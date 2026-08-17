Rodri nima uchun Real Madrid oʻrniga Barselonani tanladi
Real Madrid rahbariyatining Rodri transferi bo'yicha ikkilanishi va muzokaralarni kech boshlagani Barselonaga futbolchini o'z safiga qo'shib olish imkonini berdi. Rodri bolaligidan Real Madridda o'ynashni orzu qilgan, biroq 2019-yilda Toni Kroos, Luka Modrich va Kazemirodan iborat yarimhimoya sabab Manchester Siti klubiga o'tgan. Uning shartnomasi oxirgi yiliga kirgani va Pep Gvardiola Manchester Sitini tark etgani transferni amalga oshirish uchun qulay sharoit yaratgan.
Ispaniya futboli atrofidagi soʻnggi yillarning eng shov-shuvli transfer dramalaridan biri fosh etildi. Marca nashri tarqatgan batafsil maʼlumotlarga koʻra, Manchester Siti yarimhimoyachisi Rodri bolaligidan Real Madrid libosini kiyishni orzu qilganiga qaramay, faoliyatini kutilmaganda Barselona safida davom ettirishi mumkin boʻlgani maʼlum boʻldi. Mazkur voqealar rivoji yevropa futbol jamoatchiligida katta qiziqish uygʻotdi, chunki futbolchining tanlovi koʻp jihatdan klublar rahbariyatining qarorlariga bogʻliq boʻlib chiqdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Bolalikdagi orzu va 2019-yildagi burilish nuqtasiMarca xabar berishicha, Rodri Atletiko Madrid safida toʻp surgan davrida Real Madrid taklifini yillab kutgan. Biroq taqdir uning yoʻlini boshqa tomonga burdi. 2019-yilda u Atletiko Madrid safidan Manchester Siti klubiga oʻtishga majbur boʻldi, chunkiqirollik klubi oʻsha paytda Toni Kroos, Luka Modrich va Kazemiro kabi afsonaviy yarimhimoyachilardan iborat kuchli uchlikka tayanar edi. Natijada futbolchi oʻz shartnomasidagi tovvon pulini faollashtirib, Pep Gvardiola jamoasiga qoʻshilishga qaror qildi.
Gvardiola qoʻl ostidagi bu oʻtish ispaniyalik futbolchi faoliyatidagi eng muhim burilish nuqtasiga aylandi. U Angliyada jahon darajasidagi yulduzga aylandi va jamoaning miyasiga kirdi. Shunga qaramay, uning yuragidagi bolalikdagi orzu — qirollik klubida oʻynash istagi soʻnmagandi.
Real Madrid rahbariyatining ikkilanishi va Valdebebasdagi bahslarJoriy yozgi transfer oynasida Real Madrid muxlislari Rodri oʻz jamoasiga kelishini juda istashgan edi. Biroq Marca nashrining yozishicha, klub rahbariyati futbolchining transferiga toʻliq amin boʻlmagan. Vaziyat faqatgina yarimhimoyachining jahon chempionatidagi ajoyib oʻyinidan keyingina oʻzgardi. Shartnomaning oxirgi yiliga kirgani va Pep Gvardiola Manchester Sitini tark etgani bu transferni real imkoniyatga aylantirdi.
Shunga qaramay, harakatlar juda kech boshlandi va qatʼiyatsizlik sezildi. Valdebebas qarorgohidagi manbalarning taʼkidlashicha, klub rasmiylari orasida «Rodri toʻpni juda sekinlashtiradi va biz qidirayotgan narsa bu emas», degan fikr ustun kelgan. Rahbariyat dinamikroq va jismoniy baquvvatroq yarimhimoyachini koʻrishni istagan.
Rekordlar va yakuniy tanlovQizigʻi shundaki, bu shubhali qaror Rodri jahon chempionatida ajoyib statistika qayd etib, turnir tarixida birorta ham futbolchi amalga oshirmagan darajada koʻp paslar ulashgan va 93 foizlik aniqlik koʻrsatkichiga erishgan bir paytda qabul qilindi. Mutaxassislarning eʼtiroficha, bunday darajadagi futbolchidan voz kechish yoki ikkilanish Real Madrid transfer siyosatidagi oʻziga xos jumboqqa aylandi.
Natijada, qirollik klubining qatʼiyatsizligi va oʻziga xos talablari Barselona uchun qulay imkoniyat tugʻdirdi. Kataloniya klubi vaziyatdan foydalanib, tajribali futbolchini oʻz safiga ogʻishdirishga muvaffaq boʻldi. Bu transfer Ispaniya chempionatidagi kuchlar nisbatiga ham jiddiy taʼsir koʻrsatishi kutilmoqda.
…