Harry Kane Angliyani qutqardi: “Uch sherlar” Kongo DR ustidan irodali gʻalabaga erishdi

·81·Sport
Harry Kane Angliyani qutqardi: “Uch sherlar” Kongo DR ustidan irodali gʻalabaga erishdi

Angliya terma jamoasi Jahon chempionatining nimchorak final yoʻllanmasini naqd qildi. Kongo DR terma jamoasiga qarshi kechgan qiyin bahsda Tomas Tuxel shogirdlari 2:1 hisobida gʻalaba qozonib, guruh bosqichidagi muhim vazifani bajarishdi. Garchi oʻyin inglizlar uchun kutilmagan qiyinchiliklar bilan boshlangan boʻlsa-da, jamoa sardori Harry Kane va zaxiradan tushgan Anthony Gordon bahs taqdirini hal qilishdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Uchrashuvning bor-yoʻgʻi 7-daqiqasida Brian Cipenga jarima maydonchasi ichida boʻsh qoldirildi va u Jordan Pickford darvozasining yaqin burchagini aniq nishonga olib, hisobni ochdi. Goal.com nashrining yozishicha, darvozabon bu vaziyatda oʻzini koʻrsata olmadi. Ushbu goldan soʻng inglizlar uzoq vaqt davomida oʻzlariga kela olishmadi va maydonda tartibli oʻyin namoyish etishga qiynalishdi.

Birinchi boʻlimda Jud Bellingem va Marcus Rashfordda hisobni tenglashtirish uchun imkoniyatlar boʻldi, biroq Kongo DR posboni Lionel Mpasi oʻz mahoratini namoyish etdi. Shu bilan birga, raqib jamoa vakili Yoane Wissa hisobni yiriklashtirishi ham mumkin edi, biroq uning zarbasi ustunga tegib qaytdi. Angliyaliklar tanaffusga magʻlub holatda yoʻl olishdi.

Harry Kane va Anthony Gordon hamkorligi

Ikkinchi boʻlimda Tomas Tuxel tarkibda oʻzgarishlar qildi. Maydonga tushgan Anthony Gordon oʻyin surʼatini keskin oʻzgartirib yubordi. Aynan uning uzatmasidan soʻng Harry Kane bosh bilan raqib darvozasini ishgʻol qilib, muvozanatni tikladi. Bu gol “Uch sherlar”ga qoʻshimcha ishonch bagʻishladi va ular bosimni yanada oshirishdi.

Oʻyin yakunlanishiga toʻrt daqiqa qolganida yana oʻsha juftlik sahnaga chiqdi. Jud Bellingemning zarbasini darvozabon qaytargach, Anthony Gordon toʻpni egallab oldi va uni Harry Kanega yetkazib berdi. Tajribali hujumchi jarima maydonchasi chizigʻi ustidan toʻxtatmasdan kuchli zarba yoʻllab, jamoasiga gʻalaba keltiruvchi golni kiritdi.

Ushbu gʻalaba Angliya terma jamoasiga pley-off bosqichida mezbon Meksika bilan toʻqnash kelish imkonini berdi. Garchi natija ijobiy boʻlsa-da, ingliz matbuoti jamoaning himoyadagi oʻyini va Jordan Pickfordning harakatlarini tanqid ostiga olmoqda. Navbatdagi bosqichda xatolarni tuzatish Tomas Tuxel uchun asosiy vazifa boʻlib qoladi.

AngliyaHarry KaneJahon ChempionatiFutbolTomas Tuxel
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Joan Laporta Real Madrid ustidan kuldi: "Ular oʻz muammolarini yashirishga urinmoqda"Joan Laporta Real Madrid ustidan kuldi: "Ular oʻz muammolarini yashirishga urinmoqda"Bugun, 00:17JCH-2026 pley-off.. Keynning dubli Angliyani mag‘lubiyatdan qutqardiJCH-2026 pley-off.. Keynning dubli Angliyani mag‘lubiyatdan qutqardiKecha, 23:16O‘zbekiston milliy jamoasini Toshkentda qanday kutib olishdi?O‘zbekiston milliy jamoasini Toshkentda qanday kutib olishdi?Kecha, 23:09Bavariya Marokash terma jamoasi yulduzi Ismael Saibari transferini eʼlon qildiBavariya Marokash terma jamoasi yulduzi Ismael Saibari transferini eʼlon qildiKecha, 22:56«Arsenal» Vilyam Saliba uchun 150 million yevro so‘ramoqda...«Arsenal» Vilyam Saliba uchun 150 million yevro so‘ramoqda...Kecha, 22:40La Liganing yangi mavsum taqvimi tasdiqlandi: El Klasiko qachon bo‘ladi?La Liganing yangi mavsum taqvimi tasdiqlandi: El Klasiko qachon bo‘ladi?Kecha, 22:30
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi