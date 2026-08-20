Diego Moreira rasman Milan futbolchisiga aylandi
Italiyaning Milan klubi transfer bozoridagi faoliyatini davom ettirib, Strasburg jamoasidan isteʼdodli qanot hujumchisi Diego Moreirani oʻz safiga qoʻshib oldi. Bu haqda klubning rasmiy saytida maʼlum qilindi va bitim moliyaviy jihatdan ham katta ahamiyatga ega ekani taʼkidlandi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Maʼlum qilinishicha, futbolchi Milanga kelib, tibbiy koʻrikdan muvaffaqiyatli oʻtdi va shartnomaga imzo chekdi. Ushbu transfer jarayonini rasmiylashtirish uchun agent Xorxe Mendesh Casa Milan’da olti soatdan ortiq vaqt oʻtkazdi, bu esa tomonlar oʻrtasidagi hamkorlik yanada mustahkamlanayotganidan dalolat beradi.
Uzoq muddatli shartnoma va afsonaviy raqamMilan va futbolchi oʻrtasidagi bitim 2031-yilning 30-iyuniga qadar moʻljallangan. Shuningdek, yangi futbolchiga klub tarixida oʻchmas iz qoldirgan afsonaviy Kaká kiyib yurgan 22-raqam nasib etdi. Diego Moreira bu chaqiruvga nisbatan oʻz taassurotlarini bildirib, hayajonda ekanligini va boʻlayotgan voqealarga inonqayligini yashirmadi.
2004-yil 6-avgustda Belgiyaning Lyej shahrida tugʻilgan Diego Moreira professional faoliyati davomida bir nechta taniqli klublar akademiyasidan oʻtgan. U oʻz tarbiyalanuvchisi boʻlgan Standard Lyej hamda Benfika safida tajriba toʻpladi. Xususan, Benfikaning yoshlar jamoasi safida 2021/22-yilgi mavsumda UEFA Yoshlar ligasi va U-20 Qitqalararo kubogini qoʻlga kiritdi.
Yevropa boʻylab boy tajribaBenfika safida UEFA Chempionlar ligasining saralash oʻyinlarida debyut qilgan vinger 2023-yilning yozida Chelsi safiga koʻchib oʻtdi va oʻsha yilning 30-avgustida Uimbldonga qarshi Liga kubogi bahsida London klubi asosiy jamoasida ilk bor maydonga tushdi. Shuningdek, u 2023/24-yilgi mavsumda Fransiyaning Olimpik Lion sharafini ham himoya qildi.
2024-yilning yozida Strasburgga toʻliq transfer qilingan futbolchi Fransiyada oʻzini koʻrsatib, tezkorligi, texnikasi va taktik jihatdan koʻp qirrali ekani bilan mahalliy chempionatning eng yorqin yosh futbolchilaridan biriga aylandi. Uning Strasburvdagi oʻyinlari Milan skautlarining eʼtiborini tortdi.
…