshida OpenAI kompaniyasi Vanity Fair nashri tomonidan «mashhurlar shivirlovchisi» deb taʼriflangan Charles Porchni oʻz safiga qoʻshib olgandi. Ushbu kadrlar siyosati va boʻlajak kechki ovqat OpenAI rahbariyatining AQSh madaniy va media doiralari bilan aloqalarni yanada kengaytirish niyatida ekanini koʻrsatadi.

Hozircha na Goop va na OpenAI vakillari ushbu maxfiy uchrashuv yuzasidan rasmiy izoh berishdan oʻzlarini tiqishdi. Shunga qaramay, texnologiya olamidagi eng nufuzli rahbarlardan biri va taniqli shou-biznes vakilining oʻzaro uchrashuvi texnologiya hamjamiyatida katta qiziqish uygʻotmoqda.

Sam AltmanGwyneth PaltrowOpenAISunʼiy intellektTexnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

MagicOS 11 xotirani tozalash boʻyicha yangi texnologiyani taqdim etdiMagicOS 11 xotirani tozalash boʻyicha yangi texnologiyani taqdim etdiBugun, 00:23OpenAI kiberxavfsizlik tadqiqotchilari ruxsatini texnik xato sabab blokladiOpenAI kiberxavfsizlik tadqiqotchilari ruxsatini texnik xato sabab blokladiKecha, 23:50Avstraliyada kraxmal asosidagi «vechniy» batareya yaratildiAvstraliyada kraxmal asosidagi «vechniy» batareya yaratildiKecha, 23:24AQSh kosmik yadro energetikasi yoqilgʻi taqchilligiga duch keldiAQSh kosmik yadro energetikasi yoqilgʻi taqchilligiga duch keldiKecha, 22:56Xiaomi sakkiz qatlam ipakni tesha oladigan yangi dazmollash tizimini chiqardiXiaomi sakkiz qatlam ipakni tesha oladigan yangi dazmollash tizimini chiqardiKecha, 22:2228 avgust kuni qizil Oy bilan kechadigan xususiy oy tutilishi kuzatiladi28 avgust kuni qizil Oy bilan kechadigan xususiy oy tutilishi kuzatiladiKecha, 21:22
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Smartfonlar bozorida misli koʻrilmagan raqobat: 2026-yil sentyabrida 5 ta flagman chiqadi
Smartfonlar bozorida misli koʻrilmagan raqobat: 2026-yil sentyabrida 5 ta flagman chiqadi