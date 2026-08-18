Chelsi rahbariyatida oʻzgarishlar: Todd Boli oʻz ulushini sotishi mumkin
Todd Boli va Mark Valter Chelsidagi o'zlariga tegishli aksiyalarni klubning 61 foizdan ortiq ulushiga ega Clearlake Capital kompaniyasiga sotish imkoniyatini ko'rib chiqmoqda. Boli klub raisi, Valter esa direktorlar kengashi a'zosi bo'lib, ularning har biri taxminan 13 foizdan ulushga egalik qiladi.
Londonning Chelsi klubi rahbariyatida yana bir jiddiy oʻzgarish yuz berishi mumkin. L'Equipe nashrining xabar berishicha, klubning asosiy egalari guruhidagi yetakchi shaxslardan biri Todd Boli va Mark Valter oʻzlariga tegishli boʻlgan aksiyalarni Clearlake Capital kompaniyasiga sotish imkoniyatini koʻrib chiqmoqda. Mazkur ehtimoliy bitim ingliz klubidagi boshqaruv tizimini tubdan oʻzgartirib yuborishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Hozirgi vaqtda Chelsi aksiyadorlik tuzilmasida Clearlake Capital 61 foizdan ortiq nazorat paketiga ega boʻlib turibdi. Klub raisi lavozimida faoliyat yuritib kelayotgan Todd Boli hamda direktorlar kengashi aʼzosi Mark Valter esa taxminan 13 foizdan ulushga egalik qiladi. Shuningdek, shveytsariyalik moliyachi Xans-Yorg Viss ham shuncha miqdordagi ulush egasi hisoblanadi. Maʼlum qilinishicha, Boli va Clearlake Capital oʻrtasidagi munosabatlar vaqt oʻtishi bilan yomonlashib borgan.
Rahbariyat ichidagi ziddiyatlar va transferlarSoʻnggi yillarda transfer bozoriga ulkan mablagʻlar yoʻnaltirilganiga qaramay, jamoaning natijalari koʻpchilikning kutganidan past boʻlib chiqdi. Aynan shu omillar fonida Todd Boli jamoaning qoniqarsiz oʻyinlari uchun asosiy aybdorlardan biri sifatida koʻrsatila boshlandi. 2022-yilda klub Roman Abramovichdan sotib olingandan soʻng, Boli maʼlum muddat sport direktori vazifasini ham bajarib koʻrgan edi. Uning futbol sohasida yetarli tajribaga ega emasligini tan olgani esa rahbariyat ichidagi shubhalar va ichki ziddiyatlarni yanada chuqurlashtirgan edi.
Eslatib oʻtamiz, 2022-yilda Roman Abramovichga nisbatan qoʻllanilgan cheklovlar sababli Chelsi 3 milliard yevroga yaqin mablagʻ evaziga amerikalik investorlarga sotilgan edi. Ingliz matbuotining baholashicha, bugungi kunga kelib klubning qiymati taxminan 5,8 milliard yevroni tashkil etadi. Agar Boli va Valter oʻz ulushlarini Clearlake Capitalʼga sotishsa, bu klubda toʻrt yillik rekord darajadagi investitsiyalar, murakkab natijalar va ichki kelishmovchiliklardan keyingi yirik burilish nuqtasi boʻladi.
…