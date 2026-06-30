O‘zbekiston futbolchilariga rossiyalik sobiq futbolchidan ochiq tavsiya...

·63·Sport
O‘zbekiston futbolchilariga rossiyalik sobiq futbolchidan ochiq tavsiya...
Qisqacha

O‘zbekiston milliy jamoasining JCH-2026dagi ishtiroki Rossiya futbol jamoatchiligida ham qizg‘in muhokama qilinmoqda. Sobiq futbolchi Vladislav Radimovning fikricha, jamoamizga eng avvalo xalqaro tajriba va ruhiy barqarorlik yetishmadi. Uning ta’kidlashicha, Fabio Kannavaro futbolchilarga ishonch bag‘ishlashi kerak edi, biroq bosim ostida o‘ynash tajribasi yo‘qligi o‘z ta’sirini o‘tkazdi. Ayniqsa, Yevropa chempionatlarida toblangan Kongo DR kabi raqiblar bilan solishtirganda, o‘yinchilarimizning mahorat darajasi pastroq ko‘rindi. Radimov kelajakda muvaffaqiyatga erishish uchun o‘zbekistonlik futbolchilar Yevropaning kuchli chempionatlarida muntazam to‘p surishi va raqobatbardosh muhitda o‘sishi shartligini alohida ta’kidlab o‘tdi.

O‘zbekiston milliy jamoasining JCH-2026dagi muvaffaqiyatsiz ishtiroki Rossiya futbol jamoatchiligida ham muhokama qilinmoqda. SSKA va «Zenit» klublarining sobiq futbolchisi Vladislav Radimov termamizning asosiy muammolari haqida fikr bildirdi.

Uning aytishicha, Fabio Kannavaroning asosiy vazifasi futbolchilarga ishonch berish bo‘lgan. Biroq jahon chempionati darajasida ilgari o‘ynamagan aksariyat futbolchilarda bosim va tajribasizlik yaqqol sezilgan.

«Futbolchilarda ishonch yetishmadi»

Radimovning fikricha, Kannavarodan qisqa vaqt ichida murakkab taktik tizim qurishdan ko‘ra, futbolchilarni ruhiy jihatdan tayyorlash talab qilingan.

«Menimcha, Fabio Kannavarodan asosiy talab futbolchilarga ishonch ulashish edi. Lekin bunday darajada hech qachon o‘ynamagan o‘yinchilarning ko‘pchiligida baribir ishonch yetishmadi», — dedi u.

Sobiq futbolchi Kannavaro nima uchun bu vazifani uddalay olmaganini aniq aytish qiyinligini ham tan oldi.

O‘zbekiston raqiblardan qaysi jihatda ortda qoldi?

Radimov O‘zbekistonning mahorat va xalqaro tajriba bo‘yicha guruhdagi raqiblaridan zaifroq ko‘ringanini ta’kidladi.

Uning fikricha, jamoa futbolchilari katta musobaqalarda qanday harakat qilish, bosimni yengish va hal qiluvchi vaziyatlarda to‘g‘ri qaror qabul qilish bo‘yicha hali ko‘p narsani o‘rganishi kerak.

«Mahorat darajasi va umumiy holatdan ko‘rinib turibdiki, O‘zbekiston raqiblardan zaifroq edi. Tajriba borasida hali juda ko‘p narsani o‘rganish talab etiladi».

Kongo DR bilan farq nimada edi?

Radimov O‘zbekiston va Kongo Demokratik Respublikasi terma jamoalari tarkibini o‘zaro taqqosladi.

Uning ta’kidlashicha, O‘zbekiston safida Yevropada to‘p suradigan ikki-uch nafar futbolchi bor. Kongo DR tarkibidagi deyarli barcha o‘yinchilar esa Fransiya va Yevropaning boshqa kuchli chempionatlarida harakat qiladi.

Bu futbolchilar:

  • yuqori sur’atdagi o‘yinlarga moslashgan;

  • kuchli raqobat muhitida toblangan;

  • katta bosim ostida o‘ynashga tayyor;

  • taktik va texnik jihatdan yetuk.

