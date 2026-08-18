Chelsi rahbariyatida oʻzgarishlar kutilmoqda

·0·Sport
Chelsi rahbariyatida oʻzgarishlar kutilmoqda

Londonning Chelsi klubi rahbariyatida yana bir jiddiy oʻzgarish sodir boʻlishi mumkin. Goal.com xabar qilishicha, klubdagi amerikalik investorlar guruhi yetakchilari Todd Buel va Mark Valter oʻzlariga tegishli aksiyalarni asosiy aksiyador hisoblangan Clearlake Capital kompaniyasiga sotish masalasini koʻrib chiqmoqda. Bu holat Premyer-liga grandining boshqaruv tuzilmasida tub burilish yasashi ehtimoldan xoli emas. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Hozirgi vaqtda Todd Buel klub raisi sifatida 13 foiz atrofida aksiyaga egalik qiladi. Direktorlar kengashi aʼzosi Mark Valter ham shunch3 foizlik ulushga ega. Shu bilan birga, Clearlake Capital kompaniyasi London klubining nazorat paketini, yani 62 foiz aksiyasini oʻlponida saqlab turibdi. Qolgan qism boshqa investorlar, jumladan shveytsariyalik moliyachi Xans-Yorg Viss qoʻlida.

Rahbariyat ichidagi ziddiyatlar va dastlabki qadamlar

L'Equipe nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, oxirgi yillarda Todd Buel va Clearlake Capital rahbariyati oʻrtasida munosabatlar keskinlashgan. Ayniqsa, transfer bozoriga milliardlab yevro sarflanganiga qaramattempt, jamoaning natijalari kutilganidek chiqmagani asosiy kelishmovchiliklarga sabab boʻlgan. Buel 2022 yilda klub sotib olingach, futbol borasida yetarli tajribaga ega boʻlmasa-da, vaqtincha sport direktori vazifasini ham bajarib koʻrgani tanqidlarga uchragan edi.

Eslatib oʻtamiz, Buel va Valter boshchiligidagi konsorsium 2022 yilda Roman Abramovichdan Chelsi klubini taxminan 3 milliard yevro evaziga sotib olgan edi. Oʻsha paytda bu kelishuv Rossiyadagi geosiyosiy vaziyat ortidan yuzaga kelgan majburiy savdo doirasida amalga oshirilgandi. Biroq shundan keyingi toʻrt yillik davr klub uchun ham moliyaviy, ham sport jihatidan beqaror kechdi.

Klub qiymati va kelajakdagi oʻzgarishlar

Ingliz matbuotining yozishicha, hozirgi kunda Todd Buel va Mark Valter klubning umumiy qiymatini taxminan 5,8 milliard yevroga baholamoqda. Agar aksiyalarni Clearlake Capital kompaniyasiga sotish boʻyicha kelishuv amalga oshsa, bu Chelsi tepasidagi rahbarlar tarkibini butunlay oʻzgartirib yuboradi. Natijada, amerikalik tadbirkorlar rekord darajadagi sarmoyalar va ziddiyatlarga boy davrdan keyin klub boshqaruvidan chekinishi mumkin.

ChelsiTodd BuelClearlake CapitalPremyer-ligaTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ronaldu Messining postida Instagram rekordini yangiladiRonaldu Messining postida Instagram rekordini yangiladiBugun, 20:11Chelsi rahbariyatida oʻzgarishlar: Todd Boli oʻz ulushini sotishi mumkinChelsi rahbariyatida oʻzgarishlar: Todd Boli oʻz ulushini sotishi mumkinBugun, 20:10Jon Lukumi: «Yuventus» – Italiyadagi eng buyuk jamoa»Jon Lukumi: «Yuventus» – Italiyadagi eng buyuk jamoa»Bugun, 19:56Rafael Leao “Chelsi”ga arzon narxda taklif qilildiRafael Leao “Chelsi”ga arzon narxda taklif qilildiBugun, 19:56Guglielmo Vicario Yuventus safiga qoʻshildiGuglielmo Vicario Yuventus safiga qoʻshildiBugun, 19:32Guglielmo Vikario Yuventus safiga qoʻshildiGuglielmo Vikario Yuventus safiga qoʻshildiBugun, 19:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi