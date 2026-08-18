Jaloliddin Ahmadaliyev yangi qo‘shig‘idan parcha e’lon qildi (video)
Xonanda Jaloliddin Ahmadaliyev Instagram sahifasida “Dushman bersang, mardidan ber” nomli yangi qo'shig'idan qisqa parcha e'lon qildi. U tarona yaqin insonlaridan birining istagi asosida tayyorlanganini, videodagi voqealar esa shaxsiy hayotidan olinganini ta'kidladi. Parcha ijtimoiy tarmoqlarda katta qiziqish uyg'otib, foydalanuvchilar yangi taronaning to'liq versiyasini kutayotganini bildirdi.
Xonanda Jaloliddin Ahmadaliyev Instagram sahifasida muxlislariga yangi qo‘shig‘idan qisqa parcha taqdim etdi. “Dushman bersang, mardidan ber” deb nomlangan tarona ijtimoiy tarmoqlarda tezda e’tibor qozondi.
Xonanda qo‘shiq va unga ishlangan videodagi voqea bejiz tanlanmaganini ta’kidlagan. Uning so‘zlariga ko‘ra, tarona yaqin insonlaridan birining istagi asosida tayyorlangan, videoda aks etgan voqealar esa uning shaxsiy hayotidan olingan.
“Bu qo‘shiq bir yaqin insonimizning istagiga binoan tayyorlandi. Videodagi voqea esa o‘z hayotimdan olingan. Balki sizning ham hayotingizga o‘xshashdir. Qo‘shiq va videodan manfaatli xulosa chiqarsangiz, haqqimizga bir duo qilib qo‘yasiz. Omonat dunyoda omon bo‘ling”, — deya yozgan xonanda.
Qo‘shiqdan e’lon qilingan qisqa parcha ham kuzatuvchilar orasida katta qiziqish uyg‘otgan. Foydalanuvchilar videoga ko‘plab ijobiy fikrlar qoldirib, yangi taronaning to‘liq versiyasini kutayotganini bildirgan.
“Dushman bersang, mardidan ber” nomli qo‘shiqning mazmuni va videodagi hayotiy voqealar muxlislar orasida yanada katta qiziqish uyg‘otishi kutilmoqda.
…