Yuventus"da Kopmeyners taqdiri: qimmatbaho zaxira va transfer muammosi

·6·Sport
Yuventus"da Kopmeyners taqdiri: qimmatbaho zaxira va transfer muammosi
Qisqacha

Yuventus niderlandiyalik yarimhimoyachi Teun Kopmeynersni sotishda jiddiy qiyinchiliklarga duch kelmoqda. 2024-yilda 54,7 million yevro (bonuslar bilan 61 million yevro) evaziga xarid qilingan futbolchi asosiy tarkibdan joy ola olmay, «hashamatli zaxira» maqomida qolgan. Klub moliyaviy zarar ko'rmaslik uchun kamida 32,9 million yevro talab qilmoqda, biroq uning transfer qiymati va yillik 4,5 million yevro maoshi potensial xaridorlarni cho'chitmoqda.

Italiyaning Yuventus klubida niderlandiyalik yarimhimoyachi Teun Kopmeynersning kelajagi mavhumligicha qolmoqda. Turinliklar tarkibida oʻz oʻrnini topa olmayotgan futbolchi jamoaning asosiy tarkibidan joy ola bilmayapti va transfer bozorida eng ogʻir vaziyatlardan biriga aylanib ulgurdi. GOAL.com xabar berishicha, rahbariyat futbolchini sotishda jiddiy qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Teun Kopmeynersning Yuventusdagi sarguzashti yakuniga yetgan mavsumdagi kabi ogʻir boshlandi. Jahon chempionati ham 1998-yilda tugʻilgan yarimhimoyachining holatini ijobiy tomonga oʻzgartira olmadi. Niderlandiya terma jamoasi safida Yaponiya, Shvetsiya, Tunis va Marokashga qarshi bahslarda maydonga tushgan futbolchi yorqin oʻyin koʻrsata olmadi. Marokashga qarshi 1/32 finaldagi oʻyinda penaltini golga aylantirgani yagona yorqin lahza boʻlib qoldi, biroq bu nafaqat jamoaning turnirdan chiqib ketishining oldini oldi, balki futbolchining transfer bozoridagi qadrini ham oshirolmadi.

Turdinga qaytgach, Kopmeyners 2025–2026-yilgi mavsum yakunidagi holatiga qaytdi. Bosh murabbiy Luchiano Spalletti uchun u ideal tarkibdagi asosiy futbolchi emas. Oʻtgan mavsumda murabbiy futbolchining pozitsiyasini oʻzgartirib koʻrdi, uni markaziy himoyada ham, tayanch zonasida ham sinab koʻrdi. Biroq bu urinishlar kutilgan natijani bermadi va oxir-oqibat niderlandiyalik futbolchi «hashamatli zaxira» maqomida qoldi.

Moliyaviy toʻsiqlar va transfer bozoridagi qiyinchiliklar

Eslatib oʻtamiz, futbolchi 2024-yilda 54,7 million yevro (bonuslar bilan 61 million yevro) evaziga xarid qilingan edi. Bu summa klub tarixidagi eng qimmat kelishuvlardan biri boʻlib, hozirgi kunda oʻzini oqlamagani tan olinmoqda. Yuventuning yozgi oʻrtoqlik oʻyinlari ham Kopmeyners asosiy tarkibda emasligini tasdiqladi.

Klub bosh direktorlari Jovanni Karnevali va Frederik Massara futbolchini sotishga harakat qilmoqda. Biroq moliyaviy zarar koʻrmaslik uchun turinliklarga kamida 32,9 million yevro kerak boʻladi. Chunki uning transfer qiymati va yillik 4,5 million yevro maoshi potensial xaridorlarni choʻchitmoqda. Avvalroq Roma va Bolonya bilan muzokaralar natija bermagan edi, Turkiya va Saudiya Arabistonidan boʻlgan qiziqishlar ham jiddiy bosqichga oʻtmadi.

Kopmeyners ketishi mumkin boʻlgan ssenariy

Hozirgi sharoitda faqatgina ijara asosida sotish variantigina ushbu murakkab vaziyatni oldinga siljitishi mumkin. Agar Yuventus futbolchini ijaraga berishga rozi boʻlsa, transfer bozori jonlanishi ehtimoli bor.

Kopmeynersning sotilishi klub uchun yarimhimoya chizigʻini toʻliq shakllantirishda hal qiluvchi qadam boʻlishi mumkin. Xususan, uning ketishi orqali boʻshagan moliyaviy imkoniyatlar evaziga Frank Kessi transferini amalga oshirish varianti koʻrib chiqilmoqda. Transfer oynasining soʻnggi haftalarida rahbariyatni oldinda ogʻir qarorlar kutib turibdi.

JuventusTeun KoopmeinersFranck KessieSerie ATransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yangi sardor: Flik «Barselona»dagi sardorlik bog‘ichi masalasiga nuqta qo‘ydiYangi sardor: Flik «Barselona»dagi sardorlik bog‘ichi masalasiga nuqta qo‘ydiBugun, 19:25Mourinio Rodrining «Real»ga emas, «Barselona»ga o‘tishi sababini ochiqladiMourinio Rodrining «Real»ga emas, «Barselona»ga o‘tishi sababini ochiqladiBugun, 19:19Krishtianu Ronaldu noyabrda O‘zbekistonga kelishi mumkinKrishtianu Ronaldu noyabrda O‘zbekistonga kelishi mumkinBugun, 19:07Napoli yangi hujumchi qidirmoqda: Gabriel Jesus va boshqa nomzodlarNapoli yangi hujumchi qidirmoqda: Gabriel Jesus va boshqa nomzodlarBugun, 18:57Arsenal Mikel Arteta bilan yangi shartnoma imzolashini tasdiqladiArsenal Mikel Arteta bilan yangi shartnoma imzolashini tasdiqladiBugun, 18:32Murat Gassiyev Baxodir Jalolov bilan jang qilishi mumkinligi aytildiMurat Gassiyev Baxodir Jalolov bilan jang qilishi mumkinligi aytildiBugun, 18:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi