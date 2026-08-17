Belarus va Eron 2027–2031 yillar uchun strategik bitim imzolamoqda!
Belarus va Eron 2027–2031 yillarga mo'ljallangan keng qamrovli strategik sheriklik to'g'risidagi bitim hamda har tomonlama hamkorlik bo'yicha yangi "Yo'l xaritasi"ni imzolashga tayyorgarlik ko'rmoqda. Bu haqda Belarus Milliy majlisi Vakillar palatasi raisi Igor Sergeyenko Eron elchisi Alirizo Soneiy (Alireza Sanoiy) bilan uchrashuvda ma'lum qildi.
Xalqaro maydonda G‘arbning keskin sanksiyalariga uchragan davlatlar o‘rtasidagi yaqinlashuv yangi bosqichga chiqmoqda. Belarus va Eron ikki tomonlama munosabatlarni rasman mustahkamlash maqsadida keng qamrovli strategik sheriklik to‘g‘risidagi tarixiy bitimni imzolashga tayyorgarlik ko‘rmoqda.
Bu haqda Belarus Milliy majlisi Vakillar palatasi raisi Igor Sergeyenko Eron Islom Respublikasining Favqulodda va muxtor elchisi Alirizo Soneiy (Alireza Sanoiy) bilan bo‘lib o‘tgan rasmiy uchrashuvda ma’lum qildi.
2027–2031 yillar: Keng qamrovli sheriklik va «Yo‘l xaritasi»
Uchrashuv davomida ikki davlatning kelgusi yillardagi hamkorlik yo‘nalishlarini belgilab beruvchi strategik hujjatlar muhokama qilindi:
«Belarus va Eron 2027–2031 yillarga mo‘ljallangan keng qamrovli strategik sheriklik to‘g‘risidagi bitim hamda mamlakatlarimiz o‘rtasidagi har tomonlama hamkorlik bo‘yicha yangi „Yo‘l xaritasi“ni imzolashga qizg‘in tayyorgarlik ko‘rmoqda», — deya ta’kidladi Igor Sergeyenko.
Shuningdek, spiker belaruslik deputatlar diplomatik mexanizmlardan unumli foydalangan holda ushbu salmoqli hujjatlar paketini ishlab chiqish va rasmiylashtirishda faol ishtirok etayotganini qayd etdi.
G‘arb cheklovlari va Minskning «Global Janub» sari burilishi
Mazkur yaqinlashuv geosiyosiy o‘zgarishlar fonida alohida ahamiyat kasb etmoqda:
Sanksiyalarga qarshi alyans: Ikkala davlat ham G‘arb davlatlari tomonidan joriy etilgan og‘ir iqtisodiy va siyosiy cheklovlar ostida yashamoqda;
Yangi bozorlar izlovi: Sanksiyalar bosimi sharoitida Minsk o‘z tashqi iqtisodiy vektorini faol ravishda qayta ko‘rib chiqmoqda va Osiyo, Yaqin Sharq, Afrika hamda Lotin Amerikasi mintaqalaridagi hamkorlar bilan aloqalarni jadal rivojlantirmoqda.
Tehron va Minsk o‘rtasidagi 5 yillik strategik sheriklik savdo-iqtisodiy, sanoat, logistika va xavfsizlik sohalaridagi integratsiyani yangi bosqichga olib chiqishi kutilmoqda.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…