Chelsi rahbariyatida oʻzgarishlar: Todd Boli oʻz ulushini sotishi mumkin

·8·Sport
Chelsi rahbariyatida oʻzgarishlar: Todd Boli oʻz ulushini sotishi mumkin
Qisqacha

Todd Boli va Mark Valter Chelsidagi o'zlariga tegishli aksiyalarni klubning 61 foizdan ortiq ulushiga ega Clearlake Capital kompaniyasiga sotish imkoniyatini ko'rib chiqmoqda. Boli klub raisi, Valter esa direktorlar kengashi a'zosi bo'lib, ularning har biri taxminan 13 foizdan ulushga egalik qiladi.

Londonning Chelsi klubi rahbariyatida yana bir jiddiy oʻzgarish yuz berishi mumkin. L'Equipe nashrining xabar berishicha, klubning asosiy egalari guruhidagi yetakchi shaxslardan biri Todd Boli va Mark Valter oʻzlariga tegishli boʻlgan aksiyalarni Clearlake Capital kompaniyasiga sotish imkoniyatini koʻrib chiqmoqda. Mazkur ehtimoliy bitim ingliz klubidagi boshqaruv tizimini tubdan oʻzgartirib yuborishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Hozirgi vaqtda Chelsi aksiyadorlik tuzilmasida Clearlake Capital 61 foizdan ortiq nazorat paketiga ega boʻlib turibdi. Klub raisi lavozimida faoliyat yuritib kelayotgan Todd Boli hamda direktorlar kengashi aʼzosi Mark Valter esa taxminan 13 foizdan ulushga egalik qiladi. Shuningdek, shveytsariyalik moliyachi Xans-Yorg Viss ham shuncha miqdordagi ulush egasi hisoblanadi. Maʼlum qilinishicha, Boli va Clearlake Capital oʻrtasidagi munosabatlar vaqt oʻtishi bilan yomonlashib borgan.

Rahbariyat ichidagi ziddiyatlar va transferlar

Soʻnggi yillarda transfer bozoriga ulkan mablagʻlar yoʻnaltirilganiga qaramay, jamoaning natijalari koʻpchilikning kutganidan past boʻlib chiqdi. Aynan shu omillar fonida Todd Boli jamoaning qoniqarsiz oʻyinlari uchun asosiy aybdorlardan biri sifatida koʻrsatila boshlandi. 2022-yilda klub Roman Abramovichdan sotib olingandan soʻng, Boli maʼlum muddat sport direktori vazifasini ham bajarib koʻrgan edi. Uning futbol sohasida yetarli tajribaga ega emasligini tan olgani esa rahbariyat ichidagi shubhalar va ichki ziddiyatlarni yanada chuqurlashtirgan edi.

Eslatib oʻtamiz, 2022-yilda Roman Abramovichga nisbatan qoʻllanilgan cheklovlar sababli Chelsi 3 milliard yevroga yaqin mablagʻ evaziga amerikalik investorlarga sotilgan edi. Ingliz matbuotining baholashicha, bugungi kunga kelib klubning qiymati taxminan 5,8 milliard yevroni tashkil etadi. Agar Boli va Valter oʻz ulushlarini Clearlake Capitalʼga sotishsa, bu klubda toʻrt yillik rekord darajadagi investitsiyalar, murakkab natijalar va ichki kelishmovchiliklardan keyingi yirik burilish nuqtasi boʻladi.

ChelsiTodd BoliClearlake CapitalAngliya Premyer-ligasiTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ronaldu Messining postida Instagram rekordini yangiladiRonaldu Messining postida Instagram rekordini yangiladiBugun, 20:11Jon Lukumi: «Yuventus» – Italiyadagi eng buyuk jamoa»Jon Lukumi: «Yuventus» – Italiyadagi eng buyuk jamoa»Bugun, 19:56Rafael Leao “Chelsi”ga arzon narxda taklif qilildiRafael Leao “Chelsi”ga arzon narxda taklif qilildiBugun, 19:56Guglielmo Vicario Yuventus safiga qoʻshildiGuglielmo Vicario Yuventus safiga qoʻshildiBugun, 19:32Guglielmo Vikario Yuventus safiga qoʻshildiGuglielmo Vikario Yuventus safiga qoʻshildiBugun, 19:18Manuel Akanji Jon Stounzning Interdagi faoliyatiga ishonch bildirmoqdaManuel Akanji Jon Stounzning Interdagi faoliyatiga ishonch bildirmoqdaBugun, 17:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi