Hans-Diter Flik «Bazel» bilan o‘yindan so‘ng nimalarni tan oldi?

·8·Sport
Hans-Diter Flik «Bazel» bilan o‘yindan so‘ng nimalarni tan oldi?
Qisqacha

«Barselona» «Bazel»ni 5:2 hisobida mag'lub etgan bo'lsa-da, Hans-Diter Flik yirik hisobga qarab shoshma-shosharlik bilan xulosa chiqarmaslikka chaqirdi. U jamoa raqib qarshiligini yenga olganini, biroq o'zi xohlagan tezlik va shiddatda harakatlana olmaganini ta'kidladi. Flik «Barselona» o'yinini yanada rivojlantirishi va aniqlangan kamchiliklar ustida jiddiy ishlashi kerakligini aytdi.

Yangi mavsumga qizg‘in hozirlik ko‘rayotgan Kataloniyaning «Barselona» klubi navbatdagi nazorat uchrashuvida Shveysariyaning «Bazel» jamoasini 5:2 hisobida mag‘lubiyatga uchratdi.

Yirik hisobdagi muvaffaqiyatga qaramay, kataloniyaliklar bosh murabbiyi Hans-Diter Flik uchrashuvdan so‘ng shoshma-shosharlik bilan xulosa chiqarmaslikka chaqirdi va jamoa hali o‘z ideal tezligiga chiqmaganini ochiq ta’kidladi.

«Biz xohlagan tezlikda harakat qilolmadik»: Flikning bahosi

Germaniyalik tajribali mutaxassis «Barselona» klubining rasmiy saytiga bergan intervyusida raqibning qarshiligi va o‘yindagi kamchiliklarga alohida e’tibor qaratdi:

«Menimcha, o‘z futbolini o‘tkazishga imkon bermaslikka intiladigan «Bazel» kabi tartibli klubga qarshi bu juda yaxshi sinov bo‘ldi. Endi butun o‘yinni batafsilroq tahlil qilib chiqamiz.

Raqib bizga yaxshi qarshilik ko‘rsatdi, biz esa maydonda o‘zimiz xohlagan tezlik va shiddatda harakatlana olmadik. Hali o‘z o‘yinimizni yanada rivojlantirishimiz va ko‘zga tashlangan kamchiliklar ustida jiddiy ishlashimiz shart».

La Ligada start: Ilk raqib — «Elche»

Mavsumoldi nazorat o‘yinlari yakunlanib, «ko‘k-anorranglilar» Ispaniya chempionatining yangi mavsumidagi ilk rasmiy bahsiga kirishmoqda:

  • Ilk tur uchrashuvi: «Barselona» La Liganing 1-turini safarda «Elche» klubiga qarshi bahs bilan boshlaydi;

  • Boshlanish vaqti: Uchrashuv 23 avgustdan 24 avgustga o‘tar kechasi Toshkent vaqti bilan soat 00:30da start oladi.

Hans-Diter Flik shogirdlari uchun ushbu nazorat uchrashuvi yangi mavsum oldidan taktik kamchiliklarni to‘g‘rilab olish va rasmiy o‘yinlarga optimal sport formasida yetib kelish yo‘lida muhim sinov bo‘ldi.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

BarcelonaHansi FlickBaselLa LigaElche
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rodri nima uchun Real Madrid oʻrniga Barselonani tanladiRodri nima uchun Real Madrid oʻrniga Barselonani tanladiBugun, 15:16Milan transfer oynasi yakunida tarkibni kuchaytirmoqchiMilan transfer oynasi yakunida tarkibni kuchaytirmoqchiBugun, 14:31Rodri transferi Atletiko va Vilyarrealga katta foyda keltiradiRodri transferi Atletiko va Vilyarrealga katta foyda keltiradiBugun, 14:17Vasko da Gama va Santos oʻyinida Neymar hamda Tiagu Mendesh toʻqnashuviVasko da Gama va Santos oʻyinida Neymar hamda Tiagu Mendesh toʻqnashuviBugun, 13:50Enzo Maresca uchun muvaffaqiyatsiz debyut va 120 yillik salbiy antirekordEnzo Maresca uchun muvaffaqiyatsiz debyut va 120 yillik salbiy antirekordBugun, 13:37Manchester Siti Pep Guardiola davridan keyingi ogʻir sinovlarni boshdan kechirmoqdaManchester Siti Pep Guardiola davridan keyingi ogʻir sinovlarni boshdan kechirmoqdaBugun, 13:36
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi