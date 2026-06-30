Karlo Anchelotti Yaponiya mag‘lub etilgan o‘yindan so‘ng nimalar dedi?

·25·Sport
Karlo Anchelotti Yaponiya mag‘lub etilgan o‘yindan so‘ng nimalar dedi?

Braziliya milliy jamoasi JCH-2026 1/16 finalida Yaponiyani 2:1 hisobida mag‘lub etib, keyingi bosqichga yo‘l oldi. Uchrashuvdan so‘ng Karlo Anchelotti jamoasining ikkinchi bo‘limdagi reaksiyasi va taktik o‘zgarishlarini yuqori baholadi.

Italiyalik mutaxassisning fikricha, Braziliya ushbu musobaqadagi eng yaxshi o‘yinini aynan Yaponiyaga qarshi namoyish etdi.

«Muhimi, xatolarga qanday javob berish»

Anchelotti futbolda xatolar tabiiy ekanini, asosiy masala esa ulardan keyingi reaksiyada ekanini ta’kidladi.

«Futbolda xatolar bo‘ladi, ulardan qochib bo‘lmaydi. Muhimi, o‘sha xatolarga qanday munosabat bildirish. Ikkinchi bo‘limda aynan shuni ko‘rsatdik», — dedi u.

Bosh murabbiy jamoasining gol ura olishiga ishonganini ham qo‘shimcha qildi.

Birinchi bo‘limda nega qiyin bo‘ldi?

Anchelottining aytishicha, Yaponiya birinchi bo‘limda juda zich va ixcham himoyalangan.

Braziliya dastlab markaz orqali ustunlikka erishishga harakat qildi, ammo raqib bu hududlarni yopib qo‘ydi.

Shu sabab:

  • vaziyatlar yaratish qiyinlashdi;

  • markazda bo‘shliq topilmadi;

  • hujumlar kutilgan darajada tezlashmadi.

Tanaffusdan keyin taktika o‘zgardi

Braziliya tanaffusda o‘yin uslubini o‘zgartirdi.

Anchelotti jamoaga qanotlardan ko‘proq foydalanish va jarima maydoni ichida bosimni oshirish vazifasini berdi.

«Tanaffusdan keyin ko‘proq qanot orqali o‘ynashga va jarima maydonida bosimni oshirishga harakat qildik. Natijada o‘yinimiz ancha yaxshilandi», — dedi murabbiy.

Jamoa goldan keyin ham o‘zini yo‘qotmadi

Yaponiya hisobda oldinga chiqqach, Braziliya uchun vaziyat og‘irlashdi.

Biroq Anchelotti shogirdlari sarosimaga tushmadi va Marokashga qarshi birinchi bo‘limdagi kabi o‘z o‘yinini yo‘qotmadi.

Italiyalik mutaxassisning so‘zlariga ko‘ra, Martinellining g‘alaba golidan oldin ham u xotirjam bo‘lgan.

«Jamoa yaxshi o‘yinayotgandi. Shuning uchun gol kelishini kutardim», — dedi Anchelotti.

Hali ishlanishi kerak bo‘lgan jihatlar bor

G‘alabaga qaramay, Anchelotti jamoada kamchiliklar saqlanib qolayotganini tan oldi.

U quyidagi jihatlarni yaxshilash zarurligini aytdi:

  • burchak to‘plaridan foydalanish;

  • jamoaviy tuzilmani mustahkamlash;

  • hujumdagi harakatlarni tezlashtirish;

  • raqibning zich himoyasiga qarshi yechimlarni ko‘paytirish.

«Bu turnirdagi eng yaxshi o‘yinimiz bo‘ldi»

Anchelotti uchrashuv yakunida jamoasining umumiy harakatlaridan mamnun qoldi.

«Menimcha, bu musobaqadagi eng yaxshi o‘yinimizni namoyish etdik», — dedi Braziliya bosh murabbiyi.

2:1 hisobidagi irodali g‘alaba «pentakampeonlar»ni 1/8 finalga olib chiqdi. Endi asosiy savol — Braziliya bu o‘yin sur’atini keyingi bosqichda ham saqlab qola oladimi?

Sizningcha, Braziliya haqiqatan ham turnirdagi eng yaxshi o‘yinini ko‘rsatdimi? Fikringizni izohlarda qoldiring va maqolani futbol muxlislariga yuboring.

BraziliyaYaponiyaKarlo AncelottiMartinelli
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rasman Levandovski MLSga ko‘chib o‘tdi: «Chikago Fayr»da yangi davrRasman Levandovski MLSga ko‘chib o‘tdi: «Chikago Fayr»da yangi davrBugun, 05:51JCH-2026. 1/16 final. Braziliya - Yaponiya 2:1 (gollarni tomosha qiling)JCH-2026. 1/16 final. Braziliya - Yaponiya 2:1 (gollarni tomosha qiling)Bugun, 05:40Braziliyani 1/8 finalga olib chiqqan gol muallifi Martinellining iqroriBraziliyani 1/8 finalga olib chiqqan gol muallifi Martinellining iqroriBugun, 05:30JCH-2026 1/16 finalida Braziliya qahramoni kutilmagan futbolchi bo‘ldiJCH-2026 1/16 finalida Braziliya qahramoni kutilmagan futbolchi bo‘ldiBugun, 05:18Yaponiya bosh murabbiyi Braziliyaga mag‘lub bo‘lgach "kutilmagan gap"ni aytdiYaponiya bosh murabbiyi Braziliyaga mag‘lub bo‘lgach "kutilmagan gap"ni aytdiBugun, 05:13Anchelotti Neymar nega Yaponiyaga qarshi o‘ynamaganini tushuntirdiAnchelotti Neymar nega Yaponiyaga qarshi o‘ynamaganini tushuntirdiBugun, 04:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi