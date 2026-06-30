Kazemiro Braziliyaning chempionlikka yetaklovchi kuchini aytdi...
Braziliya milliy jamoasi JCH-2026 1/16 finalida Yaponiyani 2:1 hisobida mag‘lub etib, keyingi bosqichga yo‘l oldi. Uchrashuvdan so‘ng Kazemiro jamoaning asosiy ustunligi nimada ekanini ochiqladi.
34 yoshli yarimhimoyachining fikricha, Braziliyaning eng katta kuchi alohida futbolchilarda emas, balki butun jamoaning ruhiy tayyorgarligi va oxirigacha kurashish qobiliyatida.
«Eng katta kuchimiz — ruhiy tayyorgarlik»
Yaponiyaga qarshi bahsda Braziliya hisobda ortda qolgan bo‘lsa-da, bosimni pasaytirmadi va vaziyatni o‘z foydasiga o‘zgartira oldi.
«Jamoamizning eng katta kuchi — ruhiy tayyorgarligi. Hujumkor futbol o‘ynab, raqibga bosim o‘tkazishda davom etdik», — dedi Kazemiro.
Uning ta’kidlashicha, jamoa qiyin vaziyatda ham xotirjamlikni saqlab, o‘z o‘yin rejasidan voz kechmagan.
Zaxiradan tushganlar o‘yinni o‘zgartirdi
Kazemiro jahon chempionati kabi uzoq va murakkab musobaqada faqat asosiy tarkib futbolchilariga tayanib bo‘lmasligini qayd etdi.
U zaxiradan maydonga tushgan o‘yinchilarni alohida maqtadi:
Endrik o‘yinga yaxshi qo‘shildi;
Martinelli hal qiluvchi golni urdi;
Rayan Rafinyaning o‘rnini munosib to‘ldirdi.
«Jahon chempionatida zaxiradan maydonga tushadigan futbolchilarni qadrlash juda muhim», — dedi yarimhimoyachi.
Martinellining goli g‘alabani ta’minladi
Yaponiyaga qarshi uchrashuvda Kazemiro 56-daqiqada hisobni tenglashtirgan edi.
Bahsning hal qiluvchi golini esa 95-daqiqada Gabriel Martinelli kiritdi. Shu tariqa, Braziliya irodali g‘alaba qozonib, 1/8 finalga yo‘l oldi.
Ko‘rsatkich
Natija
Uchrashuv
Braziliya — Yaponiya
Hisob
2:1
Tenglashtiruvchi gol
Kazemiro
G‘alaba goli
Martinelli
Natija
Braziliya 1/8 finalda
«Bu tarkib jahon chempioni bo‘la oladi»
Kazemiro Braziliyaning chempionlik imkoniyatlariga ham yuqori baho berdi.
Uning fikricha, jamoada kuchli asosiy tarkib bilan birga, o‘yinni o‘zgartira oladigan zaxira futbolchilari ham bor.
«Bu — jamoaning ruhiy tayyorgarligi. Bu tarkib jahon chempionligini qo‘lga kiritishga qodir», — dedi Kazemiro FIFA rasmiy saytiga.
Braziliyaning chempionlik imkoniyati qanchalik yuqori?
Yaponiyaga qarshi irodali g‘alaba Braziliyaning qiyin vaziyatdan chiqish qobiliyatini ko‘rsatdi.
Biroq keyingi bosqichlarda raqiblar yanada kuchayadi. Chempionlik uchun jamoaga nafaqat mahorat, balki aynan Kazemiro ta’kidlagan ruhiy barqarorlik ham kerak bo‘ladi.
Sizningcha, Braziliyaning hozirgi tarkibi JCH-2026da chempion bo‘lishga qodirmi? Fikringizni izohlarda qoldiring va maqolani futbol muxlislariga yuboring.
…