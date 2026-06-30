JCH-2026. 1/16 final. Braziliya - Yaponiya 2:1 (gollarni tomosha qiling)

·40·Sport
JCH-2026. 1/16 final. Braziliya - Yaponiya 2:1 (gollarni tomosha qiling)

Jahon chempionatida 1/16 final bahslari davom etmoqda. Markaziy o‘yinlarning birida Braziliya Yaponiya ustidan irodali g‘alabaga erishib, keyingi bosqichga yo‘l oldi. Hal qiluvchi to‘p 90+5-daqiqada kiritildi.

JCH-2026. 1/16 final
Braziliya — Yaponiya 2:1
29 iyun. Hyuston
Gollar: Kazemiro (56), Martinelli (90+5) — Sano (29).

BraziliyaYaponiyaKasimiroMartinelliYapanya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rasman Levandovski MLSga ko‘chib o‘tdi: «Chikago Fayr»da yangi davrRasman Levandovski MLSga ko‘chib o‘tdi: «Chikago Fayr»da yangi davrBugun, 05:51Karlo Anchelotti Yaponiya mag‘lub etilgan o‘yindan so‘ng nimalar dedi?Karlo Anchelotti Yaponiya mag‘lub etilgan o‘yindan so‘ng nimalar dedi?Bugun, 05:48Braziliyani 1/8 finalga olib chiqqan gol muallifi Martinellining iqroriBraziliyani 1/8 finalga olib chiqqan gol muallifi Martinellining iqroriBugun, 05:30JCH-2026 1/16 finalida Braziliya qahramoni kutilmagan futbolchi bo‘ldiJCH-2026 1/16 finalida Braziliya qahramoni kutilmagan futbolchi bo‘ldiBugun, 05:18Yaponiya bosh murabbiyi Braziliyaga mag‘lub bo‘lgach "kutilmagan gap"ni aytdiYaponiya bosh murabbiyi Braziliyaga mag‘lub bo‘lgach "kutilmagan gap"ni aytdiBugun, 05:13Anchelotti Neymar nega Yaponiyaga qarshi o‘ynamaganini tushuntirdiAnchelotti Neymar nega Yaponiyaga qarshi o‘ynamaganini tushuntirdiBugun, 04:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi