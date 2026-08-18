Ronaldu Messining postida Instagram rekordini yangiladi

·15·Sport
Ronaldu Messining postida Instagram rekordini yangiladi
Qisqacha

Krishtianu Ronalduning Lionel Messining Instagram'dagi posti ostidagi izohi 16 avgust holatiga ko'ra 6,7 milliondan ortiq layk yig'ib, Instagram tarixidagi eng ko'p layk to'plagan kommentariyga aylandi. Ronaldu izohida Messi va uning yaqinlariga hamdardlik bildirib, oilasiga kuch va sabr tilagan. Bu natija portugaliyalik futbolchining Instagram'dagi layklar bo'yicha avvalgi rekordini yangiladi. Mazkur post Lionel Messining otasi Xorxe Messi vafotidan so'ng e'lon qilingan edi.

Futbol olamining ikki buyuk yulduzi — Krishtianu Ronaldu va Lionel Messi nomi yana bir bor ijtimoiy tarmoqlarda birga tilga tushdi. Bu safar portugaliyalik hujumchi Messining Instagram'dagi postiga qoldirgan izohi bilan rekord o‘rnatdi.

Lionel Messining otasi Xorxe Messi vafot etganidan so‘ng argentinalik futbolchi ijtimoiy tarmoqda otasiga bag‘ishlangan post qoldirgan. Ronaldu ushbu post ostida Messi va uning yaqinlariga hamdardlik bildirib, og‘ir kunlarda oilasiga kuch va sabr tilagan.

Futbolchining qisqa, ammo samimiy izohi muxlislar e’tiboridan chetda qolmadi. Izoh qisqa vaqt ichida millionlab layk to‘pladi.

16 avgust holatiga ko‘ra, Ronalduning Messi posti ostidagi izohi 6,7 milliondan ortiq layk yig‘gan. Shu tariqa u Instagram tarixida eng ko‘p layk to‘plagan kommentariyga aylandi.

Qizig‘i, Ronaldu bunday natijaga avval ham erishgan edi. Uning boshqa bir izohi Instagram'dagi layklar bo‘yicha rekord o‘rnatgan. Biroq endi portugaliyalik yulduz o‘z rekordini aynan Messining posti ostida qoldirgan izohi bilan yangiladi.

Cristiano RonaldoLionel MessiInstagram
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Chelsi rahbariyatida oʻzgarishlar: Todd Boli oʻz ulushini sotishi mumkinChelsi rahbariyatida oʻzgarishlar: Todd Boli oʻz ulushini sotishi mumkinBugun, 20:10Jon Lukumi: «Yuventus» – Italiyadagi eng buyuk jamoa»Jon Lukumi: «Yuventus» – Italiyadagi eng buyuk jamoa»Bugun, 19:56Rafael Leao “Chelsi”ga arzon narxda taklif qilildiRafael Leao “Chelsi”ga arzon narxda taklif qilildiBugun, 19:56Guglielmo Vicario Yuventus safiga qoʻshildiGuglielmo Vicario Yuventus safiga qoʻshildiBugun, 19:32Guglielmo Vikario Yuventus safiga qoʻshildiGuglielmo Vikario Yuventus safiga qoʻshildiBugun, 19:18Manuel Akanji Jon Stounzning Interdagi faoliyatiga ishonch bildirmoqdaManuel Akanji Jon Stounzning Interdagi faoliyatiga ishonch bildirmoqdaBugun, 17:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi