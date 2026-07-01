Harry Kane Angliyani qutqardi: “Uch sherlar” Kongo DR ustidan irodali gʻalabaga erishdi
Angliya terma jamoasi Jahon chempionatining nimchorak final yoʻllanmasini naqd qildi. Kongo DR terma jamoasiga qarshi kechgan qiyin bahsda Tomas Tuxel shogirdlari 2:1 hisobida gʻalaba qozonib, guruh bosqichidagi muhim vazifani bajarishdi. Garchi oʻyin inglizlar uchun kutilmagan qiyinchiliklar bilan boshlangan boʻlsa-da, jamoa sardori Harry Kane va zaxiradan tushgan Anthony Gordon bahs taqdirini hal qilishdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Uchrashuvning bor-yoʻgʻi 7-daqiqasida Brian Cipenga jarima maydonchasi ichida boʻsh qoldirildi va u Jordan Pickford darvozasining yaqin burchagini aniq nishonga olib, hisobni ochdi. Goal.com nashrining yozishicha, darvozabon bu vaziyatda oʻzini koʻrsata olmadi. Ushbu goldan soʻng inglizlar uzoq vaqt davomida oʻzlariga kela olishmadi va maydonda tartibli oʻyin namoyish etishga qiynalishdi.
Birinchi boʻlimda Jud Bellingem va Marcus Rashfordda hisobni tenglashtirish uchun imkoniyatlar boʻldi, biroq Kongo DR posboni Lionel Mpasi oʻz mahoratini namoyish etdi. Shu bilan birga, raqib jamoa vakili Yoane Wissa hisobni yiriklashtirishi ham mumkin edi, biroq uning zarbasi ustunga tegib qaytdi. Angliyaliklar tanaffusga magʻlub holatda yoʻl olishdi.
Harry Kane va Anthony Gordon hamkorligiIkkinchi boʻlimda Tomas Tuxel tarkibda oʻzgarishlar qildi. Maydonga tushgan Anthony Gordon oʻyin surʼatini keskin oʻzgartirib yubordi. Aynan uning uzatmasidan soʻng Harry Kane bosh bilan raqib darvozasini ishgʻol qilib, muvozanatni tikladi. Bu gol “Uch sherlar”ga qoʻshimcha ishonch bagʻishladi va ular bosimni yanada oshirishdi.
Oʻyin yakunlanishiga toʻrt daqiqa qolganida yana oʻsha juftlik sahnaga chiqdi. Jud Bellingemning zarbasini darvozabon qaytargach, Anthony Gordon toʻpni egallab oldi va uni Harry Kanega yetkazib berdi. Tajribali hujumchi jarima maydonchasi chizigʻi ustidan toʻxtatmasdan kuchli zarba yoʻllab, jamoasiga gʻalaba keltiruvchi golni kiritdi.
Ushbu gʻalaba Angliya terma jamoasiga pley-off bosqichida mezbon Meksika bilan toʻqnash kelish imkonini berdi. Garchi natija ijobiy boʻlsa-da, ingliz matbuoti jamoaning himoyadagi oʻyini va Jordan Pickfordning harakatlarini tanqid ostiga olmoqda. Navbatdagi bosqichda xatolarni tuzatish Tomas Tuxel uchun asosiy vazifa boʻlib qoladi.
…