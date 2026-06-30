JCH-2026 1/16 finalida Braziliya qahramoni kutilmagan futbolchi bo‘ldi

·43·Sport
JCH-2026 1/16 finalida Braziliya qahramoni kutilmagan futbolchi bo‘ldi

JCH-2026 1/16 finalida Braziliya Yaponiya ustidan 2:1 hisobida irodali g‘alabaga erishdi. Uchrashuvning eng yaxshi futbolchisi sifatida esa tajribali yarimhimoyachi Kazemiro e’tirof etildi.

34 yoshli futbolchi muhim pallada gol urib, jamoasining o‘yinga qaytishida hal qiluvchi rol o‘ynadi.

Kazemiro Braziliyani qutqardi

Braziliya uchrashuv davomida hisobda ortda borayotgan edi. 56-daqiqada Kazemiro aniq zarba bilan muvozanatni tikladi.

Uning goli «pentakampeonlar»ga ruhiy ustunlik berdi va jamoa keyinchalik g‘alaba to‘pini ham kiritishga muvaffaq bo‘ldi.

Kazemironing goli Braziliya uchun uchrashuvdagi burilish nuqtasiga aylandi.

Eng yaxshi futbolchi deb topildi

Uchrashuvdan so‘ng Kazemiro bahsning eng yaxshi o‘yinchisi deb e’lon qilindi.

Tajribali yarimhimoyachi nafaqat gol urdi, balki maydon markazidagi kurashlarda ham faol qatnashib, jamoa muvozanatini saqlab turdi.

Uning tajribasi pley-off kabi yuqori bosimli bahsda Braziliya uchun katta ahamiyat kasb etdi.

O‘yinni oxirigacha davom ettira olmadi

Kazemiro 90+3-daqiqada jarohat tufayli maydonni tark etdi.

Uning o‘rniga Fabino o‘yinga qo‘shildi. Hozircha jarohatning qay darajada jiddiy ekani haqida ma’lumot berilmagan.

Ko‘rsatkich

Ma’lumot

Futbolchi

Kazemiro

Yoshi

34

Gol urgan daqiqa

56-daqiqa

Almashtirilgan vaqt

90+3-daqiqa

Uchrashuv natijasi

Braziliya 2:1 Yaponiya

Braziliya keyin kim bilan o‘ynaydi?

Karlo Anchelotti boshchiligidagi Braziliya 1/8 finalga yo‘l oldi.

Jamoaning keyingi raqibi Norvegiya — Kot-d'Ivuar juftligi g‘olibi bo‘ladi. Bu bahsda ham Braziliya favorit hisoblanishi mumkin, ammo Yaponiyaga qarshi qiyin g‘alaba pley-offda oson raqib yo‘qligini ko‘rsatdi.

Kazemironing jarohati xavotir uyg‘otdi

Braziliya navbatdagi bosqichga chiqqan bo‘lsa-da, Kazemironing uchrashuv oxirida jarohat olgani jamoa uchun jiddiy tashvishga aylanishi mumkin.

Tajribali yarimhimoyachi maydon markazidagi asosiy futbolchilardan biri hisoblanadi. Uning keyingi bahsda ishtirok etishi yoki etmasligi tibbiy tekshiruv natijalaridan so‘ng ma’lum bo‘ladi.

Sizningcha, Yaponiyaga qarshi o‘yinda Kazemiro haqiqatan ham eng yaxshi futbolchi bo‘ldimi? Fikringizni izohlarda qoldiring va maqolani futbol muxlislariga yuboring.

BraziliyaKazemiroYaponiyaKarlo Anchelotti
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rasman Levandovski MLSga ko‘chib o‘tdi: «Chikago Fayr»da yangi davrRasman Levandovski MLSga ko‘chib o‘tdi: «Chikago Fayr»da yangi davrBugun, 05:51Karlo Anchelotti Yaponiya mag‘lub etilgan o‘yindan so‘ng nimalar dedi?Karlo Anchelotti Yaponiya mag‘lub etilgan o‘yindan so‘ng nimalar dedi?Bugun, 05:48JCH-2026. 1/16 final. Braziliya - Yaponiya 2:1 (gollarni tomosha qiling)JCH-2026. 1/16 final. Braziliya - Yaponiya 2:1 (gollarni tomosha qiling)Bugun, 05:40Braziliyani 1/8 finalga olib chiqqan gol muallifi Martinellining iqroriBraziliyani 1/8 finalga olib chiqqan gol muallifi Martinellining iqroriBugun, 05:30Yaponiya bosh murabbiyi Braziliyaga mag‘lub bo‘lgach "kutilmagan gap"ni aytdiYaponiya bosh murabbiyi Braziliyaga mag‘lub bo‘lgach "kutilmagan gap"ni aytdiBugun, 05:13Anchelotti Neymar nega Yaponiyaga qarshi o‘ynamaganini tushuntirdiAnchelotti Neymar nega Yaponiyaga qarshi o‘ynamaganini tushuntirdiBugun, 04:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi