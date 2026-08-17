Belarus va Eron 2027–2031 yillar uchun strategik bitim imzolamoqda!

·3·Dunyo
Belarus va Eron 2027–2031 yillar uchun strategik bitim imzolamoqda!
Qisqacha

Belarus va Eron 2027–2031 yillarga mo'ljallangan keng qamrovli strategik sheriklik to'g'risidagi bitim hamda har tomonlama hamkorlik bo'yicha yangi "Yo'l xaritasi"ni imzolashga tayyorgarlik ko'rmoqda. Bu haqda Belarus Milliy majlisi Vakillar palatasi raisi Igor Sergeyenko Eron elchisi Alirizo Soneiy (Alireza Sanoiy) bilan uchrashuvda ma'lum qildi.

Xalqaro maydonda G‘arbning keskin sanksiyalariga uchragan davlatlar o‘rtasidagi yaqinlashuv yangi bosqichga chiqmoqda. Belarus va Eron ikki tomonlama munosabatlarni rasman mustahkamlash maqsadida keng qamrovli strategik sheriklik to‘g‘risidagi tarixiy bitimni imzolashga tayyorgarlik ko‘rmoqda.

Bu haqda Belarus Milliy majlisi Vakillar palatasi raisi Igor Sergeyenko Eron Islom Respublikasining Favqulodda va muxtor elchisi Alirizo Soneiy (Alireza Sanoiy) bilan bo‘lib o‘tgan rasmiy uchrashuvda ma’lum qildi.

2027–2031 yillar: Keng qamrovli sheriklik va «Yo‘l xaritasi»

Uchrashuv davomida ikki davlatning kelgusi yillardagi hamkorlik yo‘nalishlarini belgilab beruvchi strategik hujjatlar muhokama qilindi:

«Belarus va Eron 2027–2031 yillarga mo‘ljallangan keng qamrovli strategik sheriklik to‘g‘risidagi bitim hamda mamlakatlarimiz o‘rtasidagi har tomonlama hamkorlik bo‘yicha yangi „Yo‘l xaritasi“ni imzolashga qizg‘in tayyorgarlik ko‘rmoqda», — deya ta’kidladi Igor Sergeyenko.

Shuningdek, spiker belaruslik deputatlar diplomatik mexanizmlardan unumli foydalangan holda ushbu salmoqli hujjatlar paketini ishlab chiqish va rasmiylashtirishda faol ishtirok etayotganini qayd etdi.

G‘arb cheklovlari va Minskning «Global Janub» sari burilishi

Mazkur yaqinlashuv geosiyosiy o‘zgarishlar fonida alohida ahamiyat kasb etmoqda:

  • Sanksiyalarga qarshi alyans: Ikkala davlat ham G‘arb davlatlari tomonidan joriy etilgan og‘ir iqtisodiy va siyosiy cheklovlar ostida yashamoqda;

  • Yangi bozorlar izlovi: Sanksiyalar bosimi sharoitida Minsk o‘z tashqi iqtisodiy vektorini faol ravishda qayta ko‘rib chiqmoqda va Osiyo, Yaqin Sharq, Afrika hamda Lotin Amerikasi mintaqalaridagi hamkorlar bilan aloqalarni jadal rivojlantirmoqda.

Tehron va Minsk o‘rtasidagi 5 yillik strategik sheriklik savdo-iqtisodiy, sanoat, logistika va xavfsizlik sohalaridagi integratsiyani yangi bosqichga olib chiqishi kutilmoqda.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoyda 288 metrlik ulkan lift qurildiXitoyda 288 metrlik ulkan lift qurildiBugun, 14:30«Avval duo qilamiz»: 20 ta kuchukni tarbiyalagan ayolning videosi tarmoqlarni lol qoldirdi!«Avval duo qilamiz»: 20 ta kuchukni tarbiyalagan ayolning videosi tarmoqlarni lol qoldirdi!Bugun, 14:229 million yevrolik yaxta cho‘kib ketdi9 million yevrolik yaxta cho‘kib ketdiBugun, 14:02Shiddatli janglar: «Tolibon» Badaxshon ustidan nazoratni boy bermoqdami?Shiddatli janglar: «Tolibon» Badaxshon ustidan nazoratni boy bermoqdami?Bugun, 13:50«Naftogaz» raketa va dron hujumlari oqibatlarini ochiqladi...«Naftogaz» raketa va dron hujumlari oqibatlarini ochiqladi...Bugun, 13:28Kuchli ta’sir: Yelena Zelenskayaning Ukraina hokimiyatidagi "yashirin roli" qanday?Kuchli ta’sir: Yelena Zelenskayaning Ukraina hokimiyatidagi "yashirin roli" qanday?Bugun, 13:17
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi