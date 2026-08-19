Musulmon Yunusov qizining 4 yoshini nishonladi (video)
Aktyor Musulmon Yunusovning qizi Maryamxon 4 yoshni qarshi oldi. Bu haqda aktyor Instagram sahifasida video joylab, ma'lum qildi. Videoda Musulmon Yunusov turmush o'rtog'i bilan qizini ustiga “4” raqamli sham qo'yilgan tort bilan tabriklagani aks etgan. Ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari ham Maryamxonni tug'ilgan kuni bilan tabriklab, unga sog'lik, baxt va quvonch tilaklarini yo'llagan.
Aktyor Musulmon Yunusovning qizi Maryamxon 4 yoshni qarshi oldi.
Aktyor bu haqda o‘zining Instagram sahifasida joylagan videosi orqali ma’lum qildi. Unda Musulmon Yunusov turmush o‘rtog‘i bilan birga qizini tug‘ilgan kuni bilan tabriklash uchun uning oldiga ustiga “4” raqamli sham qo‘yilgan chiroyli tort bilan kirib kelgani aks etgan.
Bayramona kayfiyatdagi videoda Maryamxon shamlarni o‘chirib, ota-onasining samimiy tabriklarini qabul qilgan. Qizchaning quvonchi va yaqinlarining iliq munosabati ushbu lahzalarni yanada esda qolarli qilgan.
Videoga qoldirilgan izohlarda ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari ham Maryamxonni tug‘ilgan kuni bilan tabriklab, unga sog‘lik, baxt va quvonch tilaklarini yo‘llashmoqda. Ko‘pchilik uning yangi yoshini chiroyli tilaklar bilan qarshi olganini alohida e’tirof etgan.
Maryamxonning 4 yoshga to‘lishi munosabati bilan tashkil etilgan bayram uning bolalarcha beg‘ubor quvonchiga boy bo‘lgan.
…