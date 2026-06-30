Germaniyani ketma-ket uchinchi mundialda ham og‘ir taqdir kutdi
Germaniya milliy jamoasi JCH-2026 1/16 finalida Paragvayga penaltilar seriyasida mag‘lub bo‘lib, musobaqani tark etdi.
Asosiy va qo‘shimcha vaqt 1:1 hisobida yakunlangan bahsda nemislar penaltilar seriyasida 3:4 hisobida imkoniyatni boy berdi. Shu tariqa, to‘rt karra jahon chempioni ketma-ket uchinchi mundialda ham kutilgan natijaga erisha olmadi.
Paragvay Germaniyaning yo‘lini to‘sdi
Germaniya 1/16 finalga guruh g‘olibi sifatida chiqqan edi. Yulian Nagelsmann shogirdlari «Ye» guruhida 6 ochko jamg‘arib, birinchi o‘rinni egallagandi.
Biroq pley-offda barcha hisob-kitoblar o‘z ahamiyatini yo‘qotdi. Paragvay nemislarga munosib qarshilik ko‘rsatib, uchrashuvni penaltilar seriyasigacha olib bordi.
Hal qiluvchi zarbalarda Janubiy Amerika vakili kuchliroq chiqdi.
2014 yildan keyingi og‘ir davr
Germaniya 2014 yil Braziliyada o‘tkazilgan jahon chempionatida g‘olib chiqqan edi. Ammo shundan keyingi uchta mundial jamoa uchun muvaffaqiyatsiz kechdi.
Mundial
Germaniyaning natijasi
JCH-2014
Chempion
JCH-2018
Guruh bosqichida chiqib ketdi
JCH-2022
Guruh bosqichida chiqib ketdi
JCH-2026
1/16 finalda chiqib ketdi
2018 va 2022 yillarda nemislar hatto guruhdan chiqa olmagandi. 2026 yilda esa birinchi o‘rin bilan pley-offga yo‘l oldi, ammo yangi formatdagi ilk bosqichdayoq to‘xtadi.
Guruhdagi birinchi o‘rin ham yordam bermadi
Nagelsmann jamoasi guruh bosqichida ishonchli natija qayd etgandi.
6 ochko va birinchi o‘rin Germaniyani turnir favoritlari qatorida saqlab turgan edi. Ammo Paragvayga qarshi bahsda nemislar o‘z ustunligini natijaga aylantira olmadi.
Pley-offda birgina xato yoki bitta noaniq penalti butun turnir taqdirini hal qilishi mumkin.
Germaniya futbolida yana savollar ko‘paydi
Ketma-ket uchinchi jahon chempionatidagi muvaffaqiyatsizlik Germaniya futbolida yana jiddiy muhokamalarni boshlashi mumkin.
Jamoada iqtidorli futbolchilar va yuqori saviyali murabbiy bor edi. Biroq hal qiluvchi o‘yinlarda barqarorlik va sovuqqonlik yetishmadi.
Endi asosiy savol — Germaniya terma jamoasi avvalgi kuchini qaytarish uchun nimani o‘zgartirishi kerak?
Sizningcha, Germaniyaning ketma-ket muvaffaqiyatsizliklariga asosiy sabab nima? Fikringizni izohlarda qoldiring va maqolani futbol muxlislariga yuboring.
…