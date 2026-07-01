Jorj Vea Kilian Mbappe va Lamin Yamal oʻrtasidagi farqni tushuntirib berdi

·88·Sport
Jorj Vea Kilian Mbappe va Lamin Yamal oʻrtasidagi farqni tushuntirib berdi

Futbol olamining afsonaviy vakillaridan biri, 1995-yilgi "Oltin toʻp" sohibi Jorj Vea ayni damda dunyoning eng yaxshi futbolchilari deb hisoblanayotgan Kilian Mbappe va Lamin Yamal haqidagi munozaralarga oʻz munosabatini bildirdi. Uning fikricha, Real Madrid hujumchisi va Barselona yosh yulduzi oʻrtasidagi saviyada hali juda katta farq mavjud. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Vea AQSHning Nyu-Jersi shtatidagi "MetLife Stadium" oʻyingohida boʻlib oʻtgan Fransiya va Shvetsiya oʻrtasidagi uchrashuvni bevosita kuzatdi. Mazkur bahsda Kilian Mbappe dubl qayd etib, jamoasining 3:0 hisobidagi gʻalabasini taʼminladi. Goal.com nashri xabariga koʻra, liberiyalik sobiq futbolchi Mbappening oʻyinidan hayratda ekanini yashirmagan.

"Mbappe — bu fenomenal hodisa. U haqiqatda juda kuchli futbolchi va ajoyib toʻpurar. Uni hozircha hech kim bilan solishtirib boʻlmaydi", — deya taʼkidladi Milan va PSJ klublarining sobiq hujumchisi Ispaniyaning El Chiringuito telekanaliga bergan intervyusida.

Tajriba va yoshlik oʻrtasidagi tafovut

Soʻnggi vaqtlarda futbol jamoatchiligi Barselona safida porlayotgan 18 yoshli Lamin Yamalning iqtidorini yuqori baholamoqda. Biroq Jorj Vea yosh iqtidor egasini tajribali Mbappe bilan bir qatorga qoʻyishga hali erta ekanini aytdi. Uning soʻzlariga koʻra, Yamal hali oʻsish va shakllanish bosqichida turibdi.

"Lamin Yamal hali juda yosh bola. Uni Mbappe bilan solishtirish notoʻgʻri. Kilian allaqachon shakllangan fenomen, Lamin esa endi oʻz yoʻlini topmoqda. Men unga faqat omad tilayman, lekin hamma biladiki, Mbappe hozirda undan ancha yuqori darajada", — deya qoʻshimcha qildi Vea.

Mbappe ayni damda 2026-yilgi Jahon chempionatida toʻpurarlar poygasida yetakchilik qilmoqda. Uning hisobida hozircha 6 ta gol mavjud boʻlib, u "Oltin butsa" uchun kurashda Lionel Messi bilan raqobatlashmoqda. Shvetsiyaga qarshi oʻyinda u xet-trik qayd etishi ham mumkin edi, biroq uning zarbalaridan biri darvoza ustuniga tegdi, yana biri esa ofsayd tufayli bekor qilindi.

Tarixiy rekordlar ostonasida

Kilian Mbappe oʻzining Jahon chempionatlaridagi gollari sonini 18 taga yetkazib oldi. U musobaqa tarixidagi eng yaxshi toʻpurar boʻlib turgan Lionel Messidan atigi bitta gol ortda qolmoqda. 27 yoshli hujumchi oʻzining barqaror oʻyini va yuqori samaradorligi bilan Yamal kabi yosh yulduzlardan ajralib turadi.

Oʻzbekistonlik futbol ishqibozlari uchun ham ushbu qarama-qarshilik qiziqarli, chunki Mbappe va Yamal nafaqat terma jamoalar, balki Ispaniya chempionatidagi ashaddiy raqiblar — Real Madrid va Barselona sharafini himoya qilishadi. Veaning fikrlari esa yosh iqtidor egalariga berilayotgan ortiqcha baholarga nisbatan oʻziga xos hushyorlik qoʻngʻirogʻi boʻldi.

MbappeYamalReal MadridBarselonaFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Arsenal Aston Villa yulduzi Morgan Rogers uchun 130 million funt sarflashga tayyorArsenal Aston Villa yulduzi Morgan Rogers uchun 130 million funt sarflashga tayyorBugun, 18:57Chelsi Xabi Alonso davridagi ilk yirik transferni amalga oshirdiChelsi Xabi Alonso davridagi ilk yirik transferni amalga oshirdiBugun, 18:52Erling Xoland Braziliyaga qarshi oʻyin oldidan Norvegiya imkoniyatlarini past baholadiErling Xoland Braziliyaga qarshi oʻyin oldidan Norvegiya imkoniyatlarini past baholadiBugun, 17:14Fil Foden faoliyatida tushunarsiz pasayish: Aston Villa yulduz uchun najot boʻladimi?Fil Foden faoliyatida tushunarsiz pasayish: Aston Villa yulduz uchun najot boʻladimi?Bugun, 17:13«Real» Maykl Olise uchun rekordga yaqin taklif tayyorlamoqda«Real» Maykl Olise uchun rekordga yaqin taklif tayyorlamoqdaBugun, 16:55Meksikadan mag‘lubiyatdan so‘ng Bekkasese Ekvadordan ketdiMeksikadan mag‘lubiyatdan so‘ng Bekkasese Ekvadordan ketdiBugun, 16:48
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi