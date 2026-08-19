Napoli yangi hujumchi qidirmoqda: Gabriel Jesus va boshqa nomzodlar
Napoli jamoaning hujum chizig'ini kuchaytirish uchun yangi markaziy hujumchi qidirmoqda, bu vazifani bosh murabbiy Massimiliano Allegri rahbariyat oldiga qo'ygan. Romelu Lukaku Fenerbahçe klubiga sotilgach, klub katta sarmoya kiritish imkoniyati cheklangani sababli ijara yoki sotib olish huquqi bilan kelishuvlarni ko'rib chiqmoqda.
Italiyaning Napoli klubi jamoaning hujum chizig'ini kuchaytirish maqsadida yangi markaziy hujumchi qidirish ishlarini jadal davom ettirmoqda. Jamoa bosh murabbiyi Massimiliano Allegri tarkibda raqobatbardosh markaziy hujumchi bo'lishini istamoqda va rahbariyat oldiga shunday vazifa qo'yilgan. Romelu Lukaku Fenerbahçe klubiga sotib yuborilganidan so'ng, neapolliklar asosiy to'qqizinchi raqam uchun kurasha oladigan yoki unga munosib sherik bo'ladigan futbolchi izlamoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com nashri xabar qilishicha, transfer oynasining keyingi ikki haftasi sport direktori Jovanni Manna uchun hal qiluvchi pallaga aylanadi. Klub katta miqdordagi sarmoya kiritish imkoniyatiga ega emasligi sababli, shartnoma shartlari qulay bo'lgan ijara yoki sotib olish huquqi bilan kelishuvlar ko'rib chiqilmoqda. Tarkibni moliyaviy jihatdan muvozanatda saqlash va transferlar uchun mablag' topish maqsadida ba'zi futbolchilarni sotib yuborish ham rejalashtirilgan.
Transfer bozori va asosiy nomzodlarNeapol klubi nishoniga tushgan futbolchilar orasida Angliya Premer-ligasida to'p surayotgan bir nechta taniqli nomlar bor. Arsenal safida o'z rejalari o'zgargani sababli ketishga tayyor turgan Gabriel Jesus klubning asosiy qiziqishlaridan biridir. Braziliyalik hujumchi Massimiliano Allegriyga juda ma'qul kelmoqda. Napoli allaqachon London klubi bilan transfer raqamlari va bitim tuzilishi bo'yicha muzokaralar olib borgan bo'lsa-da, futbolchining o'zi Italiyaga kelishni ustuvor vazifa deb bilmayapti va transfer oynasi oxirigacha keladigan boshqa takliflarni ham sinchkovlik bilan o'ylab ko'rmoqchi.
Shuningdek, Angliya va boshqa chempionatlardan boshqa variantlar ham o'rganilmoqda. Manchester Yunayted safidan ketishi kutilayotgan Joshua Zirkzee ham Napoli e'tiboridan chetda qolmagani ma'lum qilindi. Jovanni Manna futbolchining vakillari va Manchester Yunayted rahbariyati bilan bog'langan, biroq hozircha bu faqat dastlabki so'rov darajasida qolmoqda. Futbolchining yiliga 3,5 million yevroga yaqin maoshi asosiy to'siq bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, jamoa boshqa hujumchi variantlarini ham ko'rib chiqmoqda.
Kadrlar almashinuvi va moliyaviy rejalarChelsi klubidan qaytgan va Bayern Myunxen tarkibida to'liq qolmagan Nicolas Jackson ham Napoli qisqa ro'yxatidan joy olgan hujumchilardan biridir. Shu bilan birga, Chelsi klubi orqali Liam Delap nomi ham taklif qilingan, biroq bu kuchli jismoniy holatga ega 2003 yilda tug'ilgan hujumchi Azzurri ehtiyojlariga mos kelmasligi aniqlangan.
Klub bosh murabbiyi xohish-istaklarini bajarish va tarkibni to'liq shakllantirish uchun transferlardan tushadigan mablag' muhim rol o'ynaydi. Xususan:
- Nottingham Forest safidagi ijara muddati tugagandan so'ng qaytgan Lorenzo Lucca Fiorentina va Genoa klublari qiziqishiga sabab bo'lmoqda va uning ketishi kutilmoqda.
- Galatasaray tomonidan to'liq sotib olinmagan Noa Lang ham sotuvga qo'yilishi mumkin, unga Niderlandiya va Angliyadan xaridorlar bor.
- Ajax klubi ham gollandiyalik futbolchining transferiga qiziqish bildirmoqda.
…