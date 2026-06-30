JCH-2026. Paragvay Germaniyani penaltilarda sensatsion tarzda mag‘lub etdi
JCH-2026 1/16 finalida katta sensatsiya qayd etildi. Paragvay milliy jamoasi Germaniyani penaltilar seriyasida mag‘lub etib, 1/8 final yo‘llanmasini qo‘lga kiritdi.
Dramatik bahsda VAR aralashuvi, bekor qilingan gol va darvozabon Orlando Xilning hal qiluvchi seyvlari uchrashuv taqdirini belgiladi.
Ensiso hisobni ochdi
Uchrashuvda birinchi gol 42-daqiqada kiritildi.
Paragvay hujumchisi Xulio Ensiso aniq zarba yo‘llab, jamoasini oldinga olib chiqdi. Germaniya birinchi bo‘limni 0:1 hisobida yakunladi.
Havers muvozanatni tikladi
Ikkinchi bo‘lim boshida Germaniya bosimni kuchaytirdi.
Kay Havers gol urib, hisobni tenglashtirdi — 1:1. Asosiy vaqtda boshqa gol kuzatilmadi va uchrashuv qo‘shimcha bo‘limlarga o‘tdi.
Germaniyaning goli VARdan keyin bekor qilindi
Qo‘shimcha vaqtning 102-daqiqasida Jonatan Ta Germaniyani oldinga olib chiqqan edi.
Biroq VAR vaziyatni qayta ko‘rib chiqdi. Valdemar Anton gol epizodida darvozabonga xalaqit bergani aniqlanib, gol bekor qilindi.
Germaniya quvonchi uzoqqa cho‘zilmadi — VAR qarori bahsni yana 1:1 hisobida davom ettirdi.
Qolgan daqiqalarda ham jamoalar g‘olibni aniqlay olmadi.
Orlando Xil qahramonga aylandi
Penaltilar seriyasida Paragvay darvozaboni Orlando Xil uchrashuvning asosiy qahramoni bo‘ldi.
U:
Kay Haversning zarbasini qaytardi;
Nik Voltemadening penaltisini ham bartaraf etdi.
Jonatan Ta esa o‘z zarbasida darvozani aniq nishonga ololmadi.
Paragvay 1/8 finalda
Penaltilar seriyasida Paragvay 4:3 hisobida g‘alaba qozondi.
JCH-2026. 1/16 final
Germaniya — Paragvay — 1:1
Penaltilar seriyasi — 3:4
Gollar: Ensiso, 42 — Havers.
Shu tariqa, Germaniya turnirni tark etdi, Paragvay esa Jahon chempionatining 1/8 finaliga yo‘l oldi.
Pley-offning yana bir katta sensatsiyasi
Germaniya tarkib va tajriba jihatidan favorit hisoblangan edi. Biroq Paragvay intizomli o‘yini, ruhiy barqarorligi va darvozabonning ishonchli harakatlari orqali kuchli raqibni turnirdan chiqardi.
Sizningcha, Paragvayning sensatsion yurishi qayergacha davom etadi? Fikringizni izohlarda qoldiring va maqolani futbol muxlislariga yuboring.
…