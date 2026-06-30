JLR Xitoy bozorida qanday qilib BMW va Porsche kabi gigantlardan oʻzib ketmoqda

·25·Avto
JLR Xitoy bozorida qanday qilib BMW va Porsche kabi gigantlardan oʻzib ketmoqda

Xitoy avtomobil bozori hozirda Yevropa premium brendlari uchun haqiqiy sinov maydoniga aylandi. Soʻnggi oylarda BMW va Porsche kabi nufuzli ishlab chiqaruvchilar ushbu mintaqada savdo hajmining keskin pasayishiga duch kelayotgan bir paytda, Britaniyaning JLR (Jaguar Land Rover) kompaniyasi kutilmagan ijobiy natijalarni koʻrsatmoqda. Iyun oyida oʻtkazilgan investorlar kunida kompaniya rahbariyati Xitoydagi kelajak borasida oʻta optimistik prognozlarni eʼlon qildi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

JLR kompaniyasining bu muvaffaqiyati koʻpchilik tahlilchilar uchun kutilmagan hol boʻldi, chunki brend oʻtgan yillar davomida dunyodagi eng yirik avtomobil bozorida bir qator jiddiy muammolarga duch kelgan edi. Biroq, ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, kompaniya oʻz strategiyasini tubdan oʻzgartirib, raqobatchilari xatolaridan toʻgʻri xulosa chiqara olgan. Hozirda JLR nafaqat oʻz pozitsiyasini saqlab qolmoqda, balki oʻsish surʼatlarini tezlashtirishni rejalashtirmoqda.

Strategik yondashuv va mahalliylashtirish

Raqobatchilardan farqli oʻlaroq, JLR Xitoy isteʼmolchilarining oʻzgaruvchan didiga moslashishda ancha mosuvchanlik koʻrsatdi. BMW va boshqa nemis brendlari oʻzlarining anʼanaviy ichki yonuv dvigatelli modellariga tayanib qolgan bir paytda, Britaniya brendi hashamat va texnologiyani uygʻunlashtirgan yangi formatdagi avtomobillarni taklif etmoqda. Bu, ayniqsa, yuqori daromadli xaridorlar qatlami orasida Range Rover va Defender modellariga boʻlgan talabni oshirdi.

Kompaniya Xitoydagi hamkorlari bilan aloqalarni mustahkamlab, ishlab chiqarish jarayonlarini samarali tashkil etdi. Bu esa logistika xarajatlarini kamaytirish va narxlar siyosatida ustunlikka ega boʻlish imkonini berdi. JLR rahbariyati investorlar bilan uchrashuvda taʼkidlashicha, brendning oʻziga xos "Modern Luxury" (Zamonaviy hashamat) falsafasi Xitoy bozoridagi yangi avlod boylari uchun juda jozibali koʻrinmoqda.

Raqobatchilarning inqirozi va JLR imkoniyatlari

Porsche va BMW kabi brendlarning Xitoydagi muammolari asosan mahalliy elektromobil ishlab chiqaruvchilarning kuchayishi va isteʼmol talabining oʻzgarishi bilan bogʻliq. JLR esa oʻzining yoʻltanlamaslari bilan alohida nishani egallagan boʻlib, bu segmentda raqobat nisbatan kamroq. Kompaniya oʻz eʼtiborini ommaviy savdoga emas, balki yuqori marjali premium modellarga qaratgani oʻz mevasini bermoqda.

Kelgusida JLR Xitoyda elektromobillar qatorini kengaytirishni maqsad qilgan. Bu strategiya brendga nafaqat hozirgi oʻsishni saqlab qolish, balki kelajakda bozordagi ulushini yanada mustahkamlash imkonini beradi. Ekspertlarning fikricha, agar JLR hozirgi surʼatni saqlab qolsa, u Yevropa avtosanoatining Xitoydagi eng muvaffaqiyatli vakiliga aylanishi hech gap emas.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, JLR tajribasi global brendlar uchun oʻrnak boʻla oladi: hatto eng murakkab inqirozlardan keyin ham, toʻgʻri strategiya va bozor talabini his qilish orqali yetakchilikka qaytish mumkin. Oʻzbekiston bozori uchun ham ushbu brendning premium modellari kirib kelayotganini hisobga olsak, global muvaffaqiyat mahalliy savdolarga ham ijobiy taʼsir koʻrsatishi tayin.

JLRRange RoverAvtomobilXitoyBMW
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jeep Yevropa bozori uchun uchta yangi yoʻltanlamas, jumladan Xitoy bilan hamkorlikdagi modelni taqdim etadiJeep Yevropa bozori uchun uchta yangi yoʻltanlamas, jumladan Xitoy bilan hamkorlikdagi modelni taqdim etadiKecha, 23:58Porsche yangi 520 ot kuchi va 375 ming dollarlik poyga avtomobili yaratdiPorsche yangi 520 ot kuchi va 375 ming dollarlik poyga avtomobili yaratdiKecha, 20:00Yangi avlod BMW X5 butunlay oʻzgacha dizaynda taqdim etiladi: ilk suratlar eʼlon qilindiYangi avlod BMW X5 butunlay oʻzgacha dizaynda taqdim etiladi: ilk suratlar eʼlon qilindiKecha, 16:51Volkswagen avtomobillari logotiplari oʻgʻrilar nishonida: Muammo oʻn yildirki yechilmayaptiVolkswagen avtomobillari logotiplari oʻgʻrilar nishonida: Muammo oʻn yildirki yechilmayaptiKecha, 15:53O‘zbekistonda avtomobillar soni 4,9 milliondan oshdiO‘zbekistonda avtomobillar soni 4,9 milliondan oshdiKecha, 14:44Tesla oʻlim bilan bogʻliq YTH boʻyicha sud daʼvosini hal qildi: FSD tizimi nazorat ostidaTesla oʻlim bilan bogʻliq YTH boʻyicha sud daʼvosini hal qildi: FSD tizimi nazorat ostidaKecha, 11:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Kia Seltos 2027 taqdim etildi: 190 ot kuchi va 8 pogʻonali avtomat uzatmalar qutisi
Kia Seltos 2027 taqdim etildi: 190 ot kuchi va 8 pogʻonali avtomat uzatmalar qutisi
Yangi dvigatelli va ruxlangan kuzovli Lada Niva Legend ishlab chiqariladi
Yangi dvigatelli va ruxlangan kuzovli Lada Niva Legend ishlab chiqariladi
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik