JLR Xitoy bozorida qanday qilib BMW va Porsche kabi gigantlardan oʻzib ketmoqda
Xitoy avtomobil bozori hozirda Yevropa premium brendlari uchun haqiqiy sinov maydoniga aylandi. Soʻnggi oylarda BMW va Porsche kabi nufuzli ishlab chiqaruvchilar ushbu mintaqada savdo hajmining keskin pasayishiga duch kelayotgan bir paytda, Britaniyaning JLR (Jaguar Land Rover) kompaniyasi kutilmagan ijobiy natijalarni koʻrsatmoqda. Iyun oyida oʻtkazilgan investorlar kunida kompaniya rahbariyati Xitoydagi kelajak borasida oʻta optimistik prognozlarni eʼlon qildi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
JLR kompaniyasining bu muvaffaqiyati koʻpchilik tahlilchilar uchun kutilmagan hol boʻldi, chunki brend oʻtgan yillar davomida dunyodagi eng yirik avtomobil bozorida bir qator jiddiy muammolarga duch kelgan edi. Biroq, ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, kompaniya oʻz strategiyasini tubdan oʻzgartirib, raqobatchilari xatolaridan toʻgʻri xulosa chiqara olgan. Hozirda JLR nafaqat oʻz pozitsiyasini saqlab qolmoqda, balki oʻsish surʼatlarini tezlashtirishni rejalashtirmoqda.
Strategik yondashuv va mahalliylashtirishRaqobatchilardan farqli oʻlaroq, JLR Xitoy isteʼmolchilarining oʻzgaruvchan didiga moslashishda ancha mosuvchanlik koʻrsatdi. BMW va boshqa nemis brendlari oʻzlarining anʼanaviy ichki yonuv dvigatelli modellariga tayanib qolgan bir paytda, Britaniya brendi hashamat va texnologiyani uygʻunlashtirgan yangi formatdagi avtomobillarni taklif etmoqda. Bu, ayniqsa, yuqori daromadli xaridorlar qatlami orasida Range Rover va Defender modellariga boʻlgan talabni oshirdi.
Kompaniya Xitoydagi hamkorlari bilan aloqalarni mustahkamlab, ishlab chiqarish jarayonlarini samarali tashkil etdi. Bu esa logistika xarajatlarini kamaytirish va narxlar siyosatida ustunlikka ega boʻlish imkonini berdi. JLR rahbariyati investorlar bilan uchrashuvda taʼkidlashicha, brendning oʻziga xos "Modern Luxury" (Zamonaviy hashamat) falsafasi Xitoy bozoridagi yangi avlod boylari uchun juda jozibali koʻrinmoqda.
Raqobatchilarning inqirozi va JLR imkoniyatlariPorsche va BMW kabi brendlarning Xitoydagi muammolari asosan mahalliy elektromobil ishlab chiqaruvchilarning kuchayishi va isteʼmol talabining oʻzgarishi bilan bogʻliq. JLR esa oʻzining yoʻltanlamaslari bilan alohida nishani egallagan boʻlib, bu segmentda raqobat nisbatan kamroq. Kompaniya oʻz eʼtiborini ommaviy savdoga emas, balki yuqori marjali premium modellarga qaratgani oʻz mevasini bermoqda.
Kelgusida JLR Xitoyda elektromobillar qatorini kengaytirishni maqsad qilgan. Bu strategiya brendga nafaqat hozirgi oʻsishni saqlab qolish, balki kelajakda bozordagi ulushini yanada mustahkamlash imkonini beradi. Ekspertlarning fikricha, agar JLR hozirgi surʼatni saqlab qolsa, u Yevropa avtosanoatining Xitoydagi eng muvaffaqiyatli vakiliga aylanishi hech gap emas.
Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, JLR tajribasi global brendlar uchun oʻrnak boʻla oladi: hatto eng murakkab inqirozlardan keyin ham, toʻgʻri strategiya va bozor talabini his qilish orqali yetakchilikka qaytish mumkin. Oʻzbekiston bozori uchun ham ushbu brendning premium modellari kirib kelayotganini hisobga olsak, global muvaffaqiyat mahalliy savdolarga ham ijobiy taʼsir koʻrsatishi tayin.
…