Jorj Vea Kilian Mbappe va Lamin Yamal oʻrtasidagi farqni tushuntirib berdi
Futbol olamining afsonaviy vakillaridan biri, 1995-yilgi "Oltin toʻp" sohibi Jorj Vea ayni damda dunyoning eng yaxshi futbolchilari deb hisoblanayotgan Kilian Mbappe va Lamin Yamal haqidagi munozaralarga oʻz munosabatini bildirdi. Uning fikricha, Real Madrid hujumchisi va Barselona yosh yulduzi oʻrtasidagi saviyada hali juda katta farq mavjud. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Vea AQSHning Nyu-Jersi shtatidagi "MetLife Stadium" oʻyingohida boʻlib oʻtgan Fransiya va Shvetsiya oʻrtasidagi uchrashuvni bevosita kuzatdi. Mazkur bahsda Kilian Mbappe dubl qayd etib, jamoasining 3:0 hisobidagi gʻalabasini taʼminladi. Goal.com nashri xabariga koʻra, liberiyalik sobiq futbolchi Mbappening oʻyinidan hayratda ekanini yashirmagan.
"Mbappe — bu fenomenal hodisa. U haqiqatda juda kuchli futbolchi va ajoyib toʻpurar. Uni hozircha hech kim bilan solishtirib boʻlmaydi", — deya taʼkidladi Milan va PSJ klublarining sobiq hujumchisi Ispaniyaning El Chiringuito telekanaliga bergan intervyusida.
Tajriba va yoshlik oʻrtasidagi tafovutSoʻnggi vaqtlarda futbol jamoatchiligi Barselona safida porlayotgan 18 yoshli Lamin Yamalning iqtidorini yuqori baholamoqda. Biroq Jorj Vea yosh iqtidor egasini tajribali Mbappe bilan bir qatorga qoʻyishga hali erta ekanini aytdi. Uning soʻzlariga koʻra, Yamal hali oʻsish va shakllanish bosqichida turibdi.
"Lamin Yamal hali juda yosh bola. Uni Mbappe bilan solishtirish notoʻgʻri. Kilian allaqachon shakllangan fenomen, Lamin esa endi oʻz yoʻlini topmoqda. Men unga faqat omad tilayman, lekin hamma biladiki, Mbappe hozirda undan ancha yuqori darajada", — deya qoʻshimcha qildi Vea.
Mbappe ayni damda 2026-yilgi Jahon chempionatida toʻpurarlar poygasida yetakchilik qilmoqda. Uning hisobida hozircha 6 ta gol mavjud boʻlib, u "Oltin butsa" uchun kurashda Lionel Messi bilan raqobatlashmoqda. Shvetsiyaga qarshi oʻyinda u xet-trik qayd etishi ham mumkin edi, biroq uning zarbalaridan biri darvoza ustuniga tegdi, yana biri esa ofsayd tufayli bekor qilindi.
Tarixiy rekordlar ostonasidaKilian Mbappe oʻzining Jahon chempionatlaridagi gollari sonini 18 taga yetkazib oldi. U musobaqa tarixidagi eng yaxshi toʻpurar boʻlib turgan Lionel Messidan atigi bitta gol ortda qolmoqda. 27 yoshli hujumchi oʻzining barqaror oʻyini va yuqori samaradorligi bilan Yamal kabi yosh yulduzlardan ajralib turadi.
Oʻzbekistonlik futbol ishqibozlari uchun ham ushbu qarama-qarshilik qiziqarli, chunki Mbappe va Yamal nafaqat terma jamoalar, balki Ispaniya chempionatidagi ashaddiy raqiblar — Real Madrid va Barselona sharafini himoya qilishadi. Veaning fikrlari esa yosh iqtidor egalariga berilayotgan ortiqcha baholarga nisbatan oʻziga xos hushyorlik qoʻngʻirogʻi boʻldi.
…