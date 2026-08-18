Troy Parrott nega hamon Angliya Premyer-ligasiga o‘tmadi?

·24·Sport
Troy Parrott nega hamon Angliya Premyer-ligasiga o‘tmadi?
Qisqacha

Troy Parrott Niderlandiya va Irlandiya terma jamoasidagi sermahsul o'yinlariga qaramay, 25-30 million funt sterling evaziga Angliya Premyer-ligasi klublaridan biriga hamon o'tmadi va aniq kelishuvga erishilmadi. U 2023–2024-yilgi mavsumda Niderlandiyada 17 ta gol urgan, hozir esa AZ safida 97 ta uchrashuvda 51 ta gol bilan jamoaning asosiy to'purariga aylangan.

Gollandiyada va Irlandiya terma jamoasi safida barqaror o‘yin ko‘rsatib, sermahsulligi bilan e’tibor qozonayotgan Troy Parrott nima sababdan 25-30 million funt sterling evaziga Angliya Premyer-ligasi klublaridan biriga o‘tmagani jamoatchilikda qiziqish uyg‘otmoqda. Tottenxem akademiyasi tarbiyalanuvchisi bo‘lgan futbolchining hozirgi darajasi va Yevropadagi muvaffaqiyatlari uning tez orada kuchliroq chempionatga yo‘l olishini taxmin qilishga asos berardi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com nashriga bergan eksklyuziv intervyusida sobiq Irlandiya terma jamoasi yulduzi Rey Xouton hujumchining nima uchun hamon yuqori saviyadagi jamoalardan biriga o‘tmaganidan hayratda ekanini bildirdi. Uning fikricha, Parrott Niderlandiya chempionatidagi va terma jamoadagi ishonchli o‘yinlaridan so‘ng Angliyaning o‘zida ham o‘zini ko‘rsatishga tayyor edi.

Qiyin sinovlardan o‘tgan futbolchi evolyutsiyasi

Dublin shahridan bo‘lgan Troy Parrott 2019-yilda Tottenxem safida asosiy jamoadagi debyutini o‘tkazgan edi. Biroq shundan so‘ng u o‘yin amaliyotiga ega bo‘lishi uchun Milluol, Ipsvich Taun, MK Dons, Preston Nort End hamda Ekselsior kabi jamoalarga ijaraga berib yuborildi. Bir necha mavsum davomida quyi ligalardagi klublarda to‘p surgan hujumchi uchun bu davr oson kechmadi.

Futbolchi 2023–2024-yilgi mavsumda Niderlandiyada 17 ta gol urishga erishdi va 2024 yilning yozida Alkmaar klubi bilan to‘laqonli shartnoma imzoladi. Dastlab atigi 6,7 million funt sterlingga baholangan futbolchi hozirga kelib AZ safida 97 ta uchrashuvda 51 ta gol urib, jamoaning asosiy to‘purariga aylandi.

Terma jamoadagi muvaffaqiyatlar va kelajakdagi imkoniyatlar

Parrott faoliyatidagi burilish nuqtalaridan biri uning Irlandiya terma jamoasidagi yetakchilik roli bo‘ldi. 2026-yilgi Jahon chempionati saralash bosqichi doirasida Vengriya maydonlarida xet-trik qayd etgan hujumchi, shuningdek, Krishtianu Ronaldu yetakchiligidagi Portugaliya darvozasiga ikkita gol urishga muvaffaq bo‘ldi. Bu yorqin natijalar uning atrofidagi transfer mish-mishlarini yanada kuchaytirdi.

Goal.com xabariga ko‘ra, Angliya bilan bir qatorda Ispaniya va Italiyaning bir nechta jamoalari ham futbolchiga qiziqish bildirmoqda. Biroq hozircha aniq kelishuvga erishilmagani mutaxassislarni ajablantirmoqda. Rey Xoutonning ta’kidlashicha, yoshlik davridagi qiyinchiliklar va ijaralar Parrottni yanada chiniqtirib, uni tom ma’noda yetuk professional futbolchiga aylantirgan.

Troy ParrottPremyer-ligaAZ AlkmaarIrlandiyaTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Joe Hart Pep Guardioladan keyingi Manchester Siti uchun eng katta sinovni aytdiJoe Hart Pep Guardioladan keyingi Manchester Siti uchun eng katta sinovni aytdiBugun, 21:58Manchester Siti mavsum boshida jiddiy yoʻqotishga uchradiManchester Siti mavsum boshida jiddiy yoʻqotishga uchradiBugun, 21:56Chelsi rahbariyatida oʻzgarishlar kutilmoqdaChelsi rahbariyatida oʻzgarishlar kutilmoqdaBugun, 20:31Ronaldu Messining postida Instagram rekordini yangiladiRonaldu Messining postida Instagram rekordini yangiladiBugun, 20:11Chelsi rahbariyatida oʻzgarishlar: Todd Boli oʻz ulushini sotishi mumkinChelsi rahbariyatida oʻzgarishlar: Todd Boli oʻz ulushini sotishi mumkinBugun, 20:10Jon Lukumi: «Yuventus» – Italiyadagi eng buyuk jamoa»Jon Lukumi: «Yuventus» – Italiyadagi eng buyuk jamoa»Bugun, 19:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi