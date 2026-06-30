JCH-2026. 1/16 final. Braziliya - Yaponiya 2:1 (gollarni tomosha qiling)
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
JCH-2026. 1/16 final
Jahon chempionatida 1/16 final bahslari davom etmoqda. Markaziy o‘yinlarning birida Braziliya Yaponiya ustidan irodali g‘alabaga erishib, keyingi bosqichga yo‘l oldi. Hal qiluvchi to‘p 90+5-daqiqada kiritildi.
JCH-2026. 1/16 final
Braziliya — Yaponiya 2:1
29 iyun. Hyuston
Gollar: Kazemiro (56), Martinelli (90+5) — Sano (29).
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…