Shuning uchun ular jahon chempionati kabi musobaqalarda o‘zlarini ancha ishonchli his qiladi.

Afrika jamoalari endi faqat jismoniy kuchga tayanmaydi

Rossiyalik sobiq futbolchi Afrika futbolidagi o‘zgarishlarga ham e’tibor qaratdi.

Uning fikricha, avval afrikalik futbolchilar asosan jismoniy baquvvatligi bilan ajralib turgan bo‘lsa, hozir ular texnik va taktik jihatdan ham yuqori darajaga chiqqan.

Bu esa Kongo DR kabi termalarni har qanday raqib uchun xavfli jamoaga aylantirmoqda.

O‘zbekiston uchun ochiq tavsiya

Radimov milliy jamoamiz kelajakda kuchliroq bo‘lishi uchun asosiy yo‘lni ham ko‘rsatdi.

«O‘zbeklarga ochiq-oydin bir tavsiya bor: futbolchilar Yevropa klublariga ketib, o‘sha yerda o‘sishi va tajriba to‘plashi kerak», — dedi u.

Mutaxassisning fikricha, ko‘proq futbolchi Yevropaning raqobatbardosh chempionatlarida muntazam o‘ynasa, O‘zbekiston keyingi jahon chempionatiga ancha kuchli tarkib bilan boradi.

Kannavaroning shartnomasi qachon tugaydi?

Fabio Kannavaro 2025 yil 6 oktyabr kuni O‘zbekiston milliy jamoasi bosh murabbiyi etib tayinlangan.

Italiyalik mutaxassis bilan tuzilgan shartnoma 2026 yil 31 iyulga qadar amal qiladi.

Ma’lumot

Tafsilot

Tayinlangan sana

2025 yil 6 oktyabr

Shartnoma yakuni

2026 yil 31 iyul

Asosiy vazifa

JCH-2026da jamoani boshqarish

Turnir natijasi

Guruh bosqichida chiqib ketdi

Keyingi mundialgacha nimani o‘zgartirish kerak?

O‘zbekistonning ilk jahon chempionati kutilgan natijani bermadi. Ammo orttirilgan tajriba kelajak uchun muhim saboq bo‘lishi mumkin.

Radimovning fikricha, milliy jamoaning o‘sishi uchun futbolchilarni yuqori darajadagi chempionatlarga olib chiqish, xalqaro tajribani oshirish va psixologik tayyorgarlikni kuchaytirish zarur.

Sizningcha, o‘zbekistonlik futbolchilarning Yevropaga ko‘proq yo‘l olishi terma jamoa saviyasini keskin oshiradimi? Fikringizni izohlarda qoldiring va maqolani futbol muxlislariga yuboring.

O'zbekistonVladislav RadimovFabio KannavaroCSKAZenit
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nico Paz Como safida qoladi: Real Madrid yosh yulduz ustidan nazoratni saqlab qoldiNico Paz Como safida qoladi: Real Madrid yosh yulduz ustidan nazoratni saqlab qoldiBugun, 01:38Aston Villa Morgan Rogers uchun rekord darajadagi transfer narxini belgiladiAston Villa Morgan Rogers uchun rekord darajadagi transfer narxini belgiladiBugun, 01:15Germaniya — Paragvay: 1/8 final yo‘llanmasi uchun tarkiblar e’lon qilindiGermaniya — Paragvay: 1/8 final yo‘llanmasi uchun tarkiblar e’lon qilindiBugun, 01:04Germaniya va Paragvay o‘yinini saytimizda jonli kuzatib boringGermaniya va Paragvay o‘yinini saytimizda jonli kuzatib boringBugun, 01:01Didye Desham: Kylian Mbappe oʻzining maxsus missiyasini bajarishga kirishganDidye Desham: Kylian Mbappe oʻzining maxsus missiyasini bajarishga kirishganBugun, 00:55Germaniya va Paragvay o‘yini oldidan tarkiblar ma’lum bo‘ldiGermaniya va Paragvay o‘yini oldidan tarkiblar ma’lum bo‘ldiBugun, 00:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi