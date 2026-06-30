Braziliyani 1/8 finalga olib chiqqan gol muallifi Martinellining iqrori
Braziliya milliy jamoasi JCH-2026 1/16 finalida Yaponiyani 2:1 hisobida mag‘lub etib, keyingi bosqichga yo‘l oldi. Uchrashuv qahramonlaridan biri Gabriel Martinelli bo‘ldi.
U 95-daqiqada hal qiluvchi golni kiritdi va jamoasini 1/8 finalga olib chiqdi. Bahsdan keyin futbolchi o‘z hissiyotlarini so‘z bilan ifodalash qiyin ekanini tan oldi.
«Hozirgi quvonchimni ta’riflay olmayman»
Martinelli uchrashuvdan so‘ng juda ta’sirlanganini aytdi.
«Hozirgi quvonchimni ifoda etish uchun so‘z topa olmayapman. Muxlislarning o‘rinlaridan turib quvonganini, ota-onamni va do‘stlarimni ko‘rish — buni so‘z bilan ta’riflab bo‘lmaydi», — dedi u.
Futbolchi uchun bu gol nafaqat shaxsiy yutuq, balki butun jamoa va muxlislar uchun katta quvonch bo‘ldi.
To‘p ustunga tekkanidan keyin ishonch paydo bo‘ldi
Hal qiluvchi epizoddan oldin to‘p darvoza ustuniga tekkan edi.
Martinellining aytishicha, o‘sha lahzada u yana bir imkoniyat bo‘lishini his qilgan.
«To‘p ustunga tekkan paytda menda yana bir imkoniyat bo‘lishini his qildim», — dedi braziliyalik futbolchi.
Oradan ko‘p o‘tmay, u o‘z imkoniyatidan unumli foydalandi va g‘alaba golini urdi.
95-daqiqadagi gol hammasini hal qildi
Uchrashuv oxiriga qadar hisob 1:1 bo‘lib turgan edi.
95-daqiqada Martinelli aniq zarba yo‘llab, Braziliyaga 2:1 hisobida g‘alaba keltirdi.
Ko‘rsatkich
Ma’lumot
Uchrashuv
Braziliya — Yaponiya
Hisob
2:1
Hal qiluvchi gol
95-daqiqa
Gol muallifi
Gabriel Martinelli
Natija
Braziliya 1/8 finalda
«Qaysi pozitsiyada o‘ynashim muhim emas»
Martinelli o‘zining maydondagi pozitsiyasi haqida ham gapirdi.
U qanotda yoki markazda o‘ynashidan qat’i nazar, asosiy maqsadi jamoaga foyda keltirish ekanini ta’kidladi.
«Qanotda o‘ynaymanmi yoki markazda — farqi yo‘q. Men uchun eng muhimi jamoaga foyda keltirish», — dedi u.
Braziliya uchun katta qahramon
JCH pley-offida bir gol butun turnir taqdirini o‘zgartirishi mumkin.
Martinellining 95-daqiqadagi zarbasi Braziliyani musobaqada saqlab qoldi va uni 1/8 finalga olib chiqdi.
Endi muxlislar uning keyingi bosqichda ham shunday muhim rol o‘ynashini kutmoqda.
Sizningcha, Martinellining goli JCH-2026 pley-offidagi eng dramatik gollardan biri bo‘ldimi? Fikringizni izohlarda qoldiring va maqolani futbol muxlislariga yuboring.
…