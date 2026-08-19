Krishtianu Ronaldu noyabrda O‘zbekistonga kelishi mumkin
Krishtianu Ronaldu shu yil noyabr oyida «Al-Nasr» safida O‘zbekistonga kelishi mumkin. 2 noyabr kuni Toshkentning «Paxtakor» klubi 2026/27 yilgi Osiyo Chempionlar Ligasi elit bosqichida «Al-Nasr»ni qabul qilishi kutilmoqda. Agar Ronaldu uchrashuvda maydonga tushsa, bu uning O‘zbekistonga ilk tashrifi bo‘lishi mumkin. Shuningdek, 23 noyabr kuni «Neftchi» «Al-Hilol»ni qabul qiladi va muxlislar Karim Benzemani ko‘rish imkoniyatiga ega bo‘lishi mumkin.
Futbol muxlislarini xursand qiladigan xabar: afsonaviy portugaliyalik futbolchi Krishtianu Ronaldu shu yil noyabr oyida O‘zbekistonga tashrif buyurishi mumkin.
2026/27 yilgi Osiyo Chempionlar Ligasi elit bosqichining taqvimi ma’lum bo‘ldi. Unga ko‘ra, Toshkentning «Paxtakor» klubi 2 noyabr kuni o‘z maydonida Krishtianu Ronaldu to‘p tepadigan Saudiya Arabistonining «Al-Nasr» jamoasini qabul qilishi kutilmoqda.
Agar uchrashuvda Ronaldu maydonga tushsa, bu uning O‘zbekistonga ilk tashrifi bo‘lishi mumkin. Portugaliyalik yulduz ayni paytda «Al-Nasr» safida faoliyatini davom ettirmoqda.
O‘zbekistonlik futbol muxlislarini yana bir yirik uchrashuv kutmoqda. Farg‘onaning «Neftchi» jamoasi 23 noyabr kuni Saudiya Arabistonining «Al-Hilol» klubini qabul qilishi belgilangan. Bu bahsda muxlislar jahon futboli yulduzlaridan biri — Karim Benzemani ko‘rish imkoniyatiga ega bo‘lishi mumkin.
Shu tariqa noyabr oyida O‘zbekistonda jahon futboli yulduzlari ishtirokidagi ikki muhim uchrashuvga qiziqish katta bo‘lishi kutilmoqda.
Xo‘sh, Krishtianu Ronaldu Toshkentga kelib, «Paxtakor»ga qarshi maydonga tushadimi?
…