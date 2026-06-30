Germaniyani ketma-ket uchinchi mundialda ham og‘ir taqdir kutdi

·0·Sport
Germaniyani ketma-ket uchinchi mundialda ham og‘ir taqdir kutdi

Germaniya milliy jamoasi JCH-2026 1/16 finalida Paragvayga penaltilar seriyasida mag‘lub bo‘lib, musobaqani tark etdi.

Asosiy va qo‘shimcha vaqt 1:1 hisobida yakunlangan bahsda nemislar penaltilar seriyasida 3:4 hisobida imkoniyatni boy berdi. Shu tariqa, to‘rt karra jahon chempioni ketma-ket uchinchi mundialda ham kutilgan natijaga erisha olmadi.

Paragvay Germaniyaning yo‘lini to‘sdi

Germaniya 1/16 finalga guruh g‘olibi sifatida chiqqan edi. Yulian Nagelsmann shogirdlari «Ye» guruhida 6 ochko jamg‘arib, birinchi o‘rinni egallagandi.

Biroq pley-offda barcha hisob-kitoblar o‘z ahamiyatini yo‘qotdi. Paragvay nemislarga munosib qarshilik ko‘rsatib, uchrashuvni penaltilar seriyasigacha olib bordi.

Hal qiluvchi zarbalarda Janubiy Amerika vakili kuchliroq chiqdi.

2014 yildan keyingi og‘ir davr

Germaniya 2014 yil Braziliyada o‘tkazilgan jahon chempionatida g‘olib chiqqan edi. Ammo shundan keyingi uchta mundial jamoa uchun muvaffaqiyatsiz kechdi.

Mundial

Germaniyaning natijasi

JCH-2014

Chempion

JCH-2018

Guruh bosqichida chiqib ketdi

JCH-2022

Guruh bosqichida chiqib ketdi

JCH-2026

1/16 finalda chiqib ketdi

2018 va 2022 yillarda nemislar hatto guruhdan chiqa olmagandi. 2026 yilda esa birinchi o‘rin bilan pley-offga yo‘l oldi, ammo yangi formatdagi ilk bosqichdayoq to‘xtadi.

Guruhdagi birinchi o‘rin ham yordam bermadi

Nagelsmann jamoasi guruh bosqichida ishonchli natija qayd etgandi.

6 ochko va birinchi o‘rin Germaniyani turnir favoritlari qatorida saqlab turgan edi. Ammo Paragvayga qarshi bahsda nemislar o‘z ustunligini natijaga aylantira olmadi.

Pley-offda birgina xato yoki bitta noaniq penalti butun turnir taqdirini hal qilishi mumkin.

Germaniya futbolida yana savollar ko‘paydi

Ketma-ket uchinchi jahon chempionatidagi muvaffaqiyatsizlik Germaniya futbolida yana jiddiy muhokamalarni boshlashi mumkin.

Jamoada iqtidorli futbolchilar va yuqori saviyali murabbiy bor edi. Biroq hal qiluvchi o‘yinlarda barqarorlik va sovuqqonlik yetishmadi.

Endi asosiy savol — Germaniya terma jamoasi avvalgi kuchini qaytarish uchun nimani o‘zgartirishi kerak?

Sizningcha, Germaniyaning ketma-ket muvaffaqiyatsizliklariga asosiy sabab nima? Fikringizni izohlarda qoldiring va maqolani futbol muxlislariga yuboring.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rasman Levandovski MLSga ko‘chib o‘tdi: «Chikago Fayr»da yangi davrRasman Levandovski MLSga ko‘chib o‘tdi: «Chikago Fayr»da yangi davrBugun, 05:51Karlo Anchelotti Yaponiya mag‘lub etilgan o‘yindan so‘ng nimalar dedi?Karlo Anchelotti Yaponiya mag‘lub etilgan o‘yindan so‘ng nimalar dedi?Bugun, 05:48JCH-2026. 1/16 final. Braziliya - Yaponiya 2:1 (gollarni tomosha qiling)JCH-2026. 1/16 final. Braziliya - Yaponiya 2:1 (gollarni tomosha qiling)Bugun, 05:40Braziliyani 1/8 finalga olib chiqqan gol muallifi Martinellining iqroriBraziliyani 1/8 finalga olib chiqqan gol muallifi Martinellining iqroriBugun, 05:30JCH-2026 1/16 finalida Braziliya qahramoni kutilmagan futbolchi bo‘ldiJCH-2026 1/16 finalida Braziliya qahramoni kutilmagan futbolchi bo‘ldiBugun, 05:18Yaponiya bosh murabbiyi Braziliyaga mag‘lub bo‘lgach "kutilmagan gap"ni aytdiYaponiya bosh murabbiyi Braziliyaga mag‘lub bo‘lgach "kutilmagan gap"ni aytdiBugun, 05:13
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi