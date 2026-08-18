Troy Parrott nega hamon Angliya Premyer-ligasiga o‘tmadi?
Troy Parrott Niderlandiya va Irlandiya terma jamoasidagi sermahsul o'yinlariga qaramay, 25-30 million funt sterling evaziga Angliya Premyer-ligasi klublaridan biriga hamon o'tmadi va aniq kelishuvga erishilmadi. U 2023–2024-yilgi mavsumda Niderlandiyada 17 ta gol urgan, hozir esa AZ safida 97 ta uchrashuvda 51 ta gol bilan jamoaning asosiy to'purariga aylangan.
Gollandiyada va Irlandiya terma jamoasi safida barqaror o‘yin ko‘rsatib, sermahsulligi bilan e’tibor qozonayotgan Troy Parrott nima sababdan 25-30 million funt sterling evaziga Angliya Premyer-ligasi klublaridan biriga o‘tmagani jamoatchilikda qiziqish uyg‘otmoqda. Tottenxem akademiyasi tarbiyalanuvchisi bo‘lgan futbolchining hozirgi darajasi va Yevropadagi muvaffaqiyatlari uning tez orada kuchliroq chempionatga yo‘l olishini taxmin qilishga asos berardi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com nashriga bergan eksklyuziv intervyusida sobiq Irlandiya terma jamoasi yulduzi Rey Xouton hujumchining nima uchun hamon yuqori saviyadagi jamoalardan biriga o‘tmaganidan hayratda ekanini bildirdi. Uning fikricha, Parrott Niderlandiya chempionatidagi va terma jamoadagi ishonchli o‘yinlaridan so‘ng Angliyaning o‘zida ham o‘zini ko‘rsatishga tayyor edi.
Qiyin sinovlardan o‘tgan futbolchi evolyutsiyasiDublin shahridan bo‘lgan Troy Parrott 2019-yilda Tottenxem safida asosiy jamoadagi debyutini o‘tkazgan edi. Biroq shundan so‘ng u o‘yin amaliyotiga ega bo‘lishi uchun Milluol, Ipsvich Taun, MK Dons, Preston Nort End hamda Ekselsior kabi jamoalarga ijaraga berib yuborildi. Bir necha mavsum davomida quyi ligalardagi klublarda to‘p surgan hujumchi uchun bu davr oson kechmadi.
Futbolchi 2023–2024-yilgi mavsumda Niderlandiyada 17 ta gol urishga erishdi va 2024 yilning yozida Alkmaar klubi bilan to‘laqonli shartnoma imzoladi. Dastlab atigi 6,7 million funt sterlingga baholangan futbolchi hozirga kelib AZ safida 97 ta uchrashuvda 51 ta gol urib, jamoaning asosiy to‘purariga aylandi.
Terma jamoadagi muvaffaqiyatlar va kelajakdagi imkoniyatlarParrott faoliyatidagi burilish nuqtalaridan biri uning Irlandiya terma jamoasidagi yetakchilik roli bo‘ldi. 2026-yilgi Jahon chempionati saralash bosqichi doirasida Vengriya maydonlarida xet-trik qayd etgan hujumchi, shuningdek, Krishtianu Ronaldu yetakchiligidagi Portugaliya darvozasiga ikkita gol urishga muvaffaq bo‘ldi. Bu yorqin natijalar uning atrofidagi transfer mish-mishlarini yanada kuchaytirdi.
Goal.com xabariga ko‘ra, Angliya bilan bir qatorda Ispaniya va Italiyaning bir nechta jamoalari ham futbolchiga qiziqish bildirmoqda. Biroq hozircha aniq kelishuvga erishilmagani mutaxassislarni ajablantirmoqda. Rey Xoutonning ta’kidlashicha, yoshlik davridagi qiyinchiliklar va ijaralar Parrottni yanada chiniqtirib, uni tom ma’noda yetuk professional futbolchiga aylantirgan.
…