Jaloliddin Ahmadaliyev yangi qo‘shig‘idan parcha e’lon qildi (video)

·50·Madaniyat
Jaloliddin Ahmadaliyev yangi qo‘shig‘idan parcha e’lon qildi (video)
Qisqacha

Xonanda Jaloliddin Ahmadaliyev Instagram sahifasida “Dushman bersang, mardidan ber” nomli yangi qo'shig'idan qisqa parcha e'lon qildi. U tarona yaqin insonlaridan birining istagi asosida tayyorlanganini, videodagi voqealar esa shaxsiy hayotidan olinganini ta'kidladi. Parcha ijtimoiy tarmoqlarda katta qiziqish uyg'otib, foydalanuvchilar yangi taronaning to'liq versiyasini kutayotganini bildirdi.

Xonanda Jaloliddin Ahmadaliyev Instagram sahifasida muxlislariga yangi qo‘shig‘idan qisqa parcha taqdim etdi. “Dushman bersang, mardidan ber” deb nomlangan tarona ijtimoiy tarmoqlarda tezda e’tibor qozondi.

Xonanda qo‘shiq va unga ishlangan videodagi voqea bejiz tanlanmaganini ta’kidlagan. Uning so‘zlariga ko‘ra, tarona yaqin insonlaridan birining istagi asosida tayyorlangan, videoda aks etgan voqealar esa uning shaxsiy hayotidan olingan.

“Bu qo‘shiq bir yaqin insonimizning istagiga binoan tayyorlandi. Videodagi voqea esa o‘z hayotimdan olingan. Balki sizning ham hayotingizga o‘xshashdir. Qo‘shiq va videodan manfaatli xulosa chiqarsangiz, haqqimizga bir duo qilib qo‘yasiz. Omonat dunyoda omon bo‘ling”, — deya yozgan xonanda.

Qo‘shiqdan e’lon qilingan qisqa parcha ham kuzatuvchilar orasida katta qiziqish uyg‘otgan. Foydalanuvchilar videoga ko‘plab ijobiy fikrlar qoldirib, yangi taronaning to‘liq versiyasini kutayotganini bildirgan.

“Dushman bersang, mardidan ber” nomli qo‘shiqning mazmuni va videodagi hayotiy voqealar muxlislar orasida yanada katta qiziqish uyg‘otishi kutilmoqda.

Jaloliddin AhmadaliyevInstagram
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Maftuna Xolmurodova turmushga chiqdi (video)Maftuna Xolmurodova turmushga chiqdi (video)Bugun, 21:38Dildora Zokirova qiziga nega “Muzdalifabonu” deb ism qo‘yganini aytdi (video)Dildora Zokirova qiziga nega “Muzdalifabonu” deb ism qo‘yganini aytdi (video)Bugun, 14:13“Afrosiyob” poyezdida kutilmagan konsert: Munisa Rizayeva yo‘lovchilarni hayratda qoldirdi! (video)“Afrosiyob” poyezdida kutilmagan konsert: Munisa Rizayeva yo‘lovchilarni hayratda qoldirdi! (video)Bugun, 10:08“Qichqiriq” va “Neshvill” yulduzi 36 yoshida vafot etdi: Xeyden Panetterining o‘limi ortidagi savollar“Qichqiriq” va “Neshvill” yulduzi 36 yoshida vafot etdi: Xeyden Panetterining o‘limi ortidagi savollarBugun, 10:03Ritik Roshan ajrashgani haqidagi xabarlarni rad etdi: endi u Saba bilan to‘yga tayyorlanmoqdaRitik Roshan ajrashgani haqidagi xabarlarni rad etdi: endi u Saba bilan to‘yga tayyorlanmoqdaBugun, 09:53Farangiz Abdazova o‘g‘liga qanday ism qo‘ygani ma’lum bo‘ldi (video)Farangiz Abdazova o‘g‘liga qanday ism qo‘ygani ma’lum bo‘ldi (video)Kecha, 12:37
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Maykl Jeksonning mashhur harakati ortidagi sir ochildi
Maykl Jeksonning mashhur harakati ortidagi sir ochildi
Asal Shodiyeva “Kavkaz asirasi” filmidagi Nina obrazida muxlislarni hayratga soldi
Asal Shodiyeva “Kavkaz asirasi” filmidagi Nina obrazida muxlislarni hayratga soldi
Rayhon Ulasenova o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan videolar tarqaldi
Rayhon Ulasenova o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan videolar tarqaldi
Shahlo Salayeva va Veysel Dulger to‘yidan keyin qayerda yashashini ma’lum qildi
Shahlo Salayeva va Veysel Dulger to‘yidan keyin qayerda yashashini ma’lum qildi
Ilk bor tashkil etilgan "Mini Miss O‘zbekiston 2026" g‘olibasi ma’lum bo‘ldi!
Ilk bor tashkil etilgan "Mini Miss O‘zbekiston 2026" g‘olibasi ma’lum bo‘ldi!
Maftuna Xolmurotovaning sirli jufti haqidagi izohlari va suratlari tarmoqlarda barchaning diqqatida!
Maftuna Xolmurotovaning sirli jufti haqidagi izohlari va suratlari tarmoqlarda barchaning diqqatida!
Hind aktrisasi Madhuri Dikshit umr yo‘ldoshi Shriram Nene bilan (foto)
Hind aktrisasi Madhuri Dikshit umr yo‘ldoshi Shriram Nene bilan (foto)
Ishonish qiyin: Zarina Nizomiddinovaning to‘ng‘ich farzandi 18 yoshga to‘ldi!
Ishonish qiyin: Zarina Nizomiddinovaning to‘ng‘ich farzandi 18 yoshga to‘ldi!