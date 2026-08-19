Singapurda erkak qizining boshini silagan qariyaga tashlandi

·3·Dunyo
Singapurda erkak qizining boshini silagan qariyaga tashlandi
Qisqacha

Singapurda 40 yoshli erkak qizining boshini silagan 73 yoshli Yeo Song Hunni tortishuv paytida qo‘lidan ushlab, yerga yiqitgani ortidan tergov boshlandi. Hodisa savdo markazining ovqatlanish hududida yuz bergan va videokuzatuv kameralariga tushgan. Yeo Song Hun qizaloqni yoqimtoy deb bilgani uchun mehr ko'rsatish maqsadida uning boshini silaganini aytgan.

Singapurda 40 yoshli erkak qizining boshini silagan 73 yoshli erkakka hujum qilib, uni yerga yiqitgani ortidan tergov boshlandi.

Hodisa savdo markazidagi ovqatlanish hududida yuz bergan. Videokuzatuv kameralariga tushgan tasvirlarda keksa erkak qizaloq yonidan o‘tayotib, uning boshini silagani, shundan so‘ng bolaning onasi uni to‘xtatgani ko‘rinadi. Keyin esa qizaloqning otasi keksa erkak bilan tortishib, uning qo‘lidan ushlab yerga yiqitgan.

Mahalliy manbalarga ko‘ra, jabrlanuvchi Yeo Song Hun ismli erkak bo‘lib, u qariyb 40 yildan buyon mazkur savdo markazida kafe boshqarib keladi. Uning aytishicha, qizaloqni yoqimtoy deb bilgani uchun mehr ko‘rsatish maqsadida boshini silagan. Biroq bu harakat bolaning otasi tomonidan boshqacha talqin qilingan.

Hodisadan keyin keksa erkak belida kuchli og‘riq sezgani sababli shifokorga murojaat qilgan. Uning oilasi ma’lum qilishicha, Yeo avvaldan oyog‘i va sonidagi jarohatlar tufayli qiynalib yurgan.

Voqea yuzasidan huquq-tartibot idoralari tekshiruv olib bormoqda. Erkakka hujum qilgan shaxs aniqlangan, uning keyingi taqdiri tergov natijalariga ko‘ra hal qilinadi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kubik Rubik ko‘zi bog‘liq holda 11,56 soniyada yechildiKubik Rubik ko‘zi bog‘liq holda 11,56 soniyada yechildiBugun, 18:41Garnacho xotini va 3 yoshli o‘g‘lini ko‘chaga haydab, katta janjal markazida qoldiGarnacho xotini va 3 yoshli o‘g‘lini ko‘chaga haydab, katta janjal markazida qoldiBugun, 15:45Vogue jurnali 2026 yilning eng zamonaviy itini tanladiVogue jurnali 2026 yilning eng zamonaviy itini tanladiBugun, 15:35Xitoyda loy ichida cho‘chqa tutish musobaqasi o‘tkazildiXitoyda loy ichida cho‘chqa tutish musobaqasi o‘tkazildiBugun, 15:13Roberto Karlos Islomni qabul qildimi? Futbol afsonasi haqida kutilmagan xabar tarqaldiRoberto Karlos Islomni qabul qildimi? Futbol afsonasi haqida kutilmagan xabar tarqaldiBugun, 15:1013 ming metr balandlikda kutilmagan mo‘jiza: chaqaloq samolyot bortida dunyoga keldi13 ming metr balandlikda kutilmagan mo‘jiza: chaqaloq samolyot bortida dunyoga keldiBugun, 14:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi