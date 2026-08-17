Enzo Maresca uchun muvaffaqiyatsiz debyut va 120 yillik salbiy antirekord
Enzo Marescaning Manchester Siti bosh murabbiyi sifatidagi ilk rasmiy o'yini Arsenalga qarshi Community Shield bahsida 3:0 hisobidagi mag'lubiyat bilan yakunlandi. Bu natija klub tarixidagi 120 yillik salbiy antirekordni takrorladi, chunki bunday omadsiz debyut 1906-yilda Harri Nyubuld boshchiligida qayd etilgan edi. Arsenal safida Rikardo Kalafiori 23 soniyada, Kay Havertz va Martin Edegor esa keyinchalik gol urdi.
Enzo Marescaning Manchester Siti bosh murabbiyi sifatidagi faoliyati og‘riqli zarba bilan boshlandi. Jamoa Angliya Superkubogi — Community Shield uchrashuvida Arsenalga qarshi bahsda 3:0 hisobida yirik mag‘lubiyatga uchradi. Goal.com xabar berishicha, ushbu natija sababli murabbiy klub tarixidagi 120 yillik salbiy antirekordni takrorladi va o‘yin sifatini keskin oshirish zarurligini tan oldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Principality stadionida kechgan uchrashuv shaharsshunoslar uchun dahshatli tarzda boshlandi. O‘yin boshlanganiga atigi 23 soniya bo‘lganida, Rikardo Kalafiori raqib darvozasini ishg‘ol qilib, Manchester Siti himoyasini shokka soldi. Tezkor gol amaldagi Angliya Premer-ligasi chempionlari foydasiga o‘yin dinamikasini butunlay o‘zgartirib yubordi.
Mag‘lubiyat tafsilotlari va antirekordBirinchi bo‘lim yakunlanishiga qadar Kay Havertz farqni ikkitaga oshirdi. Ikkinchi bo‘limda esa Martin Edegor o‘z nomini tablozg‘a yozdirib qo‘ydi va uchrashuvdagi yakuniy 3:0 hisobidagi ishonchli g‘alabani ta’minladi. Ushbu mag‘lubiyat Enzo Marescani shubhali rekord egasiga aylantirdi. U klub tarixida o‘zining ilk rasmiy o‘yinidayoq eng yirik mag‘lubiyatga uchragan bosh murabbiylardan biriga aylandi.
Statistikaga ko‘ra, bunday omadsiz debyut bundan 100 yildan ziyodroq vaqt oldin, aniqrog‘i 1906-yilda Harri Nyubuld boshchiligida qayd etilgan edi. O‘shanda ham Manchester Siti aynan Arsenalga qarshi bahsda 4:1 hisobida mag‘lub bo‘lgan edi. Tarixning bu tarzda takrorlanishi muxlislarda xavotir uyg‘otdi.
Murabbiyning fikrlari va jamoadagi muammolarO‘yindan keyingi matbuot anjumanida Enzo Maresca o‘yin taqdirini dastlabki soniyalardayoq o‘tkazib yuborilgan gol hal qilganini ochiq tan oldi. Uning so‘zlariga ko‘ra, futbolchilarikash qilib hisobni tenglashtirishga urinishgan va ikkinchi golgacha 3-4 ta qulay imkoniyatga ega bo‘lishgan, biroq ulardan foydalana olishmagan.
FotMob ma’lumotlariga tayanib xabar qilinishicha, o‘yin davomida Erling Xoland va Fil Foden raqib himoyasi qurshovida qolib ketib, yetarlicha to‘p uzatmalarini olishmadi. Manchester Siti 12 ta zarba berib, ulardan 5 tasini aniq yo‘naltirgan bo‘lsa-da, kutilgan gollar (xG) ko‘rsatkichi atigi 0:8 ni tashkil etdi, bu esa hujumdagi samaradorlik past bo‘lganini ko‘rsatadi.
Maresca mavsum endigina boshlanganini va hatto g‘alaba qozonilgan o‘yinlardan keyin ham jamoa ustida ko‘p ishlash kerakligini ta’kidladi. Mutaxassisning fikricha, jamoaning har bir chizig‘ida talab darajasidagi o‘yinni ko‘rsatish uchun vaqt va jiddiy mehnat talab etiladi.
…