Kazemiro Braziliyaning chempionlikka yetaklovchi kuchini aytdi...

·48·Sport
Kazemiro Braziliyaning chempionlikka yetaklovchi kuchini aytdi...

Braziliya milliy jamoasi JCH-2026 1/16 finalida Yaponiyani 2:1 hisobida mag‘lub etib, keyingi bosqichga yo‘l oldi. Uchrashuvdan so‘ng Kazemiro jamoaning asosiy ustunligi nimada ekanini ochiqladi.

34 yoshli yarimhimoyachining fikricha, Braziliyaning eng katta kuchi alohida futbolchilarda emas, balki butun jamoaning ruhiy tayyorgarligi va oxirigacha kurashish qobiliyatida.

«Eng katta kuchimiz — ruhiy tayyorgarlik»

Yaponiyaga qarshi bahsda Braziliya hisobda ortda qolgan bo‘lsa-da, bosimni pasaytirmadi va vaziyatni o‘z foydasiga o‘zgartira oldi.

«Jamoamizning eng katta kuchi — ruhiy tayyorgarligi. Hujumkor futbol o‘ynab, raqibga bosim o‘tkazishda davom etdik», — dedi Kazemiro.

Uning ta’kidlashicha, jamoa qiyin vaziyatda ham xotirjamlikni saqlab, o‘z o‘yin rejasidan voz kechmagan.

Zaxiradan tushganlar o‘yinni o‘zgartirdi

Kazemiro jahon chempionati kabi uzoq va murakkab musobaqada faqat asosiy tarkib futbolchilariga tayanib bo‘lmasligini qayd etdi.

U zaxiradan maydonga tushgan o‘yinchilarni alohida maqtadi:

  • Endrik o‘yinga yaxshi qo‘shildi;

  • Martinelli hal qiluvchi golni urdi;

  • Rayan Rafinyaning o‘rnini munosib to‘ldirdi.

«Jahon chempionatida zaxiradan maydonga tushadigan futbolchilarni qadrlash juda muhim», — dedi yarimhimoyachi.

Martinellining goli g‘alabani ta’minladi

Yaponiyaga qarshi uchrashuvda Kazemiro 56-daqiqada hisobni tenglashtirgan edi.

Bahsning hal qiluvchi golini esa 95-daqiqada Gabriel Martinelli kiritdi. Shu tariqa, Braziliya irodali g‘alaba qozonib, 1/8 finalga yo‘l oldi.

Ko‘rsatkich

Natija

Uchrashuv

Braziliya — Yaponiya

Hisob

2:1

Tenglashtiruvchi gol

Kazemiro

G‘alaba goli

Martinelli

Natija

Braziliya 1/8 finalda

«Bu tarkib jahon chempioni bo‘la oladi»

Kazemiro Braziliyaning chempionlik imkoniyatlariga ham yuqori baho berdi.

Uning fikricha, jamoada kuchli asosiy tarkib bilan birga, o‘yinni o‘zgartira oladigan zaxira futbolchilari ham bor.

«Bu — jamoaning ruhiy tayyorgarligi. Bu tarkib jahon chempionligini qo‘lga kiritishga qodir», — dedi Kazemiro FIFA rasmiy saytiga.

Braziliyaning chempionlik imkoniyati qanchalik yuqori?

Yaponiyaga qarshi irodali g‘alaba Braziliyaning qiyin vaziyatdan chiqish qobiliyatini ko‘rsatdi.

Biroq keyingi bosqichlarda raqiblar yanada kuchayadi. Chempionlik uchun jamoaga nafaqat mahorat, balki aynan Kazemiro ta’kidlagan ruhiy barqarorlik ham kerak bo‘ladi.

Sizningcha, Braziliyaning hozirgi tarkibi JCH-2026da chempion bo‘lishga qodirmi? Fikringizni izohlarda qoldiring va maqolani futbol muxlislariga yuboring.

BraziliyaCasemiroYaponiyaMartinelliEndrick
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekiston futbolchilariga rossiyalik sobiq futbolchidan ochiq tavsiya...O‘zbekiston futbolchilariga rossiyalik sobiq futbolchidan ochiq tavsiya...Bugun, 06:30Germaniyani ketma-ket uchinchi mundialda ham og‘ir taqdir kutdiGermaniyani ketma-ket uchinchi mundialda ham og‘ir taqdir kutdiBugun, 06:25Rasman Levandovski MLSga ko‘chib o‘tdi: «Chikago Fayr»da yangi davrRasman Levandovski MLSga ko‘chib o‘tdi: «Chikago Fayr»da yangi davrBugun, 05:51Karlo Anchelotti Yaponiya mag‘lub etilgan o‘yindan so‘ng nimalar dedi?Karlo Anchelotti Yaponiya mag‘lub etilgan o‘yindan so‘ng nimalar dedi?Bugun, 05:48JCH-2026. 1/16 final. Braziliya - Yaponiya 2:1 (gollarni tomosha qiling)JCH-2026. 1/16 final. Braziliya - Yaponiya 2:1 (gollarni tomosha qiling)Bugun, 05:40Braziliyani 1/8 finalga olib chiqqan gol muallifi Martinellining iqroriBraziliyani 1/8 finalga olib chiqqan gol muallifi Martinellining iqroriBugun, 05:30
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi