Musulmon Yunusov qizining 4 yoshini nishonladi (video)

·15·Madaniyat
Musulmon Yunusov qizining 4 yoshini nishonladi (video)
Qisqacha

Aktyor Musulmon Yunusovning qizi Maryamxon 4 yoshni qarshi oldi. Bu haqda aktyor Instagram sahifasida video joylab, ma'lum qildi. Videoda Musulmon Yunusov turmush o'rtog'i bilan qizini ustiga “4” raqamli sham qo'yilgan tort bilan tabriklagani aks etgan. Ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari ham Maryamxonni tug'ilgan kuni bilan tabriklab, unga sog'lik, baxt va quvonch tilaklarini yo'llagan.

Aktyor Musulmon Yunusovning qizi Maryamxon 4 yoshni qarshi oldi.

Aktyor bu haqda o‘zining Instagram sahifasida joylagan videosi orqali ma’lum qildi. Unda Musulmon Yunusov turmush o‘rtog‘i bilan birga qizini tug‘ilgan kuni bilan tabriklash uchun uning oldiga ustiga “4” raqamli sham qo‘yilgan chiroyli tort bilan kirib kelgani aks etgan.

Bayramona kayfiyatdagi videoda Maryamxon shamlarni o‘chirib, ota-onasining samimiy tabriklarini qabul qilgan. Qizchaning quvonchi va yaqinlarining iliq munosabati ushbu lahzalarni yanada esda qolarli qilgan.

Videoga qoldirilgan izohlarda ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari ham Maryamxonni tug‘ilgan kuni bilan tabriklab, unga sog‘lik, baxt va quvonch tilaklarini yo‘llashmoqda. Ko‘pchilik uning yangi yoshini chiroyli tilaklar bilan qarshi olganini alohida e’tirof etgan.

Maryamxonning 4 yoshga to‘lishi munosabati bilan tashkil etilgan bayram uning bolalarcha beg‘ubor quvonchiga boy bo‘lgan.

Musulmon YunusovMaryamxonInstagram
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Maftuna Xolmurodovaning to‘yida 1500 ta qizil atirgul sovg‘a qilindi (video)Maftuna Xolmurodovaning to‘yida 1500 ta qizil atirgul sovg‘a qilindi (video)Kecha, 21:46"Sifatsiz” deb atalgan multfilm Xitoyda xitga aylandi (video)"Sifatsiz” deb atalgan multfilm Xitoyda xitga aylandi (video)Kecha, 18:51Hilal Altinbilek va Serkan Chayog‘lu bir filmda bosh rolni ijro etdiHilal Altinbilek va Serkan Chayog‘lu bir filmda bosh rolni ijro etdiKecha, 18:33Qahramon Abdurahimov 77 yoshni qarshi oldiQahramon Abdurahimov 77 yoshni qarshi oldiKecha, 15:05Maftuna Xolmurodova turmushga chiqdi (video)Maftuna Xolmurodova turmushga chiqdi (video)18.08, 21:38Jaloliddin Ahmadaliyev yangi qo‘shig‘idan parcha e’lon qildi (video)Jaloliddin Ahmadaliyev yangi qo‘shig‘idan parcha e’lon qildi (video)18.08, 20:50
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Maykl Jeksonning mashhur harakati ortidagi sir ochildi
Maykl Jeksonning mashhur harakati ortidagi sir ochildi
Asal Shodiyeva “Kavkaz asirasi” filmidagi Nina obrazida muxlislarni hayratga soldi
Asal Shodiyeva “Kavkaz asirasi” filmidagi Nina obrazida muxlislarni hayratga soldi
Rayhon Ulasenova o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan videolar tarqaldi
Rayhon Ulasenova o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan videolar tarqaldi
Shahlo Salayeva va Veysel Dulger to‘yidan keyin qayerda yashashini ma’lum qildi
Shahlo Salayeva va Veysel Dulger to‘yidan keyin qayerda yashashini ma’lum qildi
Ilk bor tashkil etilgan "Mini Miss O‘zbekiston 2026" g‘olibasi ma’lum bo‘ldi!
Ilk bor tashkil etilgan "Mini Miss O‘zbekiston 2026" g‘olibasi ma’lum bo‘ldi!
Maftuna Xolmurotovaning sirli jufti haqidagi izohlari va suratlari tarmoqlarda barchaning diqqatida!
Maftuna Xolmurotovaning sirli jufti haqidagi izohlari va suratlari tarmoqlarda barchaning diqqatida!
Hind aktrisasi Madhuri Dikshit umr yo‘ldoshi Shriram Nene bilan (foto)
Hind aktrisasi Madhuri Dikshit umr yo‘ldoshi Shriram Nene bilan (foto)
Ishonish qiyin: Zarina Nizomiddinovaning to‘ng‘ich farzandi 18 yoshga to‘ldi!
Ishonish qiyin: Zarina Nizomiddinovaning to‘ng‘ich farzandi 18 yoshga to‘ldi!