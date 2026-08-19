Avstraliyada kraxmal asosidagi «vechniy» batareya yaratildi

·20·Texno
Avstraliyada kraxmal asosidagi «vechniy» batareya yaratildi
Qisqacha

Avstraliyaning Flinders universiteti tadqiqotchilari 60 ming martadan ortiq zaryadlash va tushirish sikliga bardosh beradigan, uch daqiqada to'liq quvvat oluvchi suvli rux-yod akkumulyatorini ishlab chiqdi. Batareyada yod birikmalarining ko'chib o'tishi va faol moddaning yo'qolishiga sabab bo'ladigan «shattl-effekti»ni kamaytirish uchun kraxmal hosilasi bo'lgan siklodekstrin asosidagi arzon, biologik parchalanadigan polimer qo'llanildi.

Avstraliyaning Flinders universiteti tadqiqotchilari 60 ming martadan ortiq zaryadlash va tushirish sikliga bardosh bera oladigan hamda atigi uch daqiqada toʻliq quvvat oluvchi suvli sirk-yod akkumulyatorini ishlab chiqishdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, bu texnologiya energiya saqlash tizimlari bozorida keng tarqalgan litiy-ion batareyalarga nisbatan ancha xavfsiz va arzon muqobil sifatida baholanmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mutaxassislarning taʼkidlashicha, yangi turdagi batareyalarning eng asosiy afzalliklaridan biri bu — suv asosidagi nogoruvchi elektrolytdir. Shu bilan birga, rux tabiatda keng tarqalgan va nisbatan arzon xomashyo hisoblanadi. Biroq shu paytgacha bunday akkumulyatorlarda yod birikmalari elektrodlar orasidagi separator orqali koʻchib oʻtishi, yaʼni «shattl-effekti» kuzatilar edi. Bu jarayon faol moddaning asta-sekin yoʻqolishiga va batareya xususiyatlarining yomonlashuviga olib kelardi.

Innovatsion yechim va sinov natijalari

Muammoga yechim sifatida avstraliyalik olimlar kraxmal hosilasi boʻlgan siklodekstrin asosidagi arzon va biologik parchalanadigan polimerdan foydalanishni taklif qilishdi. Siklodekstrin molekulalari gidrofil tashqi sirt hamda gidrofob ichki boʻshliqqa ega boʻlib, u yod birikmalarini ushlab turuvchi va ularni nazorat ostida chiqarib yuboruvchi molekulyar «qopqon» vazifasini bajaradi.

Laboratoriya sinovlari davomida batareya taxminan 200 mA·soat/g sigʻim koʻrsatib, yetti daqiqalik zaryadlash vaqtida 8 000 dan ortiq siklga chidadi. Ishchi sigʻim 150 mA·soat/g gacha kamaytirilganda esa zaryad olish vaqtini atigi uch daqiqaga qisqartirishga erishildi va resurs 60 000 sikldan oshdi. Tadqiqot maʼlumotlariga koʻra, elementlarning yemirilish tezligi bir sikl uchun atigi 0,0001–0,0003% ni tashkil etgan, ishchi kuchlanishi esa 1,3–1,4 V oraligʻida boʻlgan.

Istiqbollar va sanoat ahamiyati

Ishlab chiquvchilar ushbu texnologiyani smartfonlar yoki elektromobillar uchun emas, balki asosan yirik statsionar energiya tarmoqlari uchun moʻljallamoqda. Bunday tizimlarda uzoq xizmat muddati, xavfsizlik, materiallar qiymati hamda katta hajmdagi energiyani tezkor qabul qilib, uzata olish qobiliyati hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

Mazkur yangilik dunyodagi mavjud rux zaxiralarining taxminan 20–28 foizmga egalik qiluvchi Avstraliya uchun alohida strategik ahamiyatga ega. Mahalliy xomashyodan foydalanish litiy-ion batareyalari uchun xomashyo yetkazib berish zanjirlariga qaramlikni kamaytirib, mamlakatda oʻz energiya saqlash tizimlari ishlab chiqarishini rivojlantirish imkonini beradi.

Hozirgi kunda Flinders universiteti jamoasi ushbu batareyalarni prototiplash platformasini yaratish boʻyicha sanoat hamkorlari bilan yaqindan ishlamoqda. Texnologiyani tijorat darajasiga olib chiqish uchun uni yanada masshtablash hamda toʻla oʻlchamli qurilmalarda sinovdan oʻtkazish talab etiladi.

TexnologiyaBatareyaIlm-fanEnergiyaAvstraliya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

OpenAI kiberxavfsizlik tadqiqotchilari ruxsatini texnik xato sabab blokladiOpenAI kiberxavfsizlik tadqiqotchilari ruxsatini texnik xato sabab blokladiKecha, 23:50AQSh kosmik yadro energetikasi yoqilgʻi taqchilligiga duch keldiAQSh kosmik yadro energetikasi yoqilgʻi taqchilligiga duch keldiKecha, 22:56Xiaomi sakkiz qatlam ipakni tesha oladigan yangi dazmollash tizimini chiqardiXiaomi sakkiz qatlam ipakni tesha oladigan yangi dazmollash tizimini chiqardiKecha, 22:2228 avgust kuni qizil Oy bilan kechadigan xususiy oy tutilishi kuzatiladi28 avgust kuni qizil Oy bilan kechadigan xususiy oy tutilishi kuzatiladiKecha, 21:22Dell 15 D15261 taqdim etildi: 700 dollarlik yangi noutbuk imkoniyatlariDell 15 D15261 taqdim etildi: 700 dollarlik yangi noutbuk imkoniyatlariKecha, 19:55Google sentabr oyida yangi turdagi Android-noutbuklarni taqdim etadiGoogle sentabr oyida yangi turdagi Android-noutbuklarni taqdim etadiKecha, 17:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Smartfonlar bozorida misli koʻrilmagan raqobat: 2026-yil sentyabrida 5 ta flagman chiqadi
Smartfonlar bozorida misli koʻrilmagan raqobat: 2026-yil sentyabrida 5 ta flagman chiqadi