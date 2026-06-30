O‘zbekiston futbolchilariga rossiyalik sobiq futbolchidan ochiq tavsiya...
O‘zbekiston milliy jamoasining JCH-2026dagi ishtiroki Rossiya futbol jamoatchiligida ham qizg‘in muhokama qilinmoqda. Sobiq futbolchi Vladislav Radimovning fikricha, jamoamizga eng avvalo xalqaro tajriba va ruhiy barqarorlik yetishmadi. Uning ta’kidlashicha, Fabio Kannavaro futbolchilarga ishonch bag‘ishlashi kerak edi, biroq bosim ostida o‘ynash tajribasi yo‘qligi o‘z ta’sirini o‘tkazdi. Ayniqsa, Yevropa chempionatlarida toblangan Kongo DR kabi raqiblar bilan solishtirganda, o‘yinchilarimizning mahorat darajasi pastroq ko‘rindi. Radimov kelajakda muvaffaqiyatga erishish uchun o‘zbekistonlik futbolchilar Yevropaning kuchli chempionatlarida muntazam to‘p surishi va raqobatbardosh muhitda o‘sishi shartligini alohida ta’kidlab o‘tdi.
O‘zbekiston milliy jamoasining JCH-2026dagi muvaffaqiyatsiz ishtiroki Rossiya futbol jamoatchiligida ham muhokama qilinmoqda. SSKA va «Zenit» klublarining sobiq futbolchisi Vladislav Radimov termamizning asosiy muammolari haqida fikr bildirdi.
Uning aytishicha, Fabio Kannavaroning asosiy vazifasi futbolchilarga ishonch berish bo‘lgan. Biroq jahon chempionati darajasida ilgari o‘ynamagan aksariyat futbolchilarda bosim va tajribasizlik yaqqol sezilgan.
«Futbolchilarda ishonch yetishmadi»
Radimovning fikricha, Kannavarodan qisqa vaqt ichida murakkab taktik tizim qurishdan ko‘ra, futbolchilarni ruhiy jihatdan tayyorlash talab qilingan.
«Menimcha, Fabio Kannavarodan asosiy talab futbolchilarga ishonch ulashish edi. Lekin bunday darajada hech qachon o‘ynamagan o‘yinchilarning ko‘pchiligida baribir ishonch yetishmadi», — dedi u.
Sobiq futbolchi Kannavaro nima uchun bu vazifani uddalay olmaganini aniq aytish qiyinligini ham tan oldi.
O‘zbekiston raqiblardan qaysi jihatda ortda qoldi?
Radimov O‘zbekistonning mahorat va xalqaro tajriba bo‘yicha guruhdagi raqiblaridan zaifroq ko‘ringanini ta’kidladi.
Uning fikricha, jamoa futbolchilari katta musobaqalarda qanday harakat qilish, bosimni yengish va hal qiluvchi vaziyatlarda to‘g‘ri qaror qabul qilish bo‘yicha hali ko‘p narsani o‘rganishi kerak.
«Mahorat darajasi va umumiy holatdan ko‘rinib turibdiki, O‘zbekiston raqiblardan zaifroq edi. Tajriba borasida hali juda ko‘p narsani o‘rganish talab etiladi».
Kongo DR bilan farq nimada edi?
Radimov O‘zbekiston va Kongo Demokratik Respublikasi terma jamoalari tarkibini o‘zaro taqqosladi.
Uning ta’kidlashicha, O‘zbekiston safida Yevropada to‘p suradigan ikki-uch nafar futbolchi bor. Kongo DR tarkibidagi deyarli barcha o‘yinchilar esa Fransiya va Yevropaning boshqa kuchli chempionatlarida harakat qiladi.
Bu futbolchilar:
yuqori sur’atdagi o‘yinlarga moslashgan;
kuchli raqobat muhitida toblangan;
katta bosim ostida o‘ynashga tayyor;
taktik va texnik jihatdan yetuk.
Shuning uchun ular jahon chempionati kabi musobaqalarda o‘zlarini ancha ishonchli his qiladi.
Afrika jamoalari endi faqat jismoniy kuchga tayanmaydi
Rossiyalik sobiq futbolchi Afrika futbolidagi o‘zgarishlarga ham e’tibor qaratdi.
Uning fikricha, avval afrikalik futbolchilar asosan jismoniy baquvvatligi bilan ajralib turgan bo‘lsa, hozir ular texnik va taktik jihatdan ham yuqori darajaga chiqqan.
Bu esa Kongo DR kabi termalarni har qanday raqib uchun xavfli jamoaga aylantirmoqda.
O‘zbekiston uchun ochiq tavsiya
Radimov milliy jamoamiz kelajakda kuchliroq bo‘lishi uchun asosiy yo‘lni ham ko‘rsatdi.
«O‘zbeklarga ochiq-oydin bir tavsiya bor: futbolchilar Yevropa klublariga ketib, o‘sha yerda o‘sishi va tajriba to‘plashi kerak», — dedi u.
Mutaxassisning fikricha, ko‘proq futbolchi Yevropaning raqobatbardosh chempionatlarida muntazam o‘ynasa, O‘zbekiston keyingi jahon chempionatiga ancha kuchli tarkib bilan boradi.
Kannavaroning shartnomasi qachon tugaydi?
Fabio Kannavaro 2025 yil 6 oktyabr kuni O‘zbekiston milliy jamoasi bosh murabbiyi etib tayinlangan.
Italiyalik mutaxassis bilan tuzilgan shartnoma 2026 yil 31 iyulga qadar amal qiladi.
Ma’lumot
Tafsilot
Tayinlangan sana
2025 yil 6 oktyabr
Shartnoma yakuni
2026 yil 31 iyul
Asosiy vazifa
JCH-2026da jamoani boshqarish
Turnir natijasi
Guruh bosqichida chiqib ketdi
Keyingi mundialgacha nimani o‘zgartirish kerak?
O‘zbekistonning ilk jahon chempionati kutilgan natijani bermadi. Ammo orttirilgan tajriba kelajak uchun muhim saboq bo‘lishi mumkin.
Radimovning fikricha, milliy jamoaning o‘sishi uchun futbolchilarni yuqori darajadagi chempionatlarga olib chiqish, xalqaro tajribani oshirish va psixologik tayyorgarlikni kuchaytirish zarur.
Sizningcha, o‘zbekistonlik futbolchilarning Yevropaga ko‘proq yo‘l olishi terma jamoa saviyasini keskin oshiradimi? Fikringizni izohlarda qoldiring va maqolani futbol muxlislariga yuboring.
…