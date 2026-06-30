Karlo Anchelotti Yaponiya mag‘lub etilgan o‘yindan so‘ng nimalar dedi?
Braziliya milliy jamoasi JCH-2026 1/16 finalida Yaponiyani 2:1 hisobida mag‘lub etib, keyingi bosqichga yo‘l oldi. Uchrashuvdan so‘ng Karlo Anchelotti jamoasining ikkinchi bo‘limdagi reaksiyasi va taktik o‘zgarishlarini yuqori baholadi.
Italiyalik mutaxassisning fikricha, Braziliya ushbu musobaqadagi eng yaxshi o‘yinini aynan Yaponiyaga qarshi namoyish etdi.
«Muhimi, xatolarga qanday javob berish»
Anchelotti futbolda xatolar tabiiy ekanini, asosiy masala esa ulardan keyingi reaksiyada ekanini ta’kidladi.
«Futbolda xatolar bo‘ladi, ulardan qochib bo‘lmaydi. Muhimi, o‘sha xatolarga qanday munosabat bildirish. Ikkinchi bo‘limda aynan shuni ko‘rsatdik», — dedi u.
Bosh murabbiy jamoasining gol ura olishiga ishonganini ham qo‘shimcha qildi.
Birinchi bo‘limda nega qiyin bo‘ldi?
Anchelottining aytishicha, Yaponiya birinchi bo‘limda juda zich va ixcham himoyalangan.
Braziliya dastlab markaz orqali ustunlikka erishishga harakat qildi, ammo raqib bu hududlarni yopib qo‘ydi.
Shu sabab:
vaziyatlar yaratish qiyinlashdi;
markazda bo‘shliq topilmadi;
hujumlar kutilgan darajada tezlashmadi.
Tanaffusdan keyin taktika o‘zgardi
Braziliya tanaffusda o‘yin uslubini o‘zgartirdi.
Anchelotti jamoaga qanotlardan ko‘proq foydalanish va jarima maydoni ichida bosimni oshirish vazifasini berdi.
«Tanaffusdan keyin ko‘proq qanot orqali o‘ynashga va jarima maydonida bosimni oshirishga harakat qildik. Natijada o‘yinimiz ancha yaxshilandi», — dedi murabbiy.
Jamoa goldan keyin ham o‘zini yo‘qotmadi
Yaponiya hisobda oldinga chiqqach, Braziliya uchun vaziyat og‘irlashdi.
Biroq Anchelotti shogirdlari sarosimaga tushmadi va Marokashga qarshi birinchi bo‘limdagi kabi o‘z o‘yinini yo‘qotmadi.
Italiyalik mutaxassisning so‘zlariga ko‘ra, Martinellining g‘alaba golidan oldin ham u xotirjam bo‘lgan.
«Jamoa yaxshi o‘yinayotgandi. Shuning uchun gol kelishini kutardim», — dedi Anchelotti.
Hali ishlanishi kerak bo‘lgan jihatlar bor
G‘alabaga qaramay, Anchelotti jamoada kamchiliklar saqlanib qolayotganini tan oldi.
U quyidagi jihatlarni yaxshilash zarurligini aytdi:
burchak to‘plaridan foydalanish;
jamoaviy tuzilmani mustahkamlash;
hujumdagi harakatlarni tezlashtirish;
raqibning zich himoyasiga qarshi yechimlarni ko‘paytirish.
«Bu turnirdagi eng yaxshi o‘yinimiz bo‘ldi»
Anchelotti uchrashuv yakunida jamoasining umumiy harakatlaridan mamnun qoldi.
«Menimcha, bu musobaqadagi eng yaxshi o‘yinimizni namoyish etdik», — dedi Braziliya bosh murabbiyi.
2:1 hisobidagi irodali g‘alaba «pentakampeonlar»ni 1/8 finalga olib chiqdi. Endi asosiy savol — Braziliya bu o‘yin sur’atini keyingi bosqichda ham saqlab qola oladimi?
Sizningcha, Braziliya haqiqatan ham turnirdagi eng yaxshi o‘yinini ko‘rsatdimi? Fikringizni izohlarda qoldiring va maqolani futbol muxlislariga yuboring.
…