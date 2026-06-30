Anchelotti Neymar nega Yaponiyaga qarshi o‘ynamaganini tushuntirdi
Braziliya milliy jamoasining Yaponiyaga qarshi JCH-2026 1/16 final bahsida Neymarning maydonga tushmagani muxlislar orasida ko‘p savollarga sabab bo‘ldi.
Uchrashuvdan so‘ng bosh murabbiy Karlo Anchelotti bu qarorning sababini ochiqlab, Neymarni ehtimoliy qo‘shimcha bo‘limlar uchun asraganini ma’lum qildi.
Neymar 60-65-daqiqalarda tushishi mumkin edi
Anchelotti o‘yin davomida Neymar bilan gaplashganini va uni ikkinchi bo‘lim o‘rtalarida maydonga tushirish rejasi bo‘lganini aytdi.
«Biz Neymarni ehtimoliy qo‘shimcha bo‘limlar uchun asrayotgan edik. U 60 yoki 65-daqiqalarda maydonga tushishi mumkin edi», — dedi mutaxassis.
Ammo o‘yindagi vaziyat o‘zgargach, murabbiy rejani almashtirgan.
Hisob tenglashgach, taktika o‘zgartirilmadi
Anchelottining so‘zlariga ko‘ra, Braziliya hisobni tenglashtirgandan keyin jamoa o‘yinni nazorat qila boshlagan.
Shu sabab murabbiy taktik tuzilishga aralashmaslik va maydondagi muvozanatni saqlab qolishga qaror qilgan.
«Biz hisobni tenglashtirdik va jamoa o‘yinni nazorat qilayotgani uchun taktik tuzilishni o‘zgartirmaslikka qaror qildim», — dedi Anchelotti.
Zaxirada ham kuchli futbolchilar bor
Italiyalik mutaxassis Braziliyaning tarkibida raqobat juda yuqori ekanini alohida ta’kidladi.
Uning fikricha, jamoaning katta ustunligi shundaki, nafaqat asosiy tarkibda, balki zaxira o‘rindig‘ida ham yuqori saviyali futbolchilar bor.
«Maydonda ham, zaxira o‘rindig‘ida ham bizda yetarlicha kuchli futbolchilar bor. Har bir futbolchining yuqori darajada ekanini qadrlashimiz kerak», — dedi u.
Yaponiya oson raqib bo‘lmagan
Anchelotti Yaponiya terma jamoasini ham yuqori baholadi.
U osiyoliklarni yaxshi tashkil etilgan, intizomli va raqib uchun juda noqulay jamoa deb atadi.
«Bu juda mas’uliyatli o‘yin edi. Yaponiya yaxshi tashkil etilgan va juda noqulay raqib», — dedi Braziliya ustozi.
Qaror to‘g‘ri bo‘lganmi?
Neymar kabi katta tajribaga ega futbolchining zaxirada qolishi tabiiy ravishda muhokamalarni kuchaytirdi.
Bir tomondan, Anchelotti ehtimoliy qo‘shimcha vaqtni o‘ylagan. Ikkinchi tomondan esa, Braziliya o‘yinni nazorat qilayotgani uchun mavjud tarkibni o‘zgartirishni xatarli deb bilgan.
Sizningcha, Neymarni maydonga tushirish kerakmidi yoki Anchelotti to‘g‘ri qaror qabul qildimi? Fikringizni izohlarda qoldiring va maqolani futbol muxlislariga yuboring.
…