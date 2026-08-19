Krishtianu Ronaldu noyabrda O‘zbekistonga kelishi mumkin

·24·Sport
Krishtianu Ronaldu noyabrda O‘zbekistonga kelishi mumkin
Qisqacha

Krishtianu Ronaldu shu yil noyabr oyida «Al-Nasr» safida O‘zbekistonga kelishi mumkin. 2 noyabr kuni Toshkentning «Paxtakor» klubi 2026/27 yilgi Osiyo Chempionlar Ligasi elit bosqichida «Al-Nasr»ni qabul qilishi kutilmoqda. Agar Ronaldu uchrashuvda maydonga tushsa, bu uning O‘zbekistonga ilk tashrifi bo‘lishi mumkin. Shuningdek, 23 noyabr kuni «Neftchi» «Al-Hilol»ni qabul qiladi va muxlislar Karim Benzemani ko‘rish imkoniyatiga ega bo‘lishi mumkin.

Futbol muxlislarini xursand qiladigan xabar: afsonaviy portugaliyalik futbolchi Krishtianu Ronaldu shu yil noyabr oyida O‘zbekistonga tashrif buyurishi mumkin.

2026/27 yilgi Osiyo Chempionlar Ligasi elit bosqichining taqvimi ma’lum bo‘ldi. Unga ko‘ra, Toshkentning «Paxtakor» klubi 2 noyabr kuni o‘z maydonida Krishtianu Ronaldu to‘p tepadigan Saudiya Arabistonining «Al-Nasr» jamoasini qabul qilishi kutilmoqda.

Agar uchrashuvda Ronaldu maydonga tushsa, bu uning O‘zbekistonga ilk tashrifi bo‘lishi mumkin. Portugaliyalik yulduz ayni paytda «Al-Nasr» safida faoliyatini davom ettirmoqda.

O‘zbekistonlik futbol muxlislarini yana bir yirik uchrashuv kutmoqda. Farg‘onaning «Neftchi» jamoasi 23 noyabr kuni Saudiya Arabistonining «Al-Hilol» klubini qabul qilishi belgilangan. Bu bahsda muxlislar jahon futboli yulduzlaridan biri — Karim Benzemani ko‘rish imkoniyatiga ega bo‘lishi mumkin.

Futbolchilar Krishtianu Ronaldu va Karim Benzemaning yonma-yon portretlari.

Shu tariqa noyabr oyida O‘zbekistonda jahon futboli yulduzlari ishtirokidagi ikki muhim uchrashuvga qiziqish katta bo‘lishi kutilmoqda.

Xo‘sh, Krishtianu Ronaldu Toshkentga kelib, «Paxtakor»ga qarshi maydonga tushadimi?

Cristiano RonaldoO'zbekistonAl-NassrKarim BenzemaPakhtakor
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yuventus yetakchisi fanning hujumidan soʻng alohida shugʻullandiYuventus yetakchisi fanning hujumidan soʻng alohida shugʻullandiBugun, 19:38Yangi sardor: Flik «Barselona»dagi sardorlik bog‘ichi masalasiga nuqta qo‘ydiYangi sardor: Flik «Barselona»dagi sardorlik bog‘ichi masalasiga nuqta qo‘ydiBugun, 19:25Mourinio Rodrining «Real»ga emas, «Barselona»ga o‘tishi sababini ochiqladiMourinio Rodrining «Real»ga emas, «Barselona»ga o‘tishi sababini ochiqladiBugun, 19:19Yuventus"da Kopmeyners taqdiri: qimmatbaho zaxira va transfer muammosiYuventus"da Kopmeyners taqdiri: qimmatbaho zaxira va transfer muammosiBugun, 19:12Napoli yangi hujumchi qidirmoqda: Gabriel Jesus va boshqa nomzodlarNapoli yangi hujumchi qidirmoqda: Gabriel Jesus va boshqa nomzodlarBugun, 18:57Arsenal Mikel Arteta bilan yangi shartnoma imzolashini tasdiqladiArsenal Mikel Arteta bilan yangi shartnoma imzolashini tasdiqladiBugun, 18:32
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi