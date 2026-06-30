Tottenxem transfer bozorida Manchester Yunaytedni ortda qoldirib, rekord oʻrnatdi
Londonning Tottenxem klubi transfer bozorida shov-shuvli yurishni amalga oshirdi. Shimoliy londonliklar Vest Xem Yunayted yarim himoyachisi Mateus Fernandesni oʻz safiga qoʻshib olish borasida kelishuvga erishdilar. Ushbu transfer Angliya Premer-ligasining joriy mavsumdagi eng yirik bitimlaridan biriga aylanishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Sky Sports nashri tarqatgan maʼlumotga koʻra, Tottenxem 21 yoshli portugaliyalik iqtidor uchun 85 million funt sterling (taxminan 113 million dollar) toʻlashga rozi boʻlgan. Bu summa klub tarixidagi eng qimmat transfer sifatida qayd etiladi. Shu paytgacha rekord 2024-yil avgustida Bornmutdan 65 million funt evaziga sotib olingan Dominik Solankega tegishli edi.
Manchester Yunayted uchun kutilmagan zarbaMateus Fernandes uchun kurashda Manchester Yunayted uzoq vaqt davomida asosiy daʼvogar boʻlib turgandi. Jamoa bosh murabbiyi Maykl Kerrik futbolchini tarkibni tark etgan faxriy Kazemiro oʻrniga munosib nomzod deb hisoblagan. Biroq, Manchester klubi rahbariyati Vest Xem qoʻygan yuqori narxni toʻlashda ikkilanishi oqibatida tashabbusni Tottenxemga boy berib qoʻydi.
Old Trafford rasmiylari futbolchining transferi boʻyicha may oyidan beri muzokaralar olib borishganiga qaramay, "narxlar urushi"ga kirishishni istashmadi. Shuningdek, manbalarning taʼkidlashicha, Manchester Yunayted rahbariyatida futbolchining klub loyihasiga toʻliq sodiqligi borasida maʼlum shubhalar paydo boʻlgan.
Roberto De Zerbi loyihasining yangi qahramoniTottenxem bosh murabbiyi Roberto De Zerbi ushbu transfer orqali jamoa markazini sezilarli darajada kuchaytirishni maqsad qilgan. Fernandes oʻtgan mavsumda Premer-liganing eng mehnatkash yarim himoyachilaridan biri sifatida oʻzini koʻrsatdi. Statistik maʼlumotlarga koʻra, u maydonda bosib oʻtilgan masofa boʻyicha chempionatning eng yaxshi 10 nafar oʻyinchisi qatoridan joy olgan.
Futbolchi bilan Sautgempton akademiyasida birga ishlagan mutaxassis Saymon Rusk uning jismoniy holati va kurashuvchanlik xususiyatlarini yuqori baholadi. Uning fikricha, Fernandesning toʻp uchun kurashlardagi agressivligi va chidamliligi uni zamonaviy futboldagi eng universal oʻyinchilardan biriga aylantiradi.
Yaqin soatlarda Mateus Fernandes Tottenxem qarorgohida tibbiy koʻrikdan oʻtishi va rasmiy shartnomaga imzo chekishi kutilmoqda. Ushbu transfer London klubining chempionlik poygasida va Yevropa maydonlarida jiddiy maqsadlarni koʻzlayotganidan dalolat beradi.
…