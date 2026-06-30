Cuktech faol dam olish ixlosmandlari uchun yangi robot-ekzoskeletni namoyish etdi

·0·Texno
Cuktech faol dam olish ixlosmandlari uchun yangi robot-ekzoskeletni namoyish etdi

Zamonaviy texnologiyalar inson jismoniy imkoniyatlarini kengaytirishda davom etmoqda. Mashhur Cuktech kompaniyasi togʻ turizmi va faol hayot tarzi ixlosmandlari uchun moʻljallangan yangi robot-ekzoskelet loyihasini taqdim etdi. Ushbu qurilma uzoq masofalarga piyoda yurish va ogʻir yuklarni tashishda inson mushaklariga tushadigan bosimni sezilarli darajada kamaytirishga xizmat qiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, kompaniya ayni paytda yangi mahsulotni real sharoitlarda sinovdan oʻtkazish uchun kraudfanding kampaniyasini boshlagan. Mazkur loyiha doirasida 50 nafar koʻngilli tanlab olinadi va ularga robotlashtirilgan uskunadan mutlaqo bepul foydalanish imkoniyati beriladi. Sinov muddati yakunlangach, barcha talablarni bajargan ishtirokchilar qurilmani oʻzlarida saqlab qolishlari mumkin.

Sinov shartlari va ishtirokchilar uchun talablar

Dasturda ishtirok etish uchun nomzodlar 18 yoshdan oshgan, sogʻlom va hech qanday boʻgʻim, bel yoki yurak-qon tomir tizimi kasalliklariga ega boʻlmasliklari shart. Kompaniya asosan alpinizm va piyoda sayohat (hiking) bilan shugʻullanuvchi blogerlarga hamda tajribali sayyohlarga ustuvorlik berishini maʼlum qilgan. Bu esa yangi gadjetning imkoniyatlarini keng ommaga koʻrsatish va professional fikrlar olishga qaratilgan strategik qadamdir.

Ishtirokchilar zimmasiga muayyan majburiyatlar ham yuklanadi. Xususan, ular bir oy davomida kamida 15 kun davomida ekzoskeletdan foydalanishlari va haftasiga kamida uch marta mashgʻulotlar oʻtkazishlari kerak. Shuningdek, qurilmaning ishlash jarayoni aks etgan sifatli matnli sharhlar, foto va video materiallarni oʻz vaqtida taqdim etish talab etiladi.

Xavfsizlik va kafolat masalalari

Qurilmani qabul qilib olishda ishtirokchilar 2000 yuan (taxminan 300 AQSH dollari) miqdorida garov puli kiritishlari lozim. Agar sinov yakunida uskuna shikastlanmagan va barcha qismlari butun boʻlsa, ushbu mablagʻ 10 ish kuni ichida toʻliq qaytarib beriladi. Bu chora qimmatbaho texnologik uskunani ehtiyotkorona ishlatishni taʼminlash maqsadida joriy etilgan.

Robot-ekzoskeletlar — bu inson tanasiga kiyiladigan maxsus mexanik qurilmalar boʻlib, ular yurish, yugurish yoki togʻga koʻtarilish paytida jismoniy chidamlilikni oshiradi. Ular nafaqat harakatni tezlashtiradi, balki boʻgʻimlarni ortiqcha zoʻriqishdan himoya qiladi. Hozircha Cuktech yangi mahsulotning aniq texnik xususiyatlarini sir tutmoqda, biroq sinovlar yakunlangach, qurilmaning quvvati va vazni haqida batafsil maʼlumot berilishi kutilmoqda.

Oʻzbekiston kabi togʻli hududlar koʻp boʻlgan mamlakatlarda bunday texnologiyalar ichki turizmni rivojlantirish va ekstremal sayohatlarni xavfsizroq qilishda katta ahamiyatga ega boʻlishi mumkin. Kelajakda bunday ekzoskeletlar nafaqat sayyohlar, balki qutqaruvchilar va yuk tashuvchilar uchun ham kundalik yordamchiga aylanishi ehtimoldan xoli emas.

CuktechRobotEkzoskeletTexnologiyaGadjet
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Chamath Palihapitiya sunʼiy intellekt startapi uchun 135 million dollar investitsiya jalb qildiChamath Palihapitiya sunʼiy intellekt startapi uchun 135 million dollar investitsiya jalb qildiBugun, 02:59GeForce RTX 3060 Yevropa bozoriga qaytdi: Narxlar kutilganidan ancha yuqoriGeForce RTX 3060 Yevropa bozoriga qaytdi: Narxlar kutilganidan ancha yuqoriBugun, 02:28Yandex sunʼiy intellekt agentlarini Alisa AI yordamchisiga integratsiya qilmoqdaYandex sunʼiy intellekt agentlarini Alisa AI yordamchisiga integratsiya qilmoqdaBugun, 01:58Google Gemini foydalanuvchilari endi shaxsiylashtirilgan suratlarni bepul yaratishi mumkinGoogle Gemini foydalanuvchilari endi shaxsiylashtirilgan suratlarni bepul yaratishi mumkinBugun, 01:24Xitoyda Claude sunʼiy intellektiga kirish uchun ulkan yashirin bozor shakllandiXitoyda Claude sunʼiy intellektiga kirish uchun ulkan yashirin bozor shakllandiBugun, 00:53Elektron kitoblar bozorida yangi davr: Kobo va StoryGraph Amazon hukmronligiga qarshiElektron kitoblar bozorida yangi davr: Kobo va StoryGraph Amazon hukmronligiga qarshiBugun, 00:29
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi