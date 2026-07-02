Sandro Tonali rekord summa evaziga Tottenxemga oʻtdi: Italiyalik yulduz tanlovi sababi
Angliya Premer-ligasida yozgi transfer oynasining eng shov-shuvli kelishuvlaridan biri amalga oshdi. Italiyalik iqtidorli yarim himoyachi Sandro Tonali Nyukasl Yunayted safini tark etib, Londonning Tottenxem klubiga oʻtishga qaror qildi. Ushbu transfer nafaqat London klubi, balki butun Italiya futboli uchun ham tarixiy ahamiyatga ega boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com nashri xabariga koʻra, Tottenxem Sandro Tonali uchun 100 million funt sterling toʻlaydigan boʻldi. Bu koʻrsatkich uni futbol tarixidagi eng qimmat italiyalik oʻyinchiga aylantirdi. Avvalroq klub Mateus Fernandes uchun 85 million funt sarflab, oʻzining transfer rekordini yangilagan edi, biroq Tonali transferi bu natijani ham ortda qoldirdi.
Roberto De Zerbi omili va oilaviy qaror26 yoshli futbolchi Sky Sport nashriga bergan intervyusida nima uchun aynan Tottenxemni tanlaganiga oydinlik kiritdi. Uning soʻzlariga koʻra, London klubi bosh murabbiyi Roberto De Zerbi ushbu transferda hal qiluvchi rolni oʻynagan. Tonali va De Zerbi oʻrtasidagi iliq munosabatlar hamda murabbiyning ish uslubi futbolchini poytaxtga koʻchib oʻtishga undagan.
"De Zerbi bu qarorimda katta rol oʻynadi. Shuningdek, Nyukaslda oʻtgan uch yildan soʻng hayot tarzi va oilaviy sharoitlarni oʻzgartirish vaqti kelgan edi. Roberto nafaqat hamyurtim va doʻstim sifatida, balki oʻz ishining ustasi sifatida meni ushbu loyihaga ishontira oldi", — deya taʼkidladi Sandro Tonali.
Muzokaralar jarayoni ancha uzoq davom etgan boʻlsa-da, har ikki klub yakunda oʻzaro manfaatli kelishuvga erishgan. Futbolchi Nyukasl Yunayted bilan doʻstona xayrlashganini va klub uning kelajagi uchun eng yaxshi sharoitlarni yaratib berganini alohida qayd etib oʻtdi.
Kelajak rejalari va Italiya terma jamoasiHozirda Sandro Tonali tibbiy koʻrikdan oʻtish va shartnomaga imzo chekish uchun London poytaxtiga yoʻl olgan. Uning maqsadi — yangi mavsum boshlangunga qadar jamoa bilan toʻliq moslashish va mashgʻulotlar lagerida ishtirok etish. Tottenxem oʻtgan mavsumdagi omadsizliklardan soʻng yangi murabbiy va yangi yulduzlar bilan chempionlik poygasiga qaytishni koʻzlamoqda.
Shu bilan birga, Tonali Italiya terma jamoasidagi faoliyati haqida ham toʻxtalib oʻtdi. U Milan klubining sobiq direktori Paolo Maldini terma jamoa tizimida ish boshlashini istashini maʼlum qildi. Futbolchining fikricha, Maldini kabi afsonalarning qaytishi Italiyaning Jahon chempionatiga chiqish orzularini roʻyobga chiqarishga yordam beradi.
Oʻzbekistonlik futbol ishqibozlari uchun ham ushbu transfer qiziqarli, sababi Tottenxem kabi grand klublarning tarkibini kuchaytirishi Premer-ligadagi raqobatni yanada keskinlashtiradi. Sandro Tonali oʻzining yangi jamoasida qanday natijalar koʻrsatishi tez orada maʼlum boʻladi.
…