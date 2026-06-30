Anchelotti Neymar nega Yaponiyaga qarshi o‘ynamaganini tushuntirdi

·0·Sport
Anchelotti Neymar nega Yaponiyaga qarshi o‘ynamaganini tushuntirdi

Braziliya milliy jamoasining Yaponiyaga qarshi JCH-2026 1/16 final bahsida Neymarning maydonga tushmagani muxlislar orasida ko‘p savollarga sabab bo‘ldi.

Uchrashuvdan so‘ng bosh murabbiy Karlo Anchelotti bu qarorning sababini ochiqlab, Neymarni ehtimoliy qo‘shimcha bo‘limlar uchun asraganini ma’lum qildi.

Neymar 60-65-daqiqalarda tushishi mumkin edi

Anchelotti o‘yin davomida Neymar bilan gaplashganini va uni ikkinchi bo‘lim o‘rtalarida maydonga tushirish rejasi bo‘lganini aytdi.

«Biz Neymarni ehtimoliy qo‘shimcha bo‘limlar uchun asrayotgan edik. U 60 yoki 65-daqiqalarda maydonga tushishi mumkin edi», — dedi mutaxassis.

Ammo o‘yindagi vaziyat o‘zgargach, murabbiy rejani almashtirgan.

Hisob tenglashgach, taktika o‘zgartirilmadi

Anchelottining so‘zlariga ko‘ra, Braziliya hisobni tenglashtirgandan keyin jamoa o‘yinni nazorat qila boshlagan.

Shu sabab murabbiy taktik tuzilishga aralashmaslik va maydondagi muvozanatni saqlab qolishga qaror qilgan.

«Biz hisobni tenglashtirdik va jamoa o‘yinni nazorat qilayotgani uchun taktik tuzilishni o‘zgartirmaslikka qaror qildim», — dedi Anchelotti.

Zaxirada ham kuchli futbolchilar bor

Italiyalik mutaxassis Braziliyaning tarkibida raqobat juda yuqori ekanini alohida ta’kidladi.

Uning fikricha, jamoaning katta ustunligi shundaki, nafaqat asosiy tarkibda, balki zaxira o‘rindig‘ida ham yuqori saviyali futbolchilar bor.

«Maydonda ham, zaxira o‘rindig‘ida ham bizda yetarlicha kuchli futbolchilar bor. Har bir futbolchining yuqori darajada ekanini qadrlashimiz kerak», — dedi u.

Yaponiya oson raqib bo‘lmagan

Anchelotti Yaponiya terma jamoasini ham yuqori baholadi.

U osiyoliklarni yaxshi tashkil etilgan, intizomli va raqib uchun juda noqulay jamoa deb atadi.

«Bu juda mas’uliyatli o‘yin edi. Yaponiya yaxshi tashkil etilgan va juda noqulay raqib», — dedi Braziliya ustozi.

Qaror to‘g‘ri bo‘lganmi?

Neymar kabi katta tajribaga ega futbolchining zaxirada qolishi tabiiy ravishda muhokamalarni kuchaytirdi.

Bir tomondan, Anchelotti ehtimoliy qo‘shimcha vaqtni o‘ylagan. Ikkinchi tomondan esa, Braziliya o‘yinni nazorat qilayotgani uchun mavjud tarkibni o‘zgartirishni xatarli deb bilgan.

Sizningcha, Neymarni maydonga tushirish kerakmidi yoki Anchelotti to‘g‘ri qaror qabul qildimi? Fikringizni izohlarda qoldiring va maqolani futbol muxlislariga yuboring.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

JCH-2026. Paragvay Germaniyani penaltilarda sensatsion tarzda mag‘lub etdiJCH-2026. Paragvay Germaniyani penaltilarda sensatsion tarzda mag‘lub etdiBugun, 04:43Arsenal va Bornmut oʻrtasida transfer mojarosi: Aleks Skott uchun kurash qizgʻinArsenal va Bornmut oʻrtasida transfer mojarosi: Aleks Skott uchun kurash qizgʻinBugun, 02:56Karlo Anchelotti nima uchun Neymarni Yaponiyaga qarshi oʻyinda maydonga tushirmadi?Karlo Anchelotti nima uchun Neymarni Yaponiyaga qarshi oʻyinda maydonga tushirmadi?Bugun, 02:37Nico Paz Como safida qoladi: Real Madrid yosh yulduz ustidan nazoratni saqlab qoldiNico Paz Como safida qoladi: Real Madrid yosh yulduz ustidan nazoratni saqlab qoldiBugun, 01:38Aston Villa Morgan Rogers uchun rekord darajadagi transfer narxini belgiladiAston Villa Morgan Rogers uchun rekord darajadagi transfer narxini belgiladiBugun, 01:15Germaniya — Paragvay: 1/8 final yo‘llanmasi uchun tarkiblar e’lon qilindiGermaniya — Paragvay: 1/8 final yo‘llanmasi uchun tarkiblar e’lon qilindiBugun, 01:04
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi