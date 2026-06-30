Yaponiya bosh murabbiyi Braziliyaga mag‘lub bo‘lgach "kutilmagan gap"ni aytdi
Yaponiya milliy jamoasining JCH-2026dagi yurishi 1/16 finalda yakunlandi. Hajime Moriyasu shogirdlari Braziliyaga 1:2 hisobida imkoniyatni boy berib, musobaqani tark etdi.
Uchrashuvdan keyin Yaponiya bosh murabbiyi barcha mas’uliyatni o‘z zimmasiga oldi, muxlislardan uzr so‘radi va jamoa yanada kuchliroq qaytishini ta’kidladi.
«G‘alaba qozona olmaganimizdan afsusdaman»
Moriyasu avvalo Yaponiya muxlislariga murojaat qildi.
«Barcha yapon muxlislari uchun g‘alaba qozona olmaganimizdan juda afsusdaman. Bosh murabbiy sifatida barcha mas’uliyatni o‘z zimmamga olaman va hammadan uzr so‘rayman», — dedi u.
Murabbiyning bu so‘zlari jamoaning natijasidan qanchalik qattiq ta’sirlanganini ko‘rsatdi.
Xyustondagi muxlislarga alohida minnatdorlik
Yaponiya bosh murabbiyi stadionga kelib, jamoani qo‘llab-quvvatlagan muxlislarga rahmat aytdi.
Shuningdek, Yaponiya va dunyoning turli burchaklarida tun bo‘lishiga qaramay, o‘yinni televizor va internet orqali kuzatgan muxlislarni ham eslab o‘tdi.
«Bizga dalda bergan barcha insonlarga minnatdorchilik bildiraman», — dedi Moriyasu.
«Musobaqani shu bosqichda yakunlash og‘ir»
Yaponiya 1/16 finalda Braziliyaga munosib qarshilik ko‘rsatdi, ammo 1:2 hisobida mag‘lub bo‘ldi.
Moriyasuning aytishicha, futbolchilar butun turnir davomida bor kuchini bergan.
U jamoaning:
har bir mashg‘ulotda;
har bir uchrashuvda;
butun tayyorgarlik jarayonida
katta fidoyilik ko‘rsatganini ta’kidladi.
Futbolchilar oxirigacha kurashdi
Bosh murabbiy nafaqat futbolchilarni, balki murabbiylar shtabi va jamoa atrofida ishlagan barcha mutaxassislarni ham alohida tilga oldi.
«Biz qo‘limizdan kelgan barcha ishni qildik. Futbolchilar har bir mashg‘ulotda ham, bugungi uchrashuvda ham bor kuchini berdi», — dedi u.
Mag‘lubiyat motivatsiyaga aylanadi
Moriyasu hozir jamoa qattiq tushkun holatda ekanini yashirmadi.
Biroq u bu natijani qabul qilish va kelajakda kuchliroq bo‘lish uchun undan to‘g‘ri xulosa chiqarish kerakligini ta’kidladi.
«Bu natijani qabul qilib, yanada kuchliroq qaytish uchun undan motivatsiya sifatida foydalanamiz».
Yaponiyaning mundialdagi yurishi yakunlandi
Yaponiya guruh bosqichida o‘ziga xos intizomli va jamoaviy o‘yini bilan e’tibor tortdi. Braziliyaga qarshi bahsda ham osiyoliklar favoritga oson taslim bo‘lmadi.
Biroq pley-offda bitta xatoning o‘zi hal qiluvchi bo‘ldi va Yaponiya mundial bilan xayrlashdi.
Sizningcha, Yaponiya Braziliyaga qarshi o‘yinda nimada kamchilikka yo‘l qo‘ydi? Fikringizni izohlarda qoldiring va maqolani futbol muxlislariga yuboring.
…