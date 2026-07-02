Sandro Tonali rekord summa evaziga Tottenxemga oʻtdi: Italiyalik yulduz tanlovi sababi

·0·Sport
Sandro Tonali rekord summa evaziga Tottenxemga oʻtdi: Italiyalik yulduz tanlovi sababi

Angliya Premer-ligasida yozgi transfer oynasining eng shov-shuvli kelishuvlaridan biri amalga oshdi. Italiyalik iqtidorli yarim himoyachi Sandro Tonali Nyukasl Yunayted safini tark etib, Londonning Tottenxem klubiga oʻtishga qaror qildi. Ushbu transfer nafaqat London klubi, balki butun Italiya futboli uchun ham tarixiy ahamiyatga ega boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com nashri xabariga koʻra, Tottenxem Sandro Tonali uchun 100 million funt sterling toʻlaydigan boʻldi. Bu koʻrsatkich uni futbol tarixidagi eng qimmat italiyalik oʻyinchiga aylantirdi. Avvalroq klub Mateus Fernandes uchun 85 million funt sarflab, oʻzining transfer rekordini yangilagan edi, biroq Tonali transferi bu natijani ham ortda qoldirdi.

Roberto De Zerbi omili va oilaviy qaror

26 yoshli futbolchi Sky Sport nashriga bergan intervyusida nima uchun aynan Tottenxemni tanlaganiga oydinlik kiritdi. Uning soʻzlariga koʻra, London klubi bosh murabbiyi Roberto De Zerbi ushbu transferda hal qiluvchi rolni oʻynagan. Tonali va De Zerbi oʻrtasidagi iliq munosabatlar hamda murabbiyning ish uslubi futbolchini poytaxtga koʻchib oʻtishga undagan.

"De Zerbi bu qarorimda katta rol oʻynadi. Shuningdek, Nyukaslda oʻtgan uch yildan soʻng hayot tarzi va oilaviy sharoitlarni oʻzgartirish vaqti kelgan edi. Roberto nafaqat hamyurtim va doʻstim sifatida, balki oʻz ishining ustasi sifatida meni ushbu loyihaga ishontira oldi", — deya taʼkidladi Sandro Tonali.

Muzokaralar jarayoni ancha uzoq davom etgan boʻlsa-da, har ikki klub yakunda oʻzaro manfaatli kelishuvga erishgan. Futbolchi Nyukasl Yunayted bilan doʻstona xayrlashganini va klub uning kelajagi uchun eng yaxshi sharoitlarni yaratib berganini alohida qayd etib oʻtdi.

Kelajak rejalari va Italiya terma jamoasi

Hozirda Sandro Tonali tibbiy koʻrikdan oʻtish va shartnomaga imzo chekish uchun London poytaxtiga yoʻl olgan. Uning maqsadi — yangi mavsum boshlangunga qadar jamoa bilan toʻliq moslashish va mashgʻulotlar lagerida ishtirok etish. Tottenxem oʻtgan mavsumdagi omadsizliklardan soʻng yangi murabbiy va yangi yulduzlar bilan chempionlik poygasiga qaytishni koʻzlamoqda.

Shu bilan birga, Tonali Italiya terma jamoasidagi faoliyati haqida ham toʻxtalib oʻtdi. U Milan klubining sobiq direktori Paolo Maldini terma jamoa tizimida ish boshlashini istashini maʼlum qildi. Futbolchining fikricha, Maldini kabi afsonalarning qaytishi Italiyaning Jahon chempionatiga chiqish orzularini roʻyobga chiqarishga yordam beradi.

Oʻzbekistonlik futbol ishqibozlari uchun ham ushbu transfer qiziqarli, sababi Tottenxem kabi grand klublarning tarkibini kuchaytirishi Premer-ligadagi raqobatni yanada keskinlashtiradi. Sandro Tonali oʻzining yangi jamoasida qanday natijalar koʻrsatishi tez orada maʼlum boʻladi.

Sandro TonaliTottenxemNyukaslTransferRoberto De Zerbi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Arsenal va Ispaniya terma jamoasi afsonasi Santi Cazorla faoliyatini yakunladiArsenal va Ispaniya terma jamoasi afsonasi Santi Cazorla faoliyatini yakunladiBugun, 17:14Arne Slot Niderlandiya terma jamoasini boshqarishi mumkinArne Slot Niderlandiya terma jamoasini boshqarishi mumkinBugun, 17:03Joze Mourino «Real» rahbariyatidan yangi hujumchi so‘radiJoze Mourino «Real» rahbariyatidan yangi hujumchi so‘radiBugun, 17:00Tibo Kurtua Belgiya milliy jamoasi kambekining "asosiy siri"ni aytdiTibo Kurtua Belgiya milliy jamoasi kambekining "asosiy siri"ni aytdiBugun, 16:54Zlatko Dalich Portugaliyaning eng xavfli jihatini aytdiZlatko Dalich Portugaliyaning eng xavfli jihatini aytdiBugun, 16:50Vitinya Xorvatiyaga qarshi o‘yin oldidan muxlislarga murojaat qildiVitinya Xorvatiyaga qarshi o‘yin oldidan muxlislarga murojaat qildiBugun, 16:48
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi