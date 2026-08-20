Gwyneth Paltrow Sam Altman sharafiga maxfiy kechki ovqat uyushtirmoqda
Gwyneth Paltrow 29-avgust kuni Xemptonsdagi uyida OpenAI rahbari Sam Altman sharafiga tor doiradagi mehmonlar uchun maxfiy kechki ovqat uyushtirishni rejalashtirmoqda. Tadbir ommaviy axborot vositalaridan yopiq, "off-the-record" rejimida o'tkazilishi kutilmoqda. Paltrow 2021-yilda Moj Mahdara bilan asos solgan Kinship Ventures fondi orqali texnologik startaplarga sarmoya kiritadi va fond 2023-yildayoq OpenAI kompaniyasiga mablag' yo'naltirgan.
Puck nashrining xabar berishicha, Gollivud aktrisasi va tadbirkor Gwyneth Paltrow sunʼiy intellekt olamining yetakchi figuralaridan biri, OpenAI rahbari Sam Altmanni taqdirlash uchun maxsus yopiq kechki ovqat tashkil etishni rejalashtirmoqda. Mazkur tadbir 29-avgust kuni taniqli aktrisaning Xemptonsdagi uyida boʻlib oʻtishi va unda faqat tor doiradagi mehmonlar ishtirok etishi kutilmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Maʼlumotlarga koʻra, mazkur kecha ommaviy axborot vositalari uchun yopiq tarzda, yaʼni «off-the-record» rejimida oʻtkaziladi. Gwyneth Paltrow nafaqat mashhur kino yulduzi, balki Goop salomatlik brendi asoschisi, shuningdek, faol venchur investor sifatida ham tanilgan. U 2021-yilda Moj Mahdara bilan birgalikda asos solgan Kinship Ventures fondi orqali texnologik startaplarga sarmoya kiritib kelmoqda.
Sunʼiy intellekt va venchur biznesiQimmatli qogʻozlar va birjalar komissiyasi (SEC) maʼlumotlariga asosan, Paltrow asos solgan fond 2023-yildayoq ChatGPT yaratuvchisi boʻlgan OpenAI kompaniyasiga sarmoya kiritgan. Shuningdek, Kinship Ventures Lovable kod yozish vositasi va Nectar Social sunʼiy intellektga asoslangan marketing platformasi kabi boshqa ilgʻor AI loyihalarini ham qoʻllab-quvvatlab kelmoqda.
Soʻnggi yillarda Gollivud aktrisasi sunʼiy intellekt texnologiyalariga boʻlgan qiziqishini ochiq namoyon etib kelmoqda. U oʻzining Goop kompaniyasini boshqarishda zamonaviy AI vositalaridan faol foydalanishini bir necha bor taʼkidlagan. Bundan tashqari, uning Goop Kitchen loyihasi San-Fransiskodagi Anthropic kompaniyasining bosh qarorgohi binosida joy ijaraga olgani ham bu ikki soha oʻrtasidagi aloqalar tobora mustahkamlanib borayotganidan dalolat beradi.
Kadrlar almashinuvi va aloqalarTexnologik gigantlar va Gollivud elitasi oʻrtasidagi yaqinlashuv faqatgina shu tadbirlar bilan cheklanib qolmaydi. Joriy yil boshida OpenAI kompaniyasi Vanity Fair nashri tomonidan «mashhurlar shivirlovchisi» deb taʼriflangan Charles Porchni oʻz safiga qoʻshib olgandi. Ushbu kadrlar siyosati va boʻlajak kechki ovqat OpenAI rahbariyatining AQSh madaniy va media doiralari bilan aloqalarni yanada kengaytirish niyatida ekanini koʻrsatadi.
Hozircha na Goop va na OpenAI vakillari ushbu maxfiy uchrashuv yuzasidan rasmiy izoh berishdan oʻzlarini tiqishdi. Shunga qaramay, texnologiya olamidagi eng nufuzli rahbarlardan biri va taniqli shou-biznes vakilining oʻzaro uchrashuvi texnologiya hamjamiyatida katta qiziqish uygʻotmoqda.
…