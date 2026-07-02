Tottenxem oʻz tarixidagi eng qimmat transferni amalga oshirdi: Mateus Fernandes London klubida

·24·Sport
Tottenxem oʻz tarixidagi eng qimmat transferni amalga oshirdi: Mateus Fernandes London klubida

Londonning Tottenxem klubi yozgi transfer oynasidagi eng shov-shuvli yurishlaridan birini amalga oshirdi. "Shporlar" Vest Xem jamoasining iqtidorli yarim himoyachisi Mateus Fernandesni oʻz safiga qoʻshib olganini rasman eʼlon qildi. Ushbu transfer klub uchun rekord darajadagi mablagʻga tushgani bilan ham ahamiyatlidir. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com nashri xabariga koʻra, 21 yoshli Portugaliya terma jamoasi aʼzosi uchun Tottenxem rahbariyati 85 million funt sterling toʻladi. Bu summa klub tarixidagi eng qimmat xarid sifatida qayd etildi va avvalroq Dominik Solanke uchun toʻlangan 65 million funtlik rekordni yangiladi. Roberto De Zerbi boshqaruvidagi jamoa ushbu transfer orqali Angliya Premer-ligasining eng iqtidorli yosh oʻyinchilaridan biri uchun kechgan kurashda Manchester Yunaytedni ortda qoldirishga muvaffaq boʻldi.

Mateus Fernandes yangi jamoasiga qoʻshilganidan soʻng oʻzining ilk taassurotlari bilan oʻrtoqlashdi. "Men faoliyatimdagi ushbu yangi qadamdan juda hayajondaman. Tottenxem — ulkan klub, bosh murabbiy bilan suhbatimiz esa bu yerga kelishimda asosiy omil boʻldi. Biz futbolga bir xil koʻz bilan qaraymiz: maydonga tushish, bor kuch bilan kurashish va har bir oʻyinda gʻalaba qozonish", — deya taʼkidladi portugaliyalik yarim himoyachi.

De Zerbi va klub rahbariyatining ishonchi

Jamoa bosh murabbiyi Roberto De Zerbi Fernandesning transferini yuqori baholadi. Uning soʻzlariga koʻra, Mateus toʻp bilan ishlash mahorati va maydondagi intellekti bilan jamoaning oʻyin uslubiga toʻliq mos tushadi. Murabbiy futbolchining bosim ostida oʻynay olish qobiliyati va Premer-ligadagi tajribasi Tottenxem uchun katta foyda keltirishiga ishonch bildirdi.

Klub sport direktori Yoxan Lange ham Fernandesning kelajagiga katta umid bogʻlamoqda. Uning fikricha, futbolchining ishchanlik qobiliyati va mentaliteti uni nafaqat bugungi kun, balki jamoaning kelajakdagi yetakchisiga aylantira oladi. Bu transfer Tottenxemning joriy mavsumda yuqori maqsadlarni koʻzlayotganidan dalolat beradi.

Navbatdagi rekord: Sandro Tonali yoʻlda

Qiziqarli jihati shundaki, Mateus Fernandes oʻrnatgan rekord uzoq vaqt saqlanib qolmasligi mumkin. Olingan maʼlumotlarga koʻra, Tottenxem Nyukasl yarim himoyachisi Sandro Tonali transferi boʻyicha ham kelishuvga erishgan. Italiyalik yulduzning transferi London klubiga jami 100 million funtga tushishi kutilmoqda.

Agar Sandro Tonali transferi yakuniga yetsa, u Fernandesni ortda qoldirib, klub tarixidagi eng qimmatbaho futbolchiga aylanadi. Tottenxem rahbariyati Chempionlar ligasiga yoʻllanma olish va sovrinlar uchun kurashish maqsadida tarkibni dunyo darajasidagi ijrochilar bilan kuchaytirishda davom etmoqda. Bu kabi yirik transferlar London jamoasining yangi mavsumdagi ambitsiyalari naqadar jiddiy ekanini koʻrsatmoqda.

TottenxemMateus FernandesSandro TonaliTransferAngliya Premer-ligasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Enzo Fernandez Chelsi jamoasini tark etish yoʻllarini qidirmoqdaEnzo Fernandez Chelsi jamoasini tark etish yoʻllarini qidirmoqdaBugun, 14:33Ismael Saibari Bavariya safida kutilmagan raqamni tanladi: Buning ortida gʻamgin sabab borIsmael Saibari Bavariya safida kutilmagan raqamni tanladi: Buning ortida gʻamgin sabab borBugun, 14:31«Barselona» yangi mavsum uchun klassik uslubga qaytdi (foto)«Barselona» yangi mavsum uchun klassik uslubga qaytdi (foto)Bugun, 14:09Atletiko Madrid kutilmagan transferni amalga oshirmoqda: Morten Hjulmand bilan kelishuvAtletiko Madrid kutilmagan transferni amalga oshirmoqda: Morten Hjulmand bilan kelishuvBugun, 13:51JCH-2026. Angliya – DR Kongo 2:1 (gollarni tomosha qiling)JCH-2026. Angliya – DR Kongo 2:1 (gollarni tomosha qiling)Bugun, 13:44Belgiya Senegalga qarshi o‘yinda 0:2 hisobini 3:2 ga qanday aylantirdi?Belgiya Senegalga qarshi o‘yinda 0:2 hisobini 3:2 ga qanday aylantirdi?Bugun, 13:35
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi