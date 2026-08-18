Chelsi rahbariyatida oʻzgarishlar kutilmoqda
Londonning Chelsi klubi rahbariyatida yana bir jiddiy oʻzgarish sodir boʻlishi mumkin. Goal.com xabar qilishicha, klubdagi amerikalik investorlar guruhi yetakchilari Todd Buel va Mark Valter oʻzlariga tegishli aksiyalarni asosiy aksiyador hisoblangan Clearlake Capital kompaniyasiga sotish masalasini koʻrib chiqmoqda. Bu holat Premyer-liga grandining boshqaruv tuzilmasida tub burilish yasashi ehtimoldan xoli emas. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Hozirgi vaqtda Todd Buel klub raisi sifatida 13 foiz atrofida aksiyaga egalik qiladi. Direktorlar kengashi aʼzosi Mark Valter ham shunch
Rahbariyat ichidagi ziddiyatlar va dastlabki qadamlarL'Equipe nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, oxirgi yillarda Todd Buel va Clearlake Capital rahbariyati oʻrtasida munosabatlar keskinlashgan. Ayniqsa, transfer bozoriga milliardlab yevro sarflanganiga qaramattempt, jamoaning natijalari kutilganidek chiqmagani asosiy kelishmovchiliklarga sabab boʻlgan. Buel 2022 yilda klub sotib olingach, futbol borasida yetarli tajribaga ega boʻlmasa-da, vaqtincha sport direktori vazifasini ham bajarib koʻrgani tanqidlarga uchragan edi.
Eslatib oʻtamiz, Buel va Valter boshchiligidagi konsorsium 2022 yilda Roman Abramovichdan Chelsi klubini taxminan 3 milliard yevro evaziga sotib olgan edi. Oʻsha paytda bu kelishuv Rossiyadagi geosiyosiy vaziyat ortidan yuzaga kelgan majburiy savdo doirasida amalga oshirilgandi. Biroq shundan keyingi toʻrt yillik davr klub uchun ham moliyaviy, ham sport jihatidan beqaror kechdi.
…