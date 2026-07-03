Rafael Leao Angliya Premer-ligasiga oʻtishi mumkin: Tottenxemga taklif yuborildi

·25·Sport
Rafael Leao Angliya Premer-ligasiga oʻtishi mumkin: Tottenxemga taklif yuborildi

Italiyaning Milan klubi oʻzining eng qimmatli aktivlaridan biri Rafael Leao bilan xayrlashishga tayyor. Soʻnggi xabarlarga koʻra, portugaliyalik vinger Londonning Tottenxem klubiga taklif qilingan. Bu transfer amalga oshsa, yozgi transfer oynasining eng shov-shuvli kelishuvlaridan biriga aylanishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

La Gazzetta dello Sport nashrining maʼlumot berishicha, Milan jamoasining yangi bosh murabbiyi Ruben Amorim Rafael Leao xizmatlaridan voz kechishga qaror qilgan. Murabbiy futbolchini oʻzining kelgusi rejalariga kiritmagan va klub rahbariyati moliyaviy bosim sababli uni sotuvga qoʻyishni maʼqul koʻrmoqda. Italiya klubi 2025-2026-yilgi mavsumni beshinchi oʻrinda yakunlagani bois, tarkibni yangilash uchun mablagʻ zarur.

Transfer narxi va shartlari

Milan rahbariyati 25 yoshli futbolchi uchun kamida 60 million yevro talab qilmoqda. Shuningdek, klub 70 million yevro evaziga sotib olish majburiyati bilan ijaraga berish variantini ham koʻrib chiqishga tayyor. Rafael Leao oʻtgan mavsumda A Seriyaning 31 ta oʻyinida 10 ta gol urgan boʻlsa-da, uning oʻyini muxlislar tomonidan keskin tanqid qilingan va hatto oʻz ishqibozlari tomonidan hushtakbozlikka uchragan edi.

Futbolchining oʻzi ham Italiyani tark etish istagini yashirmayapti. Sport TV kanaliga bergan intervyusida u Angliya futboli uning uslubiga koʻproq mos kelishini taʼkidlagan. Rafael Leao Italiyada oʻz salohiyatini toʻliq namoyon eta olmayotganini, Premer-liga yoki La Liga uning iqtidorini koʻrsatish uchun eng yaxshi maydon ekanini ochiq aytgan.

Tottenxem va yangi tizim

Hozirda Tottenxem Rafael Leao uchun eng real variant boʻlib turibdi. Roberto De Zerbi qoʻl ostidagi jamoa hujumkor va ochiq futbol tarafdori boʻlib, bu uslub portugaliyalik vingerning kuchli tomonlarini ochib berishi kutilmoqda. Avvalroq Massimiliano Allegri qoʻl ostida markaziy hujumchi sifatida oʻynashga majbur boʻlgan Leao, Londonda oʻzining sevimli qanot pozitsiyasiga qaytishi mumkin.

Maʼlumot uchun, Rafael Leao 2019-yilda Fransiyaning Lill klubidan 49,5 million yevro evaziga Milan safiga kelib qoʻshilgan edi. U Italiya klubi libosida jami 291 ta uchrashuvda maydonga tushib, 80 ta gol muallifiga aylangan. Hozirda futbolchi bor eʼtiborini Portugaliya terma jamoasi bilan 2026-yilgi Jahon chempionatidagi ishtirokiga qaratgan. Uning klubdagi kelajagi esa mundialdan soʻng uzil-kesil hal qilinishi kutilmoqda.

Rafael LeaoMilanTottenxemTransferlarFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ispaniya Avstriyani magʻlub etib, JCh-2026 nimchorak finaliga yoʻl oldiIspaniya Avstriyani magʻlub etib, JCh-2026 nimchorak finaliga yoʻl oldiBugun, 03:37Endrick Braziliya terma jamoasidagi muhit va Carlo Ancelotti haqida gapirdiEndrick Braziliya terma jamoasidagi muhit va Carlo Ancelotti haqida gapirdiBugun, 03:34Marsel Desayi: William Saliba dunyoning eng yaxshi himoyachisi va uning yoʻli Real MadridgaMarsel Desayi: William Saliba dunyoning eng yaxshi himoyachisi va uning yoʻli Real MadridgaBugun, 03:16Portugaliya va Xorvatiyaning asosiy tarkiblari e’lon qilindiPortugaliya va Xorvatiyaning asosiy tarkiblari e’lon qilindiBugun, 03:08Ispaniya Avstriyani yirik hisobda yengib, 1/8 finalga yo‘l oldiIspaniya Avstriyani yirik hisobda yengib, 1/8 finalga yo‘l oldiBugun, 02:22Entoni Gordon: «Harry Kane hozirda Lionel Messi darajasida oʻyin koʻrsatmoqda»Entoni Gordon: «Harry Kane hozirda Lionel Messi darajasida oʻyin koʻrsatmoqda»Bugun, 01:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi