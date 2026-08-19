Napoli yangi hujumchi qidirmoqda: Gabriel Jesus va boshqa nomzodlar

·16·Sport
Napoli yangi hujumchi qidirmoqda: Gabriel Jesus va boshqa nomzodlar
Qisqacha

Napoli jamoaning hujum chizig'ini kuchaytirish uchun yangi markaziy hujumchi qidirmoqda, bu vazifani bosh murabbiy Massimiliano Allegri rahbariyat oldiga qo'ygan. Romelu Lukaku Fenerbahçe klubiga sotilgach, klub katta sarmoya kiritish imkoniyati cheklangani sababli ijara yoki sotib olish huquqi bilan kelishuvlarni ko'rib chiqmoqda.

Italiyaning Napoli klubi jamoaning hujum chizig'ini kuchaytirish maqsadida yangi markaziy hujumchi qidirish ishlarini jadal davom ettirmoqda. Jamoa bosh murabbiyi Massimiliano Allegri tarkibda raqobatbardosh markaziy hujumchi bo'lishini istamoqda va rahbariyat oldiga shunday vazifa qo'yilgan. Romelu Lukaku Fenerbahçe klubiga sotib yuborilganidan so'ng, neapolliklar asosiy to'qqizinchi raqam uchun kurasha oladigan yoki unga munosib sherik bo'ladigan futbolchi izlamoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com nashri xabar qilishicha, transfer oynasining keyingi ikki haftasi sport direktori Jovanni Manna uchun hal qiluvchi pallaga aylanadi. Klub katta miqdordagi sarmoya kiritish imkoniyatiga ega emasligi sababli, shartnoma shartlari qulay bo'lgan ijara yoki sotib olish huquqi bilan kelishuvlar ko'rib chiqilmoqda. Tarkibni moliyaviy jihatdan muvozanatda saqlash va transferlar uchun mablag' topish maqsadida ba'zi futbolchilarni sotib yuborish ham rejalashtirilgan.

Transfer bozori va asosiy nomzodlar

Neapol klubi nishoniga tushgan futbolchilar orasida Angliya Premer-ligasida to'p surayotgan bir nechta taniqli nomlar bor. Arsenal safida o'z rejalari o'zgargani sababli ketishga tayyor turgan Gabriel Jesus klubning asosiy qiziqishlaridan biridir. Braziliyalik hujumchi Massimiliano Allegriyga juda ma'qul kelmoqda. Napoli allaqachon London klubi bilan transfer raqamlari va bitim tuzilishi bo'yicha muzokaralar olib borgan bo'lsa-da, futbolchining o'zi Italiyaga kelishni ustuvor vazifa deb bilmayapti va transfer oynasi oxirigacha keladigan boshqa takliflarni ham sinchkovlik bilan o'ylab ko'rmoqchi.

Shuningdek, Angliya va boshqa chempionatlardan boshqa variantlar ham o'rganilmoqda. Manchester Yunayted safidan ketishi kutilayotgan Joshua Zirkzee ham Napoli e'tiboridan chetda qolmagani ma'lum qilindi. Jovanni Manna futbolchining vakillari va Manchester Yunayted rahbariyati bilan bog'langan, biroq hozircha bu faqat dastlabki so'rov darajasida qolmoqda. Futbolchining yiliga 3,5 million yevroga yaqin maoshi asosiy to'siq bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, jamoa boshqa hujumchi variantlarini ham ko'rib chiqmoqda.

Kadrlar almashinuvi va moliyaviy rejalar

Chelsi klubidan qaytgan va Bayern Myunxen tarkibida to'liq qolmagan Nicolas Jackson ham Napoli qisqa ro'yxatidan joy olgan hujumchilardan biridir. Shu bilan birga, Chelsi klubi orqali Liam Delap nomi ham taklif qilingan, biroq bu kuchli jismoniy holatga ega 2003 yilda tug'ilgan hujumchi Azzurri ehtiyojlariga mos kelmasligi aniqlangan.

Klub bosh murabbiyi xohish-istaklarini bajarish va tarkibni to'liq shakllantirish uchun transferlardan tushadigan mablag' muhim rol o'ynaydi. Xususan:

  • Nottingham Forest safidagi ijara muddati tugagandan so'ng qaytgan Lorenzo Lucca Fiorentina va Genoa klublari qiziqishiga sabab bo'lmoqda va uning ketishi kutilmoqda.
  • Galatasaray tomonidan to'liq sotib olinmagan Noa Lang ham sotuvga qo'yilishi mumkin, unga Niderlandiya va Angliyadan xaridorlar bor.
  • Ajax klubi ham gollandiyalik futbolchining transferiga qiziqish bildirmoqda.
Neapol klubi rahbariyati kelgusi haftalarda ushbu masalalarni ijobiy hal etib, bosh murabbiy ixtiyoriga kerakli hujumchini olib kelishni rejalashtirmoqda.

NapoliGabriel JesusJoshua ZirkzeeSerie ATransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yuventus yetakchisi fanning hujumidan soʻng alohida shugʻullandiYuventus yetakchisi fanning hujumidan soʻng alohida shugʻullandiBugun, 19:38Yangi sardor: Flik «Barselona»dagi sardorlik bog‘ichi masalasiga nuqta qo‘ydiYangi sardor: Flik «Barselona»dagi sardorlik bog‘ichi masalasiga nuqta qo‘ydiBugun, 19:25Mourinio Rodrining «Real»ga emas, «Barselona»ga o‘tishi sababini ochiqladiMourinio Rodrining «Real»ga emas, «Barselona»ga o‘tishi sababini ochiqladiBugun, 19:19Yuventus"da Kopmeyners taqdiri: qimmatbaho zaxira va transfer muammosiYuventus"da Kopmeyners taqdiri: qimmatbaho zaxira va transfer muammosiBugun, 19:12Krishtianu Ronaldu noyabrda O‘zbekistonga kelishi mumkinKrishtianu Ronaldu noyabrda O‘zbekistonga kelishi mumkinBugun, 19:07Arsenal Mikel Arteta bilan yangi shartnoma imzolashini tasdiqladiArsenal Mikel Arteta bilan yangi shartnoma imzolashini tasdiqladiBugun, 18:32
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi