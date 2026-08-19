Yuventus"da Kopmeyners taqdiri: qimmatbaho zaxira va transfer muammosi
Yuventus niderlandiyalik yarimhimoyachi Teun Kopmeynersni sotishda jiddiy qiyinchiliklarga duch kelmoqda. 2024-yilda 54,7 million yevro (bonuslar bilan 61 million yevro) evaziga xarid qilingan futbolchi asosiy tarkibdan joy ola olmay, «hashamatli zaxira» maqomida qolgan. Klub moliyaviy zarar ko'rmaslik uchun kamida 32,9 million yevro talab qilmoqda, biroq uning transfer qiymati va yillik 4,5 million yevro maoshi potensial xaridorlarni cho'chitmoqda.
Italiyaning Yuventus klubida niderlandiyalik yarimhimoyachi Teun Kopmeynersning kelajagi mavhumligicha qolmoqda. Turinliklar tarkibida oʻz oʻrnini topa olmayotgan futbolchi jamoaning asosiy tarkibidan joy ola bilmayapti va transfer bozorida eng ogʻir vaziyatlardan biriga aylanib ulgurdi. GOAL.com xabar berishicha, rahbariyat futbolchini sotishda jiddiy qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Teun Kopmeynersning Yuventusdagi sarguzashti yakuniga yetgan mavsumdagi kabi ogʻir boshlandi. Jahon chempionati ham 1998-yilda tugʻilgan yarimhimoyachining holatini ijobiy tomonga oʻzgartira olmadi. Niderlandiya terma jamoasi safida Yaponiya, Shvetsiya, Tunis va Marokashga qarshi bahslarda maydonga tushgan futbolchi yorqin oʻyin koʻrsata olmadi. Marokashga qarshi 1/32 finaldagi oʻyinda penaltini golga aylantirgani yagona yorqin lahza boʻlib qoldi, biroq bu nafaqat jamoaning turnirdan chiqib ketishining oldini oldi, balki futbolchining transfer bozoridagi qadrini ham oshirolmadi.
Turdinga qaytgach, Kopmeyners 2025–2026-yilgi mavsum yakunidagi holatiga qaytdi. Bosh murabbiy Luchiano Spalletti uchun u ideal tarkibdagi asosiy futbolchi emas. Oʻtgan mavsumda murabbiy futbolchining pozitsiyasini oʻzgartirib koʻrdi, uni markaziy himoyada ham, tayanch zonasida ham sinab koʻrdi. Biroq bu urinishlar kutilgan natijani bermadi va oxir-oqibat niderlandiyalik futbolchi «hashamatli zaxira» maqomida qoldi.
Moliyaviy toʻsiqlar va transfer bozoridagi qiyinchiliklarEslatib oʻtamiz, futbolchi 2024-yilda 54,7 million yevro (bonuslar bilan 61 million yevro) evaziga xarid qilingan edi. Bu summa klub tarixidagi eng qimmat kelishuvlardan biri boʻlib, hozirgi kunda oʻzini oqlamagani tan olinmoqda. Yuventuning yozgi oʻrtoqlik oʻyinlari ham Kopmeyners asosiy tarkibda emasligini tasdiqladi.
Klub bosh direktorlari Jovanni Karnevali va Frederik Massara futbolchini sotishga harakat qilmoqda. Biroq moliyaviy zarar koʻrmaslik uchun turinliklarga kamida 32,9 million yevro kerak boʻladi. Chunki uning transfer qiymati va yillik 4,5 million yevro maoshi potensial xaridorlarni choʻchitmoqda. Avvalroq Roma va Bolonya bilan muzokaralar natija bermagan edi, Turkiya va Saudiya Arabistonidan boʻlgan qiziqishlar ham jiddiy bosqichga oʻtmadi.
Kopmeyners ketishi mumkin boʻlgan ssenariyHozirgi sharoitda faqatgina ijara asosida sotish variantigina ushbu murakkab vaziyatni oldinga siljitishi mumkin. Agar Yuventus futbolchini ijaraga berishga rozi boʻlsa, transfer bozori jonlanishi ehtimoli bor.
Kopmeynersning sotilishi klub uchun yarimhimoya chizigʻini toʻliq shakllantirishda hal qiluvchi qadam boʻlishi mumkin. Xususan, uning ketishi orqali boʻshagan moliyaviy imkoniyatlar evaziga Frank Kessi transferini amalga oshirish varianti koʻrib chiqilmoqda. Transfer oynasining soʻnggi haftalarida rahbariyatni oldinda ogʻir qarorlar kutib turibdi.
…