OpenAI kiberxavfsizlik tadqiqotchilari ruxsatini texnik xato sabab blokladi
Sunʼiy intellekt sohasidagi yetakchi kompaniya hisoblangan OpenAI xavfsizlik tadqiqotchilarining maxsus platformaga kirish huquqini kutilmaganda bekor qildi. Ushbu holat mutaxassislar orasida qiziqish va tushunmovchiliklarga sabab boʻldi, chunki dastur kiberxavfsizlikni taʼminlash va zaifliklarni bartaraf etishda muhim ahamiyat kasb etadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
TechCrunch nashri va ijtimoiy tarmoqlardagi maʼlumotlarga koʻra, chorshanba kuni bir nechta tadqiqotchilar ChatGPT platformasidagi maxsus sahifani ochganda xatolikka duch kelgan. Ularning shaxsini tasdiqlash imkonsizligi yoki hisobvaraqlari vaqtinchalik yaroqsizligi haqida bildirishnomalar chiqqan.
Trusted Access for Cyber dasturi nimaMaʼlum boʻlishicha, gap TAC (Trusted Access for Cyber) deb nomlangan maxsus cheklangan kirish dasturi haqida bormoqda. Ushbu tashabbus doirasida OpenAI tekshiruvdan oʻtgan ekspertlarga oʻzining eng ilgʻor sunʼiy intellekt modellaridan foydalanish imkoniyatini beradi, biroq oddiy foydalanuvchilar duch keladigan ayrim xavfsizlik cheklovlari bu yerda yumshatilgan boʻladi.
Mazkur dasturning asosiy maqsadi — ishonchli kiberhimoyachilarga ilgʻor vositalarni taqdim etish orqali turli zaifliklarni tezroq aniqlash va ularni yopishdan iborat. Shuningdek, bu kiberjinoyatchilarning ilgʻor modellarga kirishining oldini olishga ham xizmat qiladi. Oʻxshash dastur, jumladan, Anthropic kompaniyasi tomonidan ham CVP nomi ostida taqdim etiladi.
Tekshiruv jarayoni va kompaniya munosabatiTAC dasturiga kirish huquqini qoʻlga kiritish uchun mutaxassislar oʻz shaxsini tasdiqlovchi hujjatlarni taqdim etishi va OpenAI tomonidan qattiq tekshiruvdan oʻtishi talab etiladi. Hozircha bunday cheklovlarga nechta tadqiqotchi uchragani aniq emas, biroq TechCrunch kamida beshta mutaxassis bilan gaplashishga muvaffaq boʻlgan.
Jabrlangan tadqiqotchilardan birining soʻzlariga koʻra, kompaniya ularga yoʻllagan maktubida Daybreak Blue deb nomlangan soʻnggi tasdiqlangan darajaga kirish huquqi texnik nosozlik tufayli toʻxtatilganini maʼlum qilgan. OpenAI vakillari bu holat cheklangan miqdordagi foydalanuvchilarga taʼsir qilgan texnik xato ekanini tasdiqlagan.
Rasmiy qoʻllab-quvvatlash forumlarida ham kompaniya xodimlari yuzaga kelgan vaziyat uchun uzr soʻrab, foydalanuvchilardan qaytadan ariza topshirishni va verifikatsiya jarayonidan oʻtishni soʻragan. Mutaxassislar ushbu muammo tez orada toʻliq bartaraf etilishiga umid qilmoqda.
…