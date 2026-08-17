Rodri nima uchun Real Madrid oʻrniga Barselonani tanladi

·6·Sport
Rodri nima uchun Real Madrid oʻrniga Barselonani tanladi
Qisqacha

Real Madrid rahbariyatining Rodri transferi bo'yicha ikkilanishi va muzokaralarni kech boshlagani Barselonaga futbolchini o'z safiga qo'shib olish imkonini berdi. Rodri bolaligidan Real Madridda o'ynashni orzu qilgan, biroq 2019-yilda Toni Kroos, Luka Modrich va Kazemirodan iborat yarimhimoya sabab Manchester Siti klubiga o'tgan. Uning shartnomasi oxirgi yiliga kirgani va Pep Gvardiola Manchester Sitini tark etgani transferni amalga oshirish uchun qulay sharoit yaratgan.

Ispaniya futboli atrofidagi soʻnggi yillarning eng shov-shuvli transfer dramalaridan biri fosh etildi. Marca nashri tarqatgan batafsil maʼlumotlarga koʻra, Manchester Siti yarimhimoyachisi Rodri bolaligidan Real Madrid libosini kiyishni orzu qilganiga qaramay, faoliyatini kutilmaganda Barselona safida davom ettirishi mumkin boʻlgani maʼlum boʻldi. Mazkur voqealar rivoji yevropa futbol jamoatchiligida katta qiziqish uygʻotdi, chunki futbolchining tanlovi koʻp jihatdan klublar rahbariyatining qarorlariga bogʻliq boʻlib chiqdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Bolalikdagi orzu va 2019-yildagi burilish nuqtasi

Marca xabar berishicha, Rodri Atletiko Madrid safida toʻp surgan davrida Real Madrid taklifini yillab kutgan. Biroq taqdir uning yoʻlini boshqa tomonga burdi. 2019-yilda u Atletiko Madrid safidan Manchester Siti klubiga oʻtishga majbur boʻldi, chunkiqirollik klubi oʻsha paytda Toni Kroos, Luka Modrich va Kazemiro kabi afsonaviy yarimhimoyachilardan iborat kuchli uchlikka tayanar edi. Natijada futbolchi oʻz shartnomasidagi tovvon pulini faollashtirib, Pep Gvardiola jamoasiga qoʻshilishga qaror qildi.

Gvardiola qoʻl ostidagi bu oʻtish ispaniyalik futbolchi faoliyatidagi eng muhim burilish nuqtasiga aylandi. U Angliyada jahon darajasidagi yulduzga aylandi va jamoaning miyasiga kirdi. Shunga qaramay, uning yuragidagi bolalikdagi orzu — qirollik klubida oʻynash istagi soʻnmagandi.

Real Madrid rahbariyatining ikkilanishi va Valdebebasdagi bahslar

Joriy yozgi transfer oynasida Real Madrid muxlislari Rodri oʻz jamoasiga kelishini juda istashgan edi. Biroq Marca nashrining yozishicha, klub rahbariyati futbolchining transferiga toʻliq amin boʻlmagan. Vaziyat faqatgina yarimhimoyachining jahon chempionatidagi ajoyib oʻyinidan keyingina oʻzgardi. Shartnomaning oxirgi yiliga kirgani va Pep Gvardiola Manchester Sitini tark etgani bu transferni real imkoniyatga aylantirdi.

Shunga qaramay, harakatlar juda kech boshlandi va qatʼiyatsizlik sezildi. Valdebebas qarorgohidagi manbalarning taʼkidlashicha, klub rasmiylari orasida «Rodri toʻpni juda sekinlashtiradi va biz qidirayotgan narsa bu emas», degan fikr ustun kelgan. Rahbariyat dinamikroq va jismoniy baquvvatroq yarimhimoyachini koʻrishni istagan.

Rekordlar va yakuniy tanlov

Qizigʻi shundaki, bu shubhali qaror Rodri jahon chempionatida ajoyib statistika qayd etib, turnir tarixida birorta ham futbolchi amalga oshirmagan darajada koʻp paslar ulashgan va 93 foizlik aniqlik koʻrsatkichiga erishgan bir paytda qabul qilindi. Mutaxassislarning eʼtiroficha, bunday darajadagi futbolchidan voz kechish yoki ikkilanish Real Madrid transfer siyosatidagi oʻziga xos jumboqqa aylandi.

Natijada, qirollik klubining qatʼiyatsizligi va oʻziga xos talablari Barselona uchun qulay imkoniyat tugʻdirdi. Kataloniya klubi vaziyatdan foydalanib, tajribali futbolchini oʻz safiga ogʻishdirishga muvaffaq boʻldi. Bu transfer Ispaniya chempionatidagi kuchlar nisbatiga ham jiddiy taʼsir koʻrsatishi kutilmoqda.

RodriReal MadridBarselonaManchester CityLa Liga
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hans-Diter Flik «Bazel» bilan o‘yindan so‘ng nimalarni tan oldi?Hans-Diter Flik «Bazel» bilan o‘yindan so‘ng nimalarni tan oldi?Bugun, 15:24Milan transfer oynasi yakunida tarkibni kuchaytirmoqchiMilan transfer oynasi yakunida tarkibni kuchaytirmoqchiBugun, 14:31Rodri transferi Atletiko va Vilyarrealga katta foyda keltiradiRodri transferi Atletiko va Vilyarrealga katta foyda keltiradiBugun, 14:17Vasko da Gama va Santos oʻyinida Neymar hamda Tiagu Mendesh toʻqnashuviVasko da Gama va Santos oʻyinida Neymar hamda Tiagu Mendesh toʻqnashuviBugun, 13:50Enzo Maresca uchun muvaffaqiyatsiz debyut va 120 yillik salbiy antirekordEnzo Maresca uchun muvaffaqiyatsiz debyut va 120 yillik salbiy antirekordBugun, 13:37Manchester Siti Pep Guardiola davridan keyingi ogʻir sinovlarni boshdan kechirmoqdaManchester Siti Pep Guardiola davridan keyingi ogʻir sinovlarni boshdan kechirmoqdaBugun, 13:36
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi