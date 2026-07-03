Sandro Tonali 100 million funt evaziga Tottenxemga oʻtmoqda

·0·Sport
Sandro Tonali 100 million funt evaziga Tottenxemga oʻtmoqda

Italiya terma jamoasi yarim himoyachisi Sandro Tonali faoliyatini Londonning Tottenxem klubida davom ettirishga yaqin turibdi. Nyukasl Yunayted safida oʻzini koʻrsata olgan futbolchi Manchester Siti kabi grand jamoalarning taklifini rad etib, aynan "shporlar" safini tanlagani transfer bozoridagi eng shov-shuvli voqealardan biriga aylandi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Sky Sports nashriga bergan intervyusida Sandro Tonali ushbu qarorga kelishida Tottenxem bosh murabbiyi Roberto De Zerbi eng asosiy omil boʻlganini ochiq-oydin tan oldi. Uning soʻzlariga koʻra, italiyalik mutaxassis bilan suhbat futbolchining kelajagi borasidagi barcha shubhalariga yakun yasagan. Ushbu transferning umumiy qiymati 100 million funt sterlingni tashkil etishi kutilmoqda.

Roberto De Zerbi omili va oilaviy sabablar

Tonali oʻz tanlovini izohlar ekan, Roberto De Zerbi bilan uzoq vaqtdan beri tanish ekanligini va uning futbolga boʻlgan qarashlari oʻziga juda mos kelishini taʼkidladi. "Roberto De Zerbi juda katta omil boʻldi. Men uning ishini uzoq vaqtdan beri kuzatib kelaman va u futbolni qanday koʻrishi menga juda yaqin. U bilan gaplashganimda, aynan shu yerda boʻlishni xohlashimni angladim", — deydi futbolchi.

Shuningdek, yarim himoyachi Londonni tanlashida oilaviy sharoitlar ham muhim rol oʻynaganini yashirmadi. Nyukaslda oʻtgan uch yildan soʻng, farzandli boʻlishgani sababli oilaviy hayot tarzini oʻzgartirishga qaror qilishgan. De Zerbi nafaqat vatandosh va doʻst sifatida, balki professional murabbiy sifatida ham Tonalini loyihaga ishontira olgan.

Rekord darajadagi transfer summasi

ESPN maʼlumotiga koʻra, Tottenxem futbolchi uchun 92,5 million funt kafolatlangan toʻlov va qoʻshimcha 7,5 million funt bonuslar toʻlashga rozi boʻlgan. Bu Nyukasl Yunayted uchun juda foydali kelishuv hisoblanadi, chunki klub 2023-yilda Tonalini Milan safidan 55 million funtga sotib olgan edi. Endilikda "qargʻalar" 26 yoshli futbolchi ortidan qariyb 45 million funt sof foyda koʻrmoqda.

Sandro Tonali yangi jamoasida haftasiga 275 ming funt sterlingdan koʻproq maosh olishi kutilmoqda. Futbolchi tez orada Londonga uchib boradi va tibbiy koʻrikdan oʻtib, shartnomaning soʻnggi rasmiyatchiliklarini yakunlaydi. U oʻzining sobiq jamoasi bilan doʻstona xayrlashayotganini va barcha tomonlar ushbu kelishuvdan mamnun ekanligini bildirdi.

Ushbu transfer Tottenxem uchun klub tarixidagi eng qimmat xarid boʻlishi mumkin. Roberto De Zerbi qoʻl ostida yangi bosqichga chiqishni maqsad qilgan London klubi, Tonalini markaziy chiziqni kuchaytirish uchun asosiy figura sifatida koʻrmoqda. Angliya Premer-ligasi doirasida bu kabi yirik transferlar chempionatdagi raqobatni yanada kuchaytirishi shubhasiz.

Sandro TonaliTottenxemNyukaslTransferRoberto De Zerbi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ilgiz Tantashev JCH-2026 pley-offidagi katta o‘yinga tayinlandiIlgiz Tantashev JCH-2026 pley-offidagi katta o‘yinga tayinlandiBugun, 00:31«Navbahor» Turkiyada «Bashakshehir»ni 4:2 hisobida yengdi«Navbahor» Turkiyada «Bashakshehir»ni 4:2 hisobida yengdiBugun, 00:16Ispaniya va Avstriya pley-offda, uchrashuvdan jonli matnli translyatsiyaIspaniya va Avstriya pley-offda, uchrashuvdan jonli matnli translyatsiyaKecha, 23:43Barselona moliyaviy kishanlardan qutuldi: La Liga klubga transferlar uchun yashil chiroq yoqdiBarselona moliyaviy kishanlardan qutuldi: La Liga klubga transferlar uchun yashil chiroq yoqdiKecha, 22:31Paragvay va Fransiya o‘yinini o‘zbekistonlik hakamlar boshqaradiParagvay va Fransiya o‘yinini o‘zbekistonlik hakamlar boshqaradiKecha, 22:22Ten Xag Niderlandiya terma jamoasiga asosiy nomzod bo‘ldiTen Xag Niderlandiya terma jamoasiga asosiy nomzod bo‘ldiKecha, 21:15
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi