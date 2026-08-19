OpenAI kiberxavfsizlik tadqiqotchilari ruxsatini texnik xato sabab blokladi

·0·Texno
OpenAI kiberxavfsizlik tadqiqotchilari ruxsatini texnik xato sabab blokladi

Sunʼiy intellekt sohasidagi yetakchi kompaniya hisoblangan OpenAI xavfsizlik tadqiqotchilarining maxsus platformaga kirish huquqini kutilmaganda bekor qildi. Ushbu holat mutaxassislar orasida qiziqish va tushunmovchiliklarga sabab boʻldi, chunki dastur kiberxavfsizlikni taʼminlash va zaifliklarni bartaraf etishda muhim ahamiyat kasb etadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

TechCrunch nashri va ijtimoiy tarmoqlardagi maʼlumotlarga koʻra, chorshanba kuni bir nechta tadqiqotchilar ChatGPT platformasidagi maxsus sahifani ochganda xatolikka duch kelgan. Ularning shaxsini tasdiqlash imkonsizligi yoki hisobvaraqlari vaqtinchalik yaroqsizligi haqida bildirishnomalar chiqqan.

Trusted Access for Cyber dasturi nima

Maʼlum boʻlishicha, gap TAC (Trusted Access for Cyber) deb nomlangan maxsus cheklangan kirish dasturi haqida bormoqda. Ushbu tashabbus doirasida OpenAI tekshiruvdan oʻtgan ekspertlarga oʻzining eng ilgʻor sunʼiy intellekt modellaridan foydalanish imkoniyatini beradi, biroq oddiy foydalanuvchilar duch keladigan ayrim xavfsizlik cheklovlari bu yerda yumshatilgan boʻladi.

Mazkur dasturning asosiy maqsadi — ishonchli kiberhimoyachilarga ilgʻor vositalarni taqdim etish orqali turli zaifliklarni tezroq aniqlash va ularni yopishdan iborat. Shuningdek, bu kiberjinoyatchilarning ilgʻor modellarga kirishining oldini olishga ham xizmat qiladi. Oʻxshash dastur, jumladan, Anthropic kompaniyasi tomonidan ham CVP nomi ostida taqdim etiladi.

Tekshiruv jarayoni va kompaniya munosabati

TAC dasturiga kirish huquqini qoʻlga kiritish uchun mutaxassislar oʻz shaxsini tasdiqlovchi hujjatlarni taqdim etishi va OpenAI tomonidan qattiq tekshiruvdan oʻtishi talab etiladi. Hozircha bunday cheklovlarga nechta tadqiqotchi uchragani aniq emas, biroq TechCrunch kamida beshta mutaxassis bilan gaplashishga muvaffaq boʻlgan.

Jabrlangan tadqiqotchilardan birining soʻzlariga koʻra, kompaniya ularga yoʻllagan maktubida Daybreak Blue deb nomlangan soʻnggi tasdiqlangan darajaga kirish huquqi texnik nosozlik tufayli toʻxtatilganini maʼlum qilgan. OpenAI vakillari bu holat cheklangan miqdordagi foydalanuvchilarga taʼsir qilgan texnik xato ekanini tasdiqlagan.

Rasmiy qoʻllab-quvvatlash forumlarida ham kompaniya xodimlari yuzaga kelgan vaziyat uchun uzr soʻrab, foydalanuvchilardan qaytadan ariza topshirishni va verifikatsiya jarayonidan oʻtishni soʻragan. Mutaxassislar ushbu muammo tez orada toʻliq bartaraf etilishiga umid qilmoqda.

OpenAIChatGPTKiberxavfsizlikSuniy intellektTechCrunch
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Avstraliyada kraxmal asosidagi «vechniy» batareya yaratildiAvstraliyada kraxmal asosidagi «vechniy» batareya yaratildiKecha, 23:24AQSh kosmik yadro energetikasi yoqilgʻi taqchilligiga duch keldiAQSh kosmik yadro energetikasi yoqilgʻi taqchilligiga duch keldiKecha, 22:56Xiaomi sakkiz qatlam ipakni tesha oladigan yangi dazmollash tizimini chiqardiXiaomi sakkiz qatlam ipakni tesha oladigan yangi dazmollash tizimini chiqardiKecha, 22:2228 avgust kuni qizil Oy bilan kechadigan xususiy oy tutilishi kuzatiladi28 avgust kuni qizil Oy bilan kechadigan xususiy oy tutilishi kuzatiladiKecha, 21:22Dell 15 D15261 taqdim etildi: 700 dollarlik yangi noutbuk imkoniyatlariDell 15 D15261 taqdim etildi: 700 dollarlik yangi noutbuk imkoniyatlariKecha, 19:55Google sentabr oyida yangi turdagi Android-noutbuklarni taqdim etadiGoogle sentabr oyida yangi turdagi Android-noutbuklarni taqdim etadiKecha, 17:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Smartfonlar bozorida misli koʻrilmagan raqobat: 2026-yil sentyabrida 5 ta flagman chiqadi
Smartfonlar bozorida misli koʻrilmagan raqobat: 2026-yil sentyabrida 5 ta flagman chiqadi