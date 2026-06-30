Cuktech faol dam olish ixlosmandlari uchun yangi robot-ekzoskeletni namoyish etdi
Zamonaviy texnologiyalar inson jismoniy imkoniyatlarini kengaytirishda davom etmoqda. Mashhur Cuktech kompaniyasi togʻ turizmi va faol hayot tarzi ixlosmandlari uchun moʻljallangan yangi robot-ekzoskelet loyihasini taqdim etdi. Ushbu qurilma uzoq masofalarga piyoda yurish va ogʻir yuklarni tashishda inson mushaklariga tushadigan bosimni sezilarli darajada kamaytirishga xizmat qiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, kompaniya ayni paytda yangi mahsulotni real sharoitlarda sinovdan oʻtkazish uchun kraudfanding kampaniyasini boshlagan. Mazkur loyiha doirasida 50 nafar koʻngilli tanlab olinadi va ularga robotlashtirilgan uskunadan mutlaqo bepul foydalanish imkoniyati beriladi. Sinov muddati yakunlangach, barcha talablarni bajargan ishtirokchilar qurilmani oʻzlarida saqlab qolishlari mumkin.
Sinov shartlari va ishtirokchilar uchun talablarDasturda ishtirok etish uchun nomzodlar 18 yoshdan oshgan, sogʻlom va hech qanday boʻgʻim, bel yoki yurak-qon tomir tizimi kasalliklariga ega boʻlmasliklari shart. Kompaniya asosan alpinizm va piyoda sayohat (hiking) bilan shugʻullanuvchi blogerlarga hamda tajribali sayyohlarga ustuvorlik berishini maʼlum qilgan. Bu esa yangi gadjetning imkoniyatlarini keng ommaga koʻrsatish va professional fikrlar olishga qaratilgan strategik qadamdir.
Ishtirokchilar zimmasiga muayyan majburiyatlar ham yuklanadi. Xususan, ular bir oy davomida kamida 15 kun davomida ekzoskeletdan foydalanishlari va haftasiga kamida uch marta mashgʻulotlar oʻtkazishlari kerak. Shuningdek, qurilmaning ishlash jarayoni aks etgan sifatli matnli sharhlar, foto va video materiallarni oʻz vaqtida taqdim etish talab etiladi.
Xavfsizlik va kafolat masalalariQurilmani qabul qilib olishda ishtirokchilar 2000 yuan (taxminan 300 AQSH dollari) miqdorida garov puli kiritishlari lozim. Agar sinov yakunida uskuna shikastlanmagan va barcha qismlari butun boʻlsa, ushbu mablagʻ 10 ish kuni ichida toʻliq qaytarib beriladi. Bu chora qimmatbaho texnologik uskunani ehtiyotkorona ishlatishni taʼminlash maqsadida joriy etilgan.
Robot-ekzoskeletlar — bu inson tanasiga kiyiladigan maxsus mexanik qurilmalar boʻlib, ular yurish, yugurish yoki togʻga koʻtarilish paytida jismoniy chidamlilikni oshiradi. Ular nafaqat harakatni tezlashtiradi, balki boʻgʻimlarni ortiqcha zoʻriqishdan himoya qiladi. Hozircha Cuktech yangi mahsulotning aniq texnik xususiyatlarini sir tutmoqda, biroq sinovlar yakunlangach, qurilmaning quvvati va vazni haqida batafsil maʼlumot berilishi kutilmoqda.
Oʻzbekiston kabi togʻli hududlar koʻp boʻlgan mamlakatlarda bunday texnologiyalar ichki turizmni rivojlantirish va ekstremal sayohatlarni xavfsizroq qilishda katta ahamiyatga ega boʻlishi mumkin. Kelajakda bunday ekzoskeletlar nafaqat sayyohlar, balki qutqaruvchilar va yuk tashuvchilar uchun ham kundalik yordamchiga aylanishi ehtimoldan xoli emas.
…