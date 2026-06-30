JCH-2026 1/16 finalida Braziliya qahramoni kutilmagan futbolchi bo‘ldi
JCH-2026 1/16 finalida Braziliya Yaponiya ustidan 2:1 hisobida irodali g‘alabaga erishdi. Uchrashuvning eng yaxshi futbolchisi sifatida esa tajribali yarimhimoyachi Kazemiro e’tirof etildi.
34 yoshli futbolchi muhim pallada gol urib, jamoasining o‘yinga qaytishida hal qiluvchi rol o‘ynadi.
Kazemiro Braziliyani qutqardi
Braziliya uchrashuv davomida hisobda ortda borayotgan edi. 56-daqiqada Kazemiro aniq zarba bilan muvozanatni tikladi.
Uning goli «pentakampeonlar»ga ruhiy ustunlik berdi va jamoa keyinchalik g‘alaba to‘pini ham kiritishga muvaffaq bo‘ldi.
Kazemironing goli Braziliya uchun uchrashuvdagi burilish nuqtasiga aylandi.
Eng yaxshi futbolchi deb topildi
Uchrashuvdan so‘ng Kazemiro bahsning eng yaxshi o‘yinchisi deb e’lon qilindi.
Tajribali yarimhimoyachi nafaqat gol urdi, balki maydon markazidagi kurashlarda ham faol qatnashib, jamoa muvozanatini saqlab turdi.
Uning tajribasi pley-off kabi yuqori bosimli bahsda Braziliya uchun katta ahamiyat kasb etdi.
O‘yinni oxirigacha davom ettira olmadi
Kazemiro 90+3-daqiqada jarohat tufayli maydonni tark etdi.
Uning o‘rniga Fabino o‘yinga qo‘shildi. Hozircha jarohatning qay darajada jiddiy ekani haqida ma’lumot berilmagan.
Ko‘rsatkich
Ma’lumot
Futbolchi
Kazemiro
Yoshi
34
Gol urgan daqiqa
56-daqiqa
Almashtirilgan vaqt
90+3-daqiqa
Uchrashuv natijasi
Braziliya 2:1 Yaponiya
Braziliya keyin kim bilan o‘ynaydi?
Karlo Anchelotti boshchiligidagi Braziliya 1/8 finalga yo‘l oldi.
Jamoaning keyingi raqibi Norvegiya — Kot-d'Ivuar juftligi g‘olibi bo‘ladi. Bu bahsda ham Braziliya favorit hisoblanishi mumkin, ammo Yaponiyaga qarshi qiyin g‘alaba pley-offda oson raqib yo‘qligini ko‘rsatdi.
Kazemironing jarohati xavotir uyg‘otdi
Braziliya navbatdagi bosqichga chiqqan bo‘lsa-da, Kazemironing uchrashuv oxirida jarohat olgani jamoa uchun jiddiy tashvishga aylanishi mumkin.
Tajribali yarimhimoyachi maydon markazidagi asosiy futbolchilardan biri hisoblanadi. Uning keyingi bahsda ishtirok etishi yoki etmasligi tibbiy tekshiruv natijalaridan so‘ng ma’lum bo‘ladi.
Sizningcha, Yaponiyaga qarshi o‘yinda Kazemiro haqiqatan ham eng yaxshi futbolchi bo‘ldimi? Fikringizni izohlarda qoldiring va maqolani futbol muxlislariga yuboring.
…