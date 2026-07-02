Tottenxem oʻz tarixidagi eng qimmat transferni amalga oshirdi: Mateus Fernandes London klubida
Londonning Tottenxem klubi yozgi transfer oynasidagi eng shov-shuvli yurishlaridan birini amalga oshirdi. "Shporlar" Vest Xem jamoasining iqtidorli yarim himoyachisi Mateus Fernandesni oʻz safiga qoʻshib olganini rasman eʼlon qildi. Ushbu transfer klub uchun rekord darajadagi mablagʻga tushgani bilan ham ahamiyatlidir. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com nashri xabariga koʻra, 21 yoshli Portugaliya terma jamoasi aʼzosi uchun Tottenxem rahbariyati 85 million funt sterling toʻladi. Bu summa klub tarixidagi eng qimmat xarid sifatida qayd etildi va avvalroq Dominik Solanke uchun toʻlangan 65 million funtlik rekordni yangiladi. Roberto De Zerbi boshqaruvidagi jamoa ushbu transfer orqali Angliya Premer-ligasining eng iqtidorli yosh oʻyinchilaridan biri uchun kechgan kurashda Manchester Yunaytedni ortda qoldirishga muvaffaq boʻldi.
Mateus Fernandes yangi jamoasiga qoʻshilganidan soʻng oʻzining ilk taassurotlari bilan oʻrtoqlashdi. "Men faoliyatimdagi ushbu yangi qadamdan juda hayajondaman. Tottenxem — ulkan klub, bosh murabbiy bilan suhbatimiz esa bu yerga kelishimda asosiy omil boʻldi. Biz futbolga bir xil koʻz bilan qaraymiz: maydonga tushish, bor kuch bilan kurashish va har bir oʻyinda gʻalaba qozonish", — deya taʼkidladi portugaliyalik yarim himoyachi.
De Zerbi va klub rahbariyatining ishonchiJamoa bosh murabbiyi Roberto De Zerbi Fernandesning transferini yuqori baholadi. Uning soʻzlariga koʻra, Mateus toʻp bilan ishlash mahorati va maydondagi intellekti bilan jamoaning oʻyin uslubiga toʻliq mos tushadi. Murabbiy futbolchining bosim ostida oʻynay olish qobiliyati va Premer-ligadagi tajribasi Tottenxem uchun katta foyda keltirishiga ishonch bildirdi.
Klub sport direktori Yoxan Lange ham Fernandesning kelajagiga katta umid bogʻlamoqda. Uning fikricha, futbolchining ishchanlik qobiliyati va mentaliteti uni nafaqat bugungi kun, balki jamoaning kelajakdagi yetakchisiga aylantira oladi. Bu transfer Tottenxemning joriy mavsumda yuqori maqsadlarni koʻzlayotganidan dalolat beradi.
Navbatdagi rekord: Sandro Tonali yoʻldaQiziqarli jihati shundaki, Mateus Fernandes oʻrnatgan rekord uzoq vaqt saqlanib qolmasligi mumkin. Olingan maʼlumotlarga koʻra, Tottenxem Nyukasl yarim himoyachisi Sandro Tonali transferi boʻyicha ham kelishuvga erishgan. Italiyalik yulduzning transferi London klubiga jami 100 million funtga tushishi kutilmoqda.
Agar Sandro Tonali transferi yakuniga yetsa, u Fernandesni ortda qoldirib, klub tarixidagi eng qimmatbaho futbolchiga aylanadi. Tottenxem rahbariyati Chempionlar ligasiga yoʻllanma olish va sovrinlar uchun kurashish maqsadida tarkibni dunyo darajasidagi ijrochilar bilan kuchaytirishda davom etmoqda. Bu kabi yirik transferlar London jamoasining yangi mavsumdagi ambitsiyalari naqadar jiddiy ekanini koʻrsatmoqda.
…