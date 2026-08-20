Diego Moreira rasman Milan futbolchisiga aylandi

·0·Sport
Diego Moreira rasman Milan futbolchisiga aylandi

Italiyaning Milan klubi transfer bozoridagi faoliyatini davom ettirib, Strasburg jamoasidan isteʼdodli qanot hujumchisi Diego Moreirani oʻz safiga qoʻshib oldi. Bu haqda klubning rasmiy saytida maʼlum qilindi va bitim moliyaviy jihatdan ham katta ahamiyatga ega ekani taʼkidlandi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Maʼlum qilinishicha, futbolchi Milanga kelib, tibbiy koʻrikdan muvaffaqiyatli oʻtdi va shartnomaga imzo chekdi. Ushbu transfer jarayonini rasmiylashtirish uchun agent Xorxe Mendesh Casa Milan’da olti soatdan ortiq vaqt oʻtkazdi, bu esa tomonlar oʻrtasidagi hamkorlik yanada mustahkamlanayotganidan dalolat beradi.

Uzoq muddatli shartnoma va afsonaviy raqam

Milan va futbolchi oʻrtasidagi bitim 2031-yilning 30-iyuniga qadar moʻljallangan. Shuningdek, yangi futbolchiga klub tarixida oʻchmas iz qoldirgan afsonaviy Kaká kiyib yurgan 22-raqam nasib etdi. Diego Moreira bu chaqiruvga nisbatan oʻz taassurotlarini bildirib, hayajonda ekanligini va boʻlayotgan voqealarga inonqayligini yashirmadi.

2004-yil 6-avgustda Belgiyaning Lyej shahrida tugʻilgan Diego Moreira professional faoliyati davomida bir nechta taniqli klublar akademiyasidan oʻtgan. U oʻz tarbiyalanuvchisi boʻlgan Standard Lyej hamda Benfika safida tajriba toʻpladi. Xususan, Benfikaning yoshlar jamoasi safida 2021/22-yilgi mavsumda UEFA Yoshlar ligasi va U-20 Qitqalararo kubogini qoʻlga kiritdi.

Yevropa boʻylab boy tajriba

Benfika safida UEFA Chempionlar ligasining saralash oʻyinlarida debyut qilgan vinger 2023-yilning yozida Chelsi safiga koʻchib oʻtdi va oʻsha yilning 30-avgustida Uimbldonga qarshi Liga kubogi bahsida London klubi asosiy jamoasida ilk bor maydonga tushdi. Shuningdek, u 2023/24-yilgi mavsumda Fransiyaning Olimpik Lion sharafini ham himoya qildi.

2024-yilning yozida Strasburgga toʻliq transfer qilingan futbolchi Fransiyada oʻzini koʻrsatib, tezkorligi, texnikasi va taktik jihatdan koʻp qirrali ekani bilan mahalliy chempionatning eng yorqin yosh futbolchilaridan biriga aylandi. Uning Strasburvdagi oʻyinlari Milan skautlarining eʼtiborini tortdi.

Xalqaro maydondagi qadamlar

Xalqaro miqyosda Diego Moreira dastlab Portugaliyaning turli yoshdagi oʻsmirlar va U-21 terma jamoalarida toʻp surib, 2023-yilgi yoshlar oʻrtasidagi Yevropa chempionatida qatnashdi. Biroq 2025-yildan boshlab u Belgiya milliy terma jamoasini tanladi va JCh-2026 saralash oʻyinlarida hamda musobaqaning final bosqichida maydonga tushdi.

MilanDiego MoreiraTransferA SeriyaFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Milan Strasburg vingeri Diyego Moreirani oʻz safiga qoʻshib oldiMilan Strasburg vingeri Diyego Moreirani oʻz safiga qoʻshib oldiBugun, 01:19Barselona Lautaro Martinez transferi uchun jiddiy harakatni boshladiBarselona Lautaro Martinez transferi uchun jiddiy harakatni boshladiBugun, 00:50Harri Keyn Angliya Premyer-ligasiga qaytish fikridan qaytdiHarri Keyn Angliya Premyer-ligasiga qaytish fikridan qaytdiKecha, 23:12Rodri va boshqalar: Barselonani tanlagan mashhur futbolchilarRodri va boshqalar: Barselonani tanlagan mashhur futbolchilarKecha, 22:37Barselona Lautaro Martines transferiga jiddiy kirishdiBarselona Lautaro Martines transferiga jiddiy kirishdiKecha, 22:15Inter Liverpul yarimhimoyachisi Curtis Jones transferini yakunladiInter Liverpul yarimhimoyachisi Curtis Jones transferini yakunladiKecha, 21:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi