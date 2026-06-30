Yaponiya bosh murabbiyi Braziliyaga mag‘lub bo‘lgach "kutilmagan gap"ni aytdi

·82·Sport
Yaponiya bosh murabbiyi Braziliyaga mag‘lub bo‘lgach "kutilmagan gap"ni aytdi

Yaponiya milliy jamoasining JCH-2026dagi yurishi 1/16 finalda yakunlandi. Hajime Moriyasu shogirdlari Braziliyaga 1:2 hisobida imkoniyatni boy berib, musobaqani tark etdi.

Uchrashuvdan keyin Yaponiya bosh murabbiyi barcha mas’uliyatni o‘z zimmasiga oldi, muxlislardan uzr so‘radi va jamoa yanada kuchliroq qaytishini ta’kidladi.

«G‘alaba qozona olmaganimizdan afsusdaman»

Moriyasu avvalo Yaponiya muxlislariga murojaat qildi.

«Barcha yapon muxlislari uchun g‘alaba qozona olmaganimizdan juda afsusdaman. Bosh murabbiy sifatida barcha mas’uliyatni o‘z zimmamga olaman va hammadan uzr so‘rayman», — dedi u.

Murabbiyning bu so‘zlari jamoaning natijasidan qanchalik qattiq ta’sirlanganini ko‘rsatdi.

Xyustondagi muxlislarga alohida minnatdorlik

Yaponiya bosh murabbiyi stadionga kelib, jamoani qo‘llab-quvvatlagan muxlislarga rahmat aytdi.

Shuningdek, Yaponiya va dunyoning turli burchaklarida tun bo‘lishiga qaramay, o‘yinni televizor va internet orqali kuzatgan muxlislarni ham eslab o‘tdi.

«Bizga dalda bergan barcha insonlarga minnatdorchilik bildiraman», — dedi Moriyasu.

«Musobaqani shu bosqichda yakunlash og‘ir»

Yaponiya 1/16 finalda Braziliyaga munosib qarshilik ko‘rsatdi, ammo 1:2 hisobida mag‘lub bo‘ldi.

Moriyasuning aytishicha, futbolchilar butun turnir davomida bor kuchini bergan.

U jamoaning:

  • har bir mashg‘ulotda;

  • har bir uchrashuvda;

  • butun tayyorgarlik jarayonida

katta fidoyilik ko‘rsatganini ta’kidladi.

Futbolchilar oxirigacha kurashdi

Bosh murabbiy nafaqat futbolchilarni, balki murabbiylar shtabi va jamoa atrofida ishlagan barcha mutaxassislarni ham alohida tilga oldi.

«Biz qo‘limizdan kelgan barcha ishni qildik. Futbolchilar har bir mashg‘ulotda ham, bugungi uchrashuvda ham bor kuchini berdi», — dedi u.

Mag‘lubiyat motivatsiyaga aylanadi

Moriyasu hozir jamoa qattiq tushkun holatda ekanini yashirmadi.

Biroq u bu natijani qabul qilish va kelajakda kuchliroq bo‘lish uchun undan to‘g‘ri xulosa chiqarish kerakligini ta’kidladi.

«Bu natijani qabul qilib, yanada kuchliroq qaytish uchun undan motivatsiya sifatida foydalanamiz».

Yaponiyaning mundialdagi yurishi yakunlandi

Yaponiya guruh bosqichida o‘ziga xos intizomli va jamoaviy o‘yini bilan e’tibor tortdi. Braziliyaga qarshi bahsda ham osiyoliklar favoritga oson taslim bo‘lmadi.

Biroq pley-offda bitta xatoning o‘zi hal qiluvchi bo‘ldi va Yaponiya mundial bilan xayrlashdi.

Sizningcha, Yaponiya Braziliyaga qarshi o‘yinda nimada kamchilikka yo‘l qo‘ydi? Fikringizni izohlarda qoldiring va maqolani futbol muxlislariga yuboring.

YaponiyaBraziliyaXajime MoriyasuHyustonTyuuston
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rasman Levandovski MLSga ko‘chib o‘tdi: «Chikago Fayr»da yangi davrRasman Levandovski MLSga ko‘chib o‘tdi: «Chikago Fayr»da yangi davrBugun, 05:51Karlo Anchelotti Yaponiya mag‘lub etilgan o‘yindan so‘ng nimalar dedi?Karlo Anchelotti Yaponiya mag‘lub etilgan o‘yindan so‘ng nimalar dedi?Bugun, 05:48JCH-2026. 1/16 final. Braziliya - Yaponiya 2:1 (gollarni tomosha qiling)JCH-2026. 1/16 final. Braziliya - Yaponiya 2:1 (gollarni tomosha qiling)Bugun, 05:40Braziliyani 1/8 finalga olib chiqqan gol muallifi Martinellining iqroriBraziliyani 1/8 finalga olib chiqqan gol muallifi Martinellining iqroriBugun, 05:30JCH-2026 1/16 finalida Braziliya qahramoni kutilmagan futbolchi bo‘ldiJCH-2026 1/16 finalida Braziliya qahramoni kutilmagan futbolchi bo‘ldiBugun, 05:18Anchelotti Neymar nega Yaponiyaga qarshi o‘ynamaganini tushuntirdiAnchelotti Neymar nega Yaponiyaga qarshi o‘ynamaganini tushuntirdiBugun, 04:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi