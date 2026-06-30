Rasman Levandovski MLSga ko‘chib o‘tdi: «Chikago Fayr»da yangi davr

·20·Sport
Rasman Levandovski MLSga ko‘chib o‘tdi: «Chikago Fayr»da yangi davr

Amerikaning MLS (Mayor Futbol Ligasi) chempionati navbatdagi megayulduzni o‘z bag‘riga oldi. «Chikago Fayr» klubi futbol olamining eng kuchli to‘purarlaridan biri — polshalik hujumchi Robert Levandovski transferini rasman e’lon qildi.

«Bavariya» va «Barselona» klublarining 37 yoshli sobiq afsonasi okean ortiga mutlaqo tekinga, ya’ni erkin agent maqomida yo‘l oldi. Amerikaliklar ushbu transfer orqali nafaqat jamoaning hujum chizig‘ini kuchaytirish, balki butun liganing dunyodagi nufuzini yangi bosqichga olib chiqishni maqsad qilgan.

Uzoq muddatli shartnoma va ramziy maqom

«Chikago Fayr» rahbariyati polshalik hujumchining yoshiga qaramay, uning tajribasi va jismoniy holatiga katta ishonch bildirdi. Tomonlar o‘rtasidagi shartnoma 2027/28 yilgi mavsum so‘ngiga qadar mo‘ljallangan uzoq muddatli bitim ko‘rinishini oldi.

Taqdimot marosimida klub matbuot xizmati Levandovskini shunchaki yangi futbolchi emas, balki juda yuqori maqomda tanishtirdi:

Klub bayonotidan: «Robert Levandovski — sokkerning (futbolning) butunjahondagi haqiqiy ramzi. Uning jamoamizga kelishi klub tarixida yangi sahifa ochadi».

To‘purarlik mahorati hamon joyida: So‘nggi statistika

Garchi Levandovski faoliyatining so‘nggi pallasini o‘tayotgan bo‘lsa-da, Yevropaning eng kuchli va jismoniy jihatdan og‘ir chempionatlaridan biri hisoblangan Ispaniya La Ligasida hamon sermahsullik namoyish eta olayotgan edi. Uning «Barselona» safidagi oxirgi mavsum ko‘rsatkichlari buni yaqqol tasdiqlaydi:

Musobaqa (La Liga)

Maydonga tushgan o‘yinlari

Urgan gollari

Golli uzatmalari (Assist)

Shartnoma muddati

O‘tgan mavsumda

31 ta

14 ta

2 ta

2027/28 yil yakunigacha

Robert Levandovskining MLSga ko‘chib o‘tishi Amerikada futbol rivoji to‘xtab qolmagani va yangi kuch bilan davom etayotganining isbotidir. Lionel Messi, Olive Jiru va Luis Suares kabi yulduzlar izidan borgan Polsha terma jamoasi sardori endi Chikago klubini yangi marralar va uzoq kutilgan sovrinlar sari yetaklashi talab etiladi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Karlo Anchelotti Yaponiya mag‘lub etilgan o‘yindan so‘ng nimalar dedi?Karlo Anchelotti Yaponiya mag‘lub etilgan o‘yindan so‘ng nimalar dedi?Bugun, 05:48JCH-2026. 1/16 final. Braziliya - Yaponiya 2:1 (gollarni tomosha qiling)JCH-2026. 1/16 final. Braziliya - Yaponiya 2:1 (gollarni tomosha qiling)Bugun, 05:40Braziliyani 1/8 finalga olib chiqqan gol muallifi Martinellining iqroriBraziliyani 1/8 finalga olib chiqqan gol muallifi Martinellining iqroriBugun, 05:30JCH-2026 1/16 finalida Braziliya qahramoni kutilmagan futbolchi bo‘ldiJCH-2026 1/16 finalida Braziliya qahramoni kutilmagan futbolchi bo‘ldiBugun, 05:18Yaponiya bosh murabbiyi Braziliyaga mag‘lub bo‘lgach "kutilmagan gap"ni aytdiYaponiya bosh murabbiyi Braziliyaga mag‘lub bo‘lgach "kutilmagan gap"ni aytdiBugun, 05:13Anchelotti Neymar nega Yaponiyaga qarshi o‘ynamaganini tushuntirdiAnchelotti Neymar nega Yaponiyaga qarshi o‘ynamaganini tushuntirdiBugun, 04:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi