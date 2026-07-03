Rafael Leao Angliya Premer-ligasiga oʻtishi mumkin: Tottenxemga taklif yuborildi
Italiyaning Milan klubi oʻzining eng qimmatli aktivlaridan biri Rafael Leao bilan xayrlashishga tayyor. Soʻnggi xabarlarga koʻra, portugaliyalik vinger Londonning Tottenxem klubiga taklif qilingan. Bu transfer amalga oshsa, yozgi transfer oynasining eng shov-shuvli kelishuvlaridan biriga aylanishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
La Gazzetta dello Sport nashrining maʼlumot berishicha, Milan jamoasining yangi bosh murabbiyi Ruben Amorim Rafael Leao xizmatlaridan voz kechishga qaror qilgan. Murabbiy futbolchini oʻzining kelgusi rejalariga kiritmagan va klub rahbariyati moliyaviy bosim sababli uni sotuvga qoʻyishni maʼqul koʻrmoqda. Italiya klubi 2025-2026-yilgi mavsumni beshinchi oʻrinda yakunlagani bois, tarkibni yangilash uchun mablagʻ zarur.
Transfer narxi va shartlariMilan rahbariyati 25 yoshli futbolchi uchun kamida 60 million yevro talab qilmoqda. Shuningdek, klub 70 million yevro evaziga sotib olish majburiyati bilan ijaraga berish variantini ham koʻrib chiqishga tayyor. Rafael Leao oʻtgan mavsumda A Seriyaning 31 ta oʻyinida 10 ta gol urgan boʻlsa-da, uning oʻyini muxlislar tomonidan keskin tanqid qilingan va hatto oʻz ishqibozlari tomonidan hushtakbozlikka uchragan edi.
Futbolchining oʻzi ham Italiyani tark etish istagini yashirmayapti. Sport TV kanaliga bergan intervyusida u Angliya futboli uning uslubiga koʻproq mos kelishini taʼkidlagan. Rafael Leao Italiyada oʻz salohiyatini toʻliq namoyon eta olmayotganini, Premer-liga yoki La Liga uning iqtidorini koʻrsatish uchun eng yaxshi maydon ekanini ochiq aytgan.
Tottenxem va yangi tizimHozirda Tottenxem Rafael Leao uchun eng real variant boʻlib turibdi. Roberto De Zerbi qoʻl ostidagi jamoa hujumkor va ochiq futbol tarafdori boʻlib, bu uslub portugaliyalik vingerning kuchli tomonlarini ochib berishi kutilmoqda. Avvalroq Massimiliano Allegri qoʻl ostida markaziy hujumchi sifatida oʻynashga majbur boʻlgan Leao, Londonda oʻzining sevimli qanot pozitsiyasiga qaytishi mumkin.
Maʼlumot uchun, Rafael Leao 2019-yilda Fransiyaning Lill klubidan 49,5 million yevro evaziga Milan safiga kelib qoʻshilgan edi. U Italiya klubi libosida jami 291 ta uchrashuvda maydonga tushib, 80 ta gol muallifiga aylangan. Hozirda futbolchi bor eʼtiborini Portugaliya terma jamoasi bilan 2026-yilgi Jahon chempionatidagi ishtirokiga qaratgan. Uning klubdagi kelajagi esa mundialdan soʻng uzil-kesil hal qilinishi kutilmoqda.
…