JCH-2026. Paragvay Germaniyani penaltilarda sensatsion tarzda mag‘lub etdi

·0·Sport
JCH-2026. Paragvay Germaniyani penaltilarda sensatsion tarzda mag‘lub etdi

JCH-2026 1/16 finalida katta sensatsiya qayd etildi. Paragvay milliy jamoasi Germaniyani penaltilar seriyasida mag‘lub etib, 1/8 final yo‘llanmasini qo‘lga kiritdi.

Dramatik bahsda VAR aralashuvi, bekor qilingan gol va darvozabon Orlando Xilning hal qiluvchi seyvlari uchrashuv taqdirini belgiladi.

Ensiso hisobni ochdi

Uchrashuvda birinchi gol 42-daqiqada kiritildi.

Paragvay hujumchisi Xulio Ensiso aniq zarba yo‘llab, jamoasini oldinga olib chiqdi. Germaniya birinchi bo‘limni 0:1 hisobida yakunladi.

Havers muvozanatni tikladi

Ikkinchi bo‘lim boshida Germaniya bosimni kuchaytirdi.

Kay Havers gol urib, hisobni tenglashtirdi — 1:1. Asosiy vaqtda boshqa gol kuzatilmadi va uchrashuv qo‘shimcha bo‘limlarga o‘tdi.

Germaniyaning goli VARdan keyin bekor qilindi

Qo‘shimcha vaqtning 102-daqiqasida Jonatan Ta Germaniyani oldinga olib chiqqan edi.

Biroq VAR vaziyatni qayta ko‘rib chiqdi. Valdemar Anton gol epizodida darvozabonga xalaqit bergani aniqlanib, gol bekor qilindi.

Germaniya quvonchi uzoqqa cho‘zilmadi — VAR qarori bahsni yana 1:1 hisobida davom ettirdi.

Qolgan daqiqalarda ham jamoalar g‘olibni aniqlay olmadi.

Orlando Xil qahramonga aylandi

Penaltilar seriyasida Paragvay darvozaboni Orlando Xil uchrashuvning asosiy qahramoni bo‘ldi.

U:

  • Kay Haversning zarbasini qaytardi;

  • Nik Voltemadening penaltisini ham bartaraf etdi.

Jonatan Ta esa o‘z zarbasida darvozani aniq nishonga ololmadi.

Paragvay 1/8 finalda

Penaltilar seriyasida Paragvay 4:3 hisobida g‘alaba qozondi.

JCH-2026. 1/16 final

Germaniya — Paragvay — 1:1
Penaltilar seriyasi — 3:4

Gollar: Ensiso, 42 — Havers.

Shu tariqa, Germaniya turnirni tark etdi, Paragvay esa Jahon chempionatining 1/8 finaliga yo‘l oldi.

Pley-offning yana bir katta sensatsiyasi

Germaniya tarkib va tajriba jihatidan favorit hisoblangan edi. Biroq Paragvay intizomli o‘yini, ruhiy barqarorligi va darvozabonning ishonchli harakatlari orqali kuchli raqibni turnirdan chiqardi.

Sizningcha, Paragvayning sensatsion yurishi qayergacha davom etadi? Fikringizni izohlarda qoldiring va maqolani futbol muxlislariga yuboring.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Arsenal va Bornmut oʻrtasida transfer mojarosi: Aleks Skott uchun kurash qizgʻinArsenal va Bornmut oʻrtasida transfer mojarosi: Aleks Skott uchun kurash qizgʻinBugun, 02:56Karlo Anchelotti nima uchun Neymarni Yaponiyaga qarshi oʻyinda maydonga tushirmadi?Karlo Anchelotti nima uchun Neymarni Yaponiyaga qarshi oʻyinda maydonga tushirmadi?Bugun, 02:37Nico Paz Como safida qoladi: Real Madrid yosh yulduz ustidan nazoratni saqlab qoldiNico Paz Como safida qoladi: Real Madrid yosh yulduz ustidan nazoratni saqlab qoldiBugun, 01:38Aston Villa Morgan Rogers uchun rekord darajadagi transfer narxini belgiladiAston Villa Morgan Rogers uchun rekord darajadagi transfer narxini belgiladiBugun, 01:15Germaniya — Paragvay: 1/8 final yo‘llanmasi uchun tarkiblar e’lon qilindiGermaniya — Paragvay: 1/8 final yo‘llanmasi uchun tarkiblar e’lon qilindiBugun, 01:04Germaniya va Paragvay o‘yinini saytimizda jonli kuzatib boringGermaniya va Paragvay o‘yinini saytimizda jonli kuzatib boringBugun, 01:01
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi