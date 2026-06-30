Tottenxem transfer bozorida Manchester Yunaytedni ortda qoldirib, rekord oʻrnatdi

·0·Sport
Tottenxem transfer bozorida Manchester Yunaytedni ortda qoldirib, rekord oʻrnatdi

Londonning Tottenxem klubi transfer bozorida shov-shuvli yurishni amalga oshirdi. Shimoliy londonliklar Vest Xem Yunayted yarim himoyachisi Mateus Fernandesni oʻz safiga qoʻshib olish borasida kelishuvga erishdilar. Ushbu transfer Angliya Premer-ligasining joriy mavsumdagi eng yirik bitimlaridan biriga aylanishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Sky Sports nashri tarqatgan maʼlumotga koʻra, Tottenxem 21 yoshli portugaliyalik iqtidor uchun 85 million funt sterling (taxminan 113 million dollar) toʻlashga rozi boʻlgan. Bu summa klub tarixidagi eng qimmat transfer sifatida qayd etiladi. Shu paytgacha rekord 2024-yil avgustida Bornmutdan 65 million funt evaziga sotib olingan Dominik Solankega tegishli edi.

Manchester Yunayted uchun kutilmagan zarba

Mateus Fernandes uchun kurashda Manchester Yunayted uzoq vaqt davomida asosiy daʼvogar boʻlib turgandi. Jamoa bosh murabbiyi Maykl Kerrik futbolchini tarkibni tark etgan faxriy Kazemiro oʻrniga munosib nomzod deb hisoblagan. Biroq, Manchester klubi rahbariyati Vest Xem qoʻygan yuqori narxni toʻlashda ikkilanishi oqibatida tashabbusni Tottenxemga boy berib qoʻydi.

Old Trafford rasmiylari futbolchining transferi boʻyicha may oyidan beri muzokaralar olib borishganiga qaramay, "narxlar urushi"ga kirishishni istashmadi. Shuningdek, manbalarning taʼkidlashicha, Manchester Yunayted rahbariyatida futbolchining klub loyihasiga toʻliq sodiqligi borasida maʼlum shubhalar paydo boʻlgan.

Roberto De Zerbi loyihasining yangi qahramoni

Tottenxem bosh murabbiyi Roberto De Zerbi ushbu transfer orqali jamoa markazini sezilarli darajada kuchaytirishni maqsad qilgan. Fernandes oʻtgan mavsumda Premer-liganing eng mehnatkash yarim himoyachilaridan biri sifatida oʻzini koʻrsatdi. Statistik maʼlumotlarga koʻra, u maydonda bosib oʻtilgan masofa boʻyicha chempionatning eng yaxshi 10 nafar oʻyinchisi qatoridan joy olgan.

Futbolchi bilan Sautgempton akademiyasida birga ishlagan mutaxassis Saymon Rusk uning jismoniy holati va kurashuvchanlik xususiyatlarini yuqori baholadi. Uning fikricha, Fernandesning toʻp uchun kurashlardagi agressivligi va chidamliligi uni zamonaviy futboldagi eng universal oʻyinchilardan biriga aylantiradi.

Yaqin soatlarda Mateus Fernandes Tottenxem qarorgohida tibbiy koʻrikdan oʻtishi va rasmiy shartnomaga imzo chekishi kutilmoqda. Ushbu transfer London klubining chempionlik poygasida va Yevropa maydonlarida jiddiy maqsadlarni koʻzlayotganidan dalolat beradi.

TottenxemManchester YunaytedTransferMateus FernandesAngliya Premer-ligasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Endrick Real Madridga qaytishga tayyor: Braziliyalik hujumchi Ancelotti bilan munosabatlari haqida gapirdiEndrick Real Madridga qaytishga tayyor: Braziliyalik hujumchi Ancelotti bilan munosabatlari haqida gapirdiBugun, 23:14Ansu Fati «Barselona»ni tark etib, «Monako»da qoldiAnsu Fati «Barselona»ni tark etib, «Monako»da qoldiBugun, 22:40Jon Barns: Lionel Messi va Cristiano Ronaldo oʻrtasidagi farq jamoaviy muhitda koʻrinmoqdaJon Barns: Lionel Messi va Cristiano Ronaldo oʻrtasidagi farq jamoaviy muhitda koʻrinmoqdaBugun, 22:39Maykl Ouen: Harry Kane — Angliya tarixidagi eng yaxshi hujumchi, ammo uning tanlovi xatoMaykl Ouen: Harry Kane — Angliya tarixidagi eng yaxshi hujumchi, ammo uning tanlovi xatoBugun, 22:11Gabriel Magalhaes: Arsenal taktikasi Braziliya terma jamoasiga yordam bermoqdaGabriel Magalhaes: Arsenal taktikasi Braziliya terma jamoasiga yordam bermoqdaBugun, 21:56Kot-d'Ivuar va Norvegiya o‘yini: matnli translyatsiyaKot-d'Ivuar va Norvegiya o‘yini: matnli translyatsiyaBugun, 21:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi