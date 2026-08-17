Enzo Maresca uchun muvaffaqiyatsiz debyut va 120 yillik salbiy antirekord

·21·Sport
Enzo Maresca uchun muvaffaqiyatsiz debyut va 120 yillik salbiy antirekord
Qisqacha

Enzo Marescaning Manchester Siti bosh murabbiyi sifatidagi ilk rasmiy o'yini Arsenalga qarshi Community Shield bahsida 3:0 hisobidagi mag'lubiyat bilan yakunlandi. Bu natija klub tarixidagi 120 yillik salbiy antirekordni takrorladi, chunki bunday omadsiz debyut 1906-yilda Harri Nyubuld boshchiligida qayd etilgan edi. Arsenal safida Rikardo Kalafiori 23 soniyada, Kay Havertz va Martin Edegor esa keyinchalik gol urdi.

Enzo Marescaning Manchester Siti bosh murabbiyi sifatidagi faoliyati og‘riqli zarba bilan boshlandi. Jamoa Angliya Superkubogi — Community Shield uchrashuvida Arsenalga qarshi bahsda 3:0 hisobida yirik mag‘lubiyatga uchradi. Goal.com xabar berishicha, ushbu natija sababli murabbiy klub tarixidagi 120 yillik salbiy antirekordni takrorladi va o‘yin sifatini keskin oshirish zarurligini tan oldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Principality stadionida kechgan uchrashuv shaharsshunoslar uchun dahshatli tarzda boshlandi. O‘yin boshlanganiga atigi 23 soniya bo‘lganida, Rikardo Kalafiori raqib darvozasini ishg‘ol qilib, Manchester Siti himoyasini shokka soldi. Tezkor gol amaldagi Angliya Premer-ligasi chempionlari foydasiga o‘yin dinamikasini butunlay o‘zgartirib yubordi.

Mag‘lubiyat tafsilotlari va antirekord

Birinchi bo‘lim yakunlanishiga qadar Kay Havertz farqni ikkitaga oshirdi. Ikkinchi bo‘limda esa Martin Edegor o‘z nomini tablozg‘a yozdirib qo‘ydi va uchrashuvdagi yakuniy 3:0 hisobidagi ishonchli g‘alabani ta’minladi. Ushbu mag‘lubiyat Enzo Marescani shubhali rekord egasiga aylantirdi. U klub tarixida o‘zining ilk rasmiy o‘yinidayoq eng yirik mag‘lubiyatga uchragan bosh murabbiylardan biriga aylandi.

Statistikaga ko‘ra, bunday omadsiz debyut bundan 100 yildan ziyodroq vaqt oldin, aniqrog‘i 1906-yilda Harri Nyubuld boshchiligida qayd etilgan edi. O‘shanda ham Manchester Siti aynan Arsenalga qarshi bahsda 4:1 hisobida mag‘lub bo‘lgan edi. Tarixning bu tarzda takrorlanishi muxlislarda xavotir uyg‘otdi.

Murabbiyning fikrlari va jamoadagi muammolar

O‘yindan keyingi matbuot anjumanida Enzo Maresca o‘yin taqdirini dastlabki soniyalardayoq o‘tkazib yuborilgan gol hal qilganini ochiq tan oldi. Uning so‘zlariga ko‘ra, futbolchilarikash qilib hisobni tenglashtirishga urinishgan va ikkinchi golgacha 3-4 ta qulay imkoniyatga ega bo‘lishgan, biroq ulardan foydalana olishmagan.

FotMob ma’lumotlariga tayanib xabar qilinishicha, o‘yin davomida Erling Xoland va Fil Foden raqib himoyasi qurshovida qolib ketib, yetarlicha to‘p uzatmalarini olishmadi. Manchester Siti 12 ta zarba berib, ulardan 5 tasini aniq yo‘naltirgan bo‘lsa-da, kutilgan gollar (xG) ko‘rsatkichi atigi 0:8 ni tashkil etdi, bu esa hujumdagi samaradorlik past bo‘lganini ko‘rsatadi.

Maresca mavsum endigina boshlanganini va hatto g‘alaba qozonilgan o‘yinlardan keyin ham jamoa ustida ko‘p ishlash kerakligini ta’kidladi. Mutaxassisning fikricha, jamoaning har bir chizig‘ida talab darajasidagi o‘yinni ko‘rsatish uchun vaqt va jiddiy mehnat talab etiladi.

Enzo MarescaManchester CityArsenalCommunity ShieldAngliya Premer-ligasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rodri transferi Atletiko va Vilyarrealga katta foyda keltiradiRodri transferi Atletiko va Vilyarrealga katta foyda keltiradiBugun, 14:17Vasko da Gama va Santos oʻyinida Neymar hamda Tiagu Mendesh toʻqnashuviVasko da Gama va Santos oʻyinida Neymar hamda Tiagu Mendesh toʻqnashuviBugun, 13:50Manchester Siti Pep Guardiola davridan keyingi ogʻir sinovlarni boshdan kechirmoqdaManchester Siti Pep Guardiola davridan keyingi ogʻir sinovlarni boshdan kechirmoqdaBugun, 13:36Liverpul Bredli Barkola uchun PSJga 135 million yevro taklif qildiLiverpul Bredli Barkola uchun PSJga 135 million yevro taklif qildiBugun, 13:20Ruben Amorim Rafael Leaoga ogohlantirish berdiRuben Amorim Rafael Leaoga ogohlantirish berdiBugun, 13:18Barselona Joao Kanselu va Rodrini qabul qilib olishga tayyorlanmoqdaBarselona Joao Kanselu va Rodrini qabul qilib olishga tayyorlanmoqdaBugun, 12:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi