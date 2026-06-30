Braziliyani 1/8 finalga olib chiqqan gol muallifi Martinellining iqrori

·39·Sport
Braziliyani 1/8 finalga olib chiqqan gol muallifi Martinellining iqrori

Braziliya milliy jamoasi JCH-2026 1/16 finalida Yaponiyani 2:1 hisobida mag‘lub etib, keyingi bosqichga yo‘l oldi. Uchrashuv qahramonlaridan biri Gabriel Martinelli bo‘ldi.

U 95-daqiqada hal qiluvchi golni kiritdi va jamoasini 1/8 finalga olib chiqdi. Bahsdan keyin futbolchi o‘z hissiyotlarini so‘z bilan ifodalash qiyin ekanini tan oldi.

«Hozirgi quvonchimni ta’riflay olmayman»

Martinelli uchrashuvdan so‘ng juda ta’sirlanganini aytdi.

«Hozirgi quvonchimni ifoda etish uchun so‘z topa olmayapman. Muxlislarning o‘rinlaridan turib quvonganini, ota-onamni va do‘stlarimni ko‘rish — buni so‘z bilan ta’riflab bo‘lmaydi», — dedi u.

Futbolchi uchun bu gol nafaqat shaxsiy yutuq, balki butun jamoa va muxlislar uchun katta quvonch bo‘ldi.

To‘p ustunga tekkanidan keyin ishonch paydo bo‘ldi

Hal qiluvchi epizoddan oldin to‘p darvoza ustuniga tekkan edi.

Martinellining aytishicha, o‘sha lahzada u yana bir imkoniyat bo‘lishini his qilgan.

«To‘p ustunga tekkan paytda menda yana bir imkoniyat bo‘lishini his qildim», — dedi braziliyalik futbolchi.

Oradan ko‘p o‘tmay, u o‘z imkoniyatidan unumli foydalandi va g‘alaba golini urdi.

95-daqiqadagi gol hammasini hal qildi

Uchrashuv oxiriga qadar hisob 1:1 bo‘lib turgan edi.

95-daqiqada Martinelli aniq zarba yo‘llab, Braziliyaga 2:1 hisobida g‘alaba keltirdi.

Ko‘rsatkich

Ma’lumot

Uchrashuv

Braziliya — Yaponiya

Hisob

2:1

Hal qiluvchi gol

95-daqiqa

Gol muallifi

Gabriel Martinelli

Natija

Braziliya 1/8 finalda

«Qaysi pozitsiyada o‘ynashim muhim emas»

Martinelli o‘zining maydondagi pozitsiyasi haqida ham gapirdi.

U qanotda yoki markazda o‘ynashidan qat’i nazar, asosiy maqsadi jamoaga foyda keltirish ekanini ta’kidladi.

«Qanotda o‘ynaymanmi yoki markazda — farqi yo‘q. Men uchun eng muhimi jamoaga foyda keltirish», — dedi u.

Braziliya uchun katta qahramon

JCH pley-offida bir gol butun turnir taqdirini o‘zgartirishi mumkin.

Martinellining 95-daqiqadagi zarbasi Braziliyani musobaqada saqlab qoldi va uni 1/8 finalga olib chiqdi.

Endi muxlislar uning keyingi bosqichda ham shunday muhim rol o‘ynashini kutmoqda.

Sizningcha, Martinellining goli JCH-2026 pley-offidagi eng dramatik gollardan biri bo‘ldimi? Fikringizni izohlarda qoldiring va maqolani futbol muxlislariga yuboring.

BraziliyaYaponiyaGabriel MartinelliJahon kubogi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Germaniyani ketma-ket uchinchi mundialda ham og‘ir taqdir kutdiGermaniyani ketma-ket uchinchi mundialda ham og‘ir taqdir kutdiBugun, 06:25Rasman Levandovski MLSga ko‘chib o‘tdi: «Chikago Fayr»da yangi davrRasman Levandovski MLSga ko‘chib o‘tdi: «Chikago Fayr»da yangi davrBugun, 05:51Karlo Anchelotti Yaponiya mag‘lub etilgan o‘yindan so‘ng nimalar dedi?Karlo Anchelotti Yaponiya mag‘lub etilgan o‘yindan so‘ng nimalar dedi?Bugun, 05:48JCH-2026. 1/16 final. Braziliya - Yaponiya 2:1 (gollarni tomosha qiling)JCH-2026. 1/16 final. Braziliya - Yaponiya 2:1 (gollarni tomosha qiling)Bugun, 05:40JCH-2026 1/16 finalida Braziliya qahramoni kutilmagan futbolchi bo‘ldiJCH-2026 1/16 finalida Braziliya qahramoni kutilmagan futbolchi bo‘ldiBugun, 05:18Yaponiya bosh murabbiyi Braziliyaga mag‘lub bo‘lgach "kutilmagan gap"ni aytdiYaponiya bosh murabbiyi Braziliyaga mag‘lub bo‘lgach "kutilmagan gap"ni aytdiBugun, 05:13
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi