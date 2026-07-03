Sandro Tonali 100 million funt evaziga Tottenxemga oʻtmoqda
Italiya terma jamoasi yarim himoyachisi Sandro Tonali faoliyatini Londonning Tottenxem klubida davom ettirishga yaqin turibdi. Nyukasl Yunayted safida oʻzini koʻrsata olgan futbolchi Manchester Siti kabi grand jamoalarning taklifini rad etib, aynan "shporlar" safini tanlagani transfer bozoridagi eng shov-shuvli voqealardan biriga aylandi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Sky Sports nashriga bergan intervyusida Sandro Tonali ushbu qarorga kelishida Tottenxem bosh murabbiyi Roberto De Zerbi eng asosiy omil boʻlganini ochiq-oydin tan oldi. Uning soʻzlariga koʻra, italiyalik mutaxassis bilan suhbat futbolchining kelajagi borasidagi barcha shubhalariga yakun yasagan. Ushbu transferning umumiy qiymati 100 million funt sterlingni tashkil etishi kutilmoqda.
Roberto De Zerbi omili va oilaviy sabablarTonali oʻz tanlovini izohlar ekan, Roberto De Zerbi bilan uzoq vaqtdan beri tanish ekanligini va uning futbolga boʻlgan qarashlari oʻziga juda mos kelishini taʼkidladi. "Roberto De Zerbi juda katta omil boʻldi. Men uning ishini uzoq vaqtdan beri kuzatib kelaman va u futbolni qanday koʻrishi menga juda yaqin. U bilan gaplashganimda, aynan shu yerda boʻlishni xohlashimni angladim", — deydi futbolchi.
Shuningdek, yarim himoyachi Londonni tanlashida oilaviy sharoitlar ham muhim rol oʻynaganini yashirmadi. Nyukaslda oʻtgan uch yildan soʻng, farzandli boʻlishgani sababli oilaviy hayot tarzini oʻzgartirishga qaror qilishgan. De Zerbi nafaqat vatandosh va doʻst sifatida, balki professional murabbiy sifatida ham Tonalini loyihaga ishontira olgan.
Rekord darajadagi transfer summasiESPN maʼlumotiga koʻra, Tottenxem futbolchi uchun 92,5 million funt kafolatlangan toʻlov va qoʻshimcha 7,5 million funt bonuslar toʻlashga rozi boʻlgan. Bu Nyukasl Yunayted uchun juda foydali kelishuv hisoblanadi, chunki klub 2023-yilda Tonalini Milan safidan 55 million funtga sotib olgan edi. Endilikda "qargʻalar" 26 yoshli futbolchi ortidan qariyb 45 million funt sof foyda koʻrmoqda.
Sandro Tonali yangi jamoasida haftasiga 275 ming funt sterlingdan koʻproq maosh olishi kutilmoqda. Futbolchi tez orada Londonga uchib boradi va tibbiy koʻrikdan oʻtib, shartnomaning soʻnggi rasmiyatchiliklarini yakunlaydi. U oʻzining sobiq jamoasi bilan doʻstona xayrlashayotganini va barcha tomonlar ushbu kelishuvdan mamnun ekanligini bildirdi.
Ushbu transfer Tottenxem uchun klub tarixidagi eng qimmat xarid boʻlishi mumkin. Roberto De Zerbi qoʻl ostida yangi bosqichga chiqishni maqsad qilgan London klubi, Tonalini markaziy chiziqni kuchaytirish uchun asosiy figura sifatida koʻrmoqda. Angliya Premer-ligasi doirasida bu kabi yirik transferlar chempionatdagi raqobatni yanada kuchaytirishi shubhasiz.
…