Hans-Diter Flik «Bazel» bilan o‘yindan so‘ng nimalarni tan oldi?
«Barselona» «Bazel»ni 5:2 hisobida mag'lub etgan bo'lsa-da, Hans-Diter Flik yirik hisobga qarab shoshma-shosharlik bilan xulosa chiqarmaslikka chaqirdi. U jamoa raqib qarshiligini yenga olganini, biroq o'zi xohlagan tezlik va shiddatda harakatlana olmaganini ta'kidladi. Flik «Barselona» o'yinini yanada rivojlantirishi va aniqlangan kamchiliklar ustida jiddiy ishlashi kerakligini aytdi.
Yangi mavsumga qizg‘in hozirlik ko‘rayotgan Kataloniyaning «Barselona» klubi navbatdagi nazorat uchrashuvida Shveysariyaning «Bazel» jamoasini 5:2 hisobida mag‘lubiyatga uchratdi.
Yirik hisobdagi muvaffaqiyatga qaramay, kataloniyaliklar bosh murabbiyi Hans-Diter Flik uchrashuvdan so‘ng shoshma-shosharlik bilan xulosa chiqarmaslikka chaqirdi va jamoa hali o‘z ideal tezligiga chiqmaganini ochiq ta’kidladi.
«Biz xohlagan tezlikda harakat qilolmadik»: Flikning bahosi
Germaniyalik tajribali mutaxassis «Barselona» klubining rasmiy saytiga bergan intervyusida raqibning qarshiligi va o‘yindagi kamchiliklarga alohida e’tibor qaratdi:
«Menimcha, o‘z futbolini o‘tkazishga imkon bermaslikka intiladigan «Bazel» kabi tartibli klubga qarshi bu juda yaxshi sinov bo‘ldi. Endi butun o‘yinni batafsilroq tahlil qilib chiqamiz.
Raqib bizga yaxshi qarshilik ko‘rsatdi, biz esa maydonda o‘zimiz xohlagan tezlik va shiddatda harakatlana olmadik. Hali o‘z o‘yinimizni yanada rivojlantirishimiz va ko‘zga tashlangan kamchiliklar ustida jiddiy ishlashimiz shart».
La Ligada start: Ilk raqib — «Elche»
Mavsumoldi nazorat o‘yinlari yakunlanib, «ko‘k-anorranglilar» Ispaniya chempionatining yangi mavsumidagi ilk rasmiy bahsiga kirishmoqda:
Ilk tur uchrashuvi: «Barselona» La Liganing 1-turini safarda «Elche» klubiga qarshi bahs bilan boshlaydi;
Boshlanish vaqti: Uchrashuv 23 avgustdan 24 avgustga o‘tar kechasi Toshkent vaqti bilan soat 00:30da start oladi.
Hans-Diter Flik shogirdlari uchun ushbu nazorat uchrashuvi yangi mavsum oldidan taktik kamchiliklarni to‘g‘rilab olish va rasmiy o‘yinlarga optimal sport formasida yetib kelish yo‘lida muhim sinov bo‘ldi.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…