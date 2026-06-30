Rasman Levandovski MLSga ko‘chib o‘tdi: «Chikago Fayr»da yangi davr
Amerikaning MLS (Mayor Futbol Ligasi) chempionati navbatdagi megayulduzni o‘z bag‘riga oldi. «Chikago Fayr» klubi futbol olamining eng kuchli to‘purarlaridan biri — polshalik hujumchi Robert Levandovski transferini rasman e’lon qildi.
«Bavariya» va «Barselona» klublarining 37 yoshli sobiq afsonasi okean ortiga mutlaqo tekinga, ya’ni erkin agent maqomida yo‘l oldi. Amerikaliklar ushbu transfer orqali nafaqat jamoaning hujum chizig‘ini kuchaytirish, balki butun liganing dunyodagi nufuzini yangi bosqichga olib chiqishni maqsad qilgan.
Uzoq muddatli shartnoma va ramziy maqom
«Chikago Fayr» rahbariyati polshalik hujumchining yoshiga qaramay, uning tajribasi va jismoniy holatiga katta ishonch bildirdi. Tomonlar o‘rtasidagi shartnoma 2027/28 yilgi mavsum so‘ngiga qadar mo‘ljallangan uzoq muddatli bitim ko‘rinishini oldi.
Taqdimot marosimida klub matbuot xizmati Levandovskini shunchaki yangi futbolchi emas, balki juda yuqori maqomda tanishtirdi:
Klub bayonotidan: «Robert Levandovski — sokkerning (futbolning) butunjahondagi haqiqiy ramzi. Uning jamoamizga kelishi klub tarixida yangi sahifa ochadi».
To‘purarlik mahorati hamon joyida: So‘nggi statistika
Garchi Levandovski faoliyatining so‘nggi pallasini o‘tayotgan bo‘lsa-da, Yevropaning eng kuchli va jismoniy jihatdan og‘ir chempionatlaridan biri hisoblangan Ispaniya La Ligasida hamon sermahsullik namoyish eta olayotgan edi. Uning «Barselona» safidagi oxirgi mavsum ko‘rsatkichlari buni yaqqol tasdiqlaydi:
Musobaqa (La Liga)
Maydonga tushgan o‘yinlari
Urgan gollari
Golli uzatmalari (Assist)
Shartnoma muddati
O‘tgan mavsumda
31 ta
14 ta
2 ta
2027/28 yil yakunigacha
Robert Levandovskining MLSga ko‘chib o‘tishi Amerikada futbol rivoji to‘xtab qolmagani va yangi kuch bilan davom etayotganining isbotidir. Lionel Messi, Olive Jiru va Luis Suares kabi yulduzlar izidan borgan Polsha terma jamoasi sardori endi Chikago klubini yangi marralar va uzoq kutilgan sovrinlar sari yetaklashi talab etiladi.
